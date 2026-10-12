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EN VIVO: El premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

La Academia destacó “los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica” aportados por los ganadores

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La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes que Robert E. Hall y Michael Woodford recibieron el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2026 por desarrollar los fundamentos microeconómicos que sustentan las políticas de estabilización macroeconómica.

El reconocimiento distingue los modelos con los que ambos economistas ayudaron a explicar de qué modo las decisiones de hogares y empresas, incluidas sus expectativas sobre el futuro, inciden en la inflación, el consumo y la producción. Esos marcos teóricos son utilizados por bancos centrales y gobiernos para evaluar medidas de política monetaria y fiscal.

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Los modelos incorporan las expectativas de hogares y empresas

La economía alterna períodos de expansión y recesión. Frente a esas variaciones, las autoridades suelen reducir las tasas de interés o aumentar el déficit presupuestario durante una caída de la actividad, mientras que aplican medidas en sentido contrario cuando la economía se acelera.

Los enfoques keynesianos que guiaron durante décadas ese tipo de intervenciones quedaron cuestionados tras las crisis petroleras de la década de 1970. En aquel período, las economías occidentales atravesaron una combinación de bajo crecimiento, desempleo elevado e inflación, un escenario que limitó la eficacia de los modelos disponibles.

Hall y Woodford reconstruyeron el análisis macroeconómico a partir de bases microeconómicas. En lugar de vincular variables agregadas mediante relaciones estadísticas, sus modelos parten de la conducta de consumidores y empresas: cómo ahorran, fijan precios y modifican sus decisiones ante las señales que reciben sobre el rumbo de la economía.

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El premio Nobel de Economía 2026 fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford
El premio Nobel de Economía 2026 fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford (Ilustración: Johan Jarnestad/La Real Academia Sueca de Ciencias)

Ese enfoque da un lugar central a las expectativas. Cuando un gobierno o un banco central comunica sus planes, puede influir en las previsiones de los agentes económicos y, con ello, en sus decisiones presentes. La Academia sostuvo que esta herramienta permite amortiguar las oscilaciones de la actividad mediante políticas aplicadas en el momento adecuado.

La distinción respalda las herramientas de política económica actuales

El presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, John Hassler, afirmó que los trabajos de los galardonados aportaron una base teórica estable a los modelos empleados por autoridades monetarias y gobiernos. “Con ellos estamos mejor preparados para enfrentar perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o cambios repentinos en el consumo de los hogares”, señaló la Academia.

Robert E. Hall, nacido en 1943 en Palo Alto, California, obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1967 y es profesor en la Universidad de Stanford. Michael Woodford, nacido en 1955 en Chicopee, Massachusetts, se doctoró en la misma institución en 1983 y es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo. La fecha coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.

El Sveriges Riksbank, banco central de Suecia, creó el premio en 1968 mediante una donación a la Fundación Nobel por el 300.º aniversario de la institución. Su dotación, que aporta el propio banco central, es equivalente a la de los Premios Nobel. La distinción incluye una medalla de oro, un diploma y un premio económico cercano a USD 1 millón.

La primera edición se concedió en 1969 a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Desde entonces, el reconocimiento acumuló 57 ediciones y 99 laureados, entre ellos tres mujeres. El premiado más joven tenía 46 años cuando recibió el galardón y el de mayor edad, 90.

En 2025, el premio fue para Joel Mokyr, por identificar condiciones previas para el crecimiento sostenido a partir del progreso tecnológico, y para Philippe Aghion y Peter Howitt, por su teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa. La ceremonia de Ciencias Económicas se realiza en Estocolmo; la del Premio Nobel de la Paz tiene lugar en Oslo.

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