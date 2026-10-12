Burnham prometió publicar sus contactos con el Manchester City tras el fallo que condenó al club por más de 100 infracciones financieras (REUTERS)

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El primer ministro británico, Andy Burnham, prometió hacer públicos sus contactos con el Manchester City durante su etapa como alcalde de Greater Manchester, después de que el club fuera declarado culpable de más de 100 infracciones de las reglas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. El funcionario recibió críticas por expresar inicialmente su respaldo a los propietarios emiratíes de la entidad y afirmó que divulgará sus antecedentes de trabajo con el equipo para aclarar el alcance de su relación.

En una entrevista para el pódcast The Rest is Politics, que se emitirá este lunes, Burnham aseguró que publicará los detalles de sus interacciones con el club durante sus anteriores funciones públicas. “Voy a publicar claramente todo lo que hice al trabajar con ellos durante mis anteriores cargos como alcalde de Greater Manchester”, sostuvo.

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El funcionario, que ocupó la alcaldía de Greater Manchester desde 2017 hasta junio de 2026, precisó que solo mantuvo “una reunión importante” con representantes del Manchester City, en 2021. También defendió la necesidad de distinguir entre los cuestionamientos relacionados con las finanzas del equipo y las inversiones que la institución promovió en la región.

“Las cuestiones futbolísticas son diferentes de las cuestiones relacionadas con las inversiones”, afirmó Burnham. “La gente intentará mezclar esas dos cosas, pero, en mi opinión, no debería hacerlo”, agregó.

Las declaraciones se produjeron después de que el dirigente recibiera cuestionamientos por sus comentarios sobre los propietarios del club, respaldado por capitales de Abu Dhabi. Burnham había expresado que estaría “realmente preocupado” si decidieran vender la entidad, una postura que generó críticas en medio de las acusaciones por el incumplimiento de las normas financieras del fútbol inglés.

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El Manchester City, uno de los equipos más exitosos de Inglaterra, pertenece a Abu Dhabi United Group (ADUG), controlado por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, integrante de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos.

El Manchester City, uno de los equipos más exitosos de Inglaterra, pertenece a Abu Dhabi United Group (ADUG) (REUTERS)

La propiedad emiratí impulsó inversiones significativas en Manchester mediante acuerdos y asociaciones con autoridades locales. Esa relación económica se convirtió en uno de los puntos centrales del debate sobre los vínculos entre Burnham y el club, en particular después de que el funcionario manifestara su respaldo a los propietarios.

La oposición política reclamó explicaciones sobre esos contactos y pidió precisiones acerca de la relación entre el dirigente y la entidad deportiva. La promesa de divulgar sus interacciones apunta a dar a conocer el alcance de la cooperación institucional durante su gestión municipal.

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El Gobierno británico también se pronunció sobre el caso. Downing Street debió rectificar su postura después de los primeros comentarios de Burnham y sostuvo que nadie está “por encima de las reglas”. Además, remarcó que el proceso independiente contra el Manchester City debe continuar sin interferencias.

“El proceso independiente en curso debe seguir su curso y su resultado debe respetarse”, señaló anteriormente la oficina del primer ministro.

El caso representa uno de los principales conflictos regulatorios que enfrenta el fútbol inglés por el cumplimiento de sus normas económicas. El Manchester City, que ganó diez títulos de la liga inglesa, fue declarado culpable de más de 100 infracciones vinculadas con sus obligaciones financieras durante el período comprendido entre 2009 y 2018.

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Según las conclusiones del procedimiento, el club habría organizado acuerdos ficticios para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 1.200 millones de dólares, durante esos nueve años.

El Manchester City, que ganó diez títulos de la liga inglesa, fue declarado culpable de más de 100 infracciones vinculadas con sus obligaciones financieras durante el período comprendido entre 2009 y 2018 (REUTERS)

La investigación examinó presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las reglas económicas de la Premier League. El fallo declaró al club culpable de todos los cargos vinculados con infracciones graves de esas disposiciones, aunque la entidad niega haber cometido irregularidades.

El equipo de Manchester presentó una apelación contra la resolución, por lo que el caso continúa abierto. La impugnación mantiene incierto el desenlace de un procedimiento que podría tener consecuencias relevantes para el futuro institucional y deportivo de la entidad.

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(Con información de AFP)