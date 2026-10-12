Adolescentes en riesgo: alertan por la difusión de imágenes íntimas y relatos de violencia sexual en plataformas web

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos advierten sobre el uso de la inteligencia artificial para la producción de imágenes sexualizadas de menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expansión de las herramientas de inteligencia artificial generativa abrió nuevas vías para la creación y difusión de contenidos. No obstante, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) advierten que, en algunos casos, pueden emplearse con fines malintencionados, y señalan como una de sus principales áreas de preocupación la producción y circulación de imágenes sexualizadas autogeneradas por menores.

El sexting, entendido como el intercambio de mensajes, fotografías, audios o videos de contenido sexual o erótico mediante teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería, puede formar parte de esta problemática. Para los NIH, las primeras estimaciones entre adolescentes de Estados Unidos indicaron que el 2,5% había creado o encargado imágenes sexualizadas propias y que el 7,1% las había recibido. Con el tiempo, estas conductas se normalizaron y pasaron a integrar la exploración sexual adolescente.

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En Argentina, recientemente, el tema volvió a cobrar visibilidad tras la movilización de estudiantes y padres del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora. Las familias se concentraron frente al establecimiento después de que trascendiera que al menos cuatro alumnos de tercer año habrían creado, compartido y vendido imágenes falsas de carácter pornográfico de sus compañeras, generadas con inteligencia artificial. La protesta incluyó una sentada en la puerta del colegio y ocurrió luego de que los padres afirmaran que la institución conocía la situación desde hacía semanas sin haberles informado.

El material habría sido elaborado a partir de fotografías reales de cerca de 40 alumnas y luego distribuido en distintas plataformas y páginas de contenido pornográfico. A ese escenario se suma la existencia de AO3, una plataforma gratuita que permite publicar textos de ficción, imágenes y videos sin un sistema de curaduría ni medidas de protección. Allí aparecen contenidos como apologías de la violación, abusos contra niños, fantasías de grooming y relatos en primera persona sobre agresiones a menores, según contó a Infobae Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia.

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La herramienta BajaloYa! genera una huella digital única para solicitar la retirada de material íntimo sin compartir los archivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Frente a estas situaciones, es fundamental que chicas y chicos sepan que no están solos y que existen herramientas concretas para remover este contenido y frenar su viralización”, afirmó Wachter.

En ese tipo de casos, BajaloYa! se presenta como una herramienta para solicitar la remoción urgente de imágenes íntimas de menores de edad de plataformas digitales. Es una iniciativa gratuita y anónima de Red por la Infancia, adaptada en Argentina a partir de Take it Down, un servicio desarrollado por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos. El trámite puede iniciarse sin enviar los archivos a otras personas y busca que los menores puedan actuar sin depender de adultos para comenzar el proceso.

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BajaloYa! forma parte de ReConectate, una plataforma con información y recursos para familias, docentes, adolescentes y adultos referentes ante riesgos y violencias digitales. Es la adaptación para Argentina de Take It Down, un sistema creado por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos.

La herramienta permite generar desde el dispositivo del usuario una huella digital única, denominada técnicamente valor hash, para imágenes o videos de desnudez parcial, total o sexualmente explícitos que involucren a menores de 18 años. El archivo no se envía ni queda expuesto ante otras personas durante el trámite.

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La creación de relatos sobre personas reales en sitios de fanfiction deriva en situaciones de acoso y hostigamiento a adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas digitales pueden usar ese código para identificar el contenido dentro de sus servicios y avanzar con su remoción. De ese modo, el sistema busca facilitar la baja del material sin que las imágenes o los videos salgan del celular o la computadora de quien realiza la solicitud.

A partir de la difusión de esta herramienta aumentaron las consultas de los chicos. “Las primeras tuvieron que ver con la seguridad de la herramienta y de adultos con qué hacer frente a estas situaciones”, contó Wachter.

“En algunos casos advertimos que recién con la difusión pública de estos hechos las personas dimensionaron que podían hacer algo y pedir ayuda. Muchos adultos no llegaban a comprender la gravedad de lo ocurrido, sus posibles implicancias delictivas ni las consecuencias para quienes lo estaban atravesando”, comentó la experta.

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Y destacó que esa primera difusión trajo otras consultas sobre una nueva plataforma: “El uso de historias publicadas en internet para violentar de forma muy grave y extrema a una adolescente. Según nos reportaron, compañeros de su escuela habrían publicado relatos de violencia extrema que la identifican, con escenas de violencia sexual e imágenes íntimas. La plataforma señalada es Archive of Our Own, conocida como AO3″, indicó la especialista.

Qué es AO3 y qué hacer si una imagen se publica en esa plataforma

La viralización de imágenes puede continuar aun después de una denuncia, lo que amplía la exposición y el impacto sobre la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Wachter, una simple búsqueda sobre una banda, un personaje de animé o un videojuego puede llevar a AO3. Allí los usuarios escriben y comparten historias que amplían o transforman universos conocidos: imaginan otros finales, nuevas aventuras y relaciones entre personajes. Esa práctica se conoce como fanfiction. La familiaridad de esos personajes puede hacer que jóvenes y adultos no anticipen los contenidos que pueden encontrar.

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“AO3 es administrado por la Organization for Transformative Works (OTW), una organización estadounidense sin fines de lucro. Es gratuito y no tiene publicidad ni aplicación oficial. Su catálogo reúne producciones para distintos públicos, incluidas ficciones con contenido sexual explícito, violencia sexual y violencia extrema. También admite determinadas representaciones escritas de situaciones sexuales que involucran a personajes menores de edad”, describió Wachter.

De acuerdo a la especialista, entre las comunidades presentes aparecen K-pop, Marvel, Harry Potter, My Hero Academia y videojuegos como Minecraft. “Por eso parece inocente y atrae a los chicos. También hay ficción sobre celebridades, deportistas y creadores de videos. El catálogo conecta con intereses que comparten adolescentes y adultos”, detalló.

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Ante una agresión digital la recomendación es preservar pruebas sin redistribuir imágenes sexuales, antes de bloquear al agresor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la portada consultada el 9 de octubre de 2026, AO3 supera los 11.870.000 de cuentas registradas, 18.660.000 obras y 83.120 fandoms, como se llama a los universos o comunidades de fans representados en el archivo. Es además muy popular: para crear una cuenta hay una lista de espera de más de 158.000 personas, y el sitio envía 5.000 invitaciones cada ocho horas para registrarse como autor de contenido.

No se requiere de invitación para ingresar como lector. Basta con declarar que se tienen más de 13 años para entrar. “Poder ingresar o registrarse a esa edad no significa que el catálogo sea adecuado para un adolescente de 13 años. De hecho, no es un entorno diseñado para la infancia. Los casos que recibimos involucran a chicos más chicos”, comentó Wachter.

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Y añadió: “Lo primero que advertimos es la falta de moderación de contenido. Su política prioriza una amplia libertad creativa y no retira una obra solo porque resulte ofensiva. Dice expresamente que es un lugar para alojar contenido que en otros sitios podría ser censurado”.

La especialista afirmó que constataron dos tipos de riesgos muy graves en AO3:

Material extremadamente violento, perturbador e inapropiado, incluso para adultos. “Las etiquetas que se ven apenas se entra al sitio dan cuenta de esa violencia y del peligro de que los chicos accedan a ella: ‘Representaciones gráficas de violencia’, ‘Sexo con menores de edad (personajes menores de 18 años)’, ‘Violación/ Sexo no consentido’ y ‘El autor eligió no usar las advertencias del archivo’. Esta última deja a los chicos sin ningún aviso previo”, dijo Wachter.

Especialistas en salud mental recomiendan ofrecer apoyo inmediato a las víctimas y descartar cualquier tipo de represalia o culpabilización (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada ficción sobre personas reales (RPF, por sus siglas en inglés). “Son relatos cuyos personajes son personas que existen, no personajes inventados. En varios grupos constatamos la práctica de inventar historias sobre un compañero o compañera y “regalarle” los capítulos que se escriben, lo que en algunos casos convierte la experiencia en una pesadilla de acoso y humillación. En un caso, una chica fue víctima de una historia en la que se la humillaba, se la sometía de maneras muy perturbadoras y se la sexualizaba, en relatos escritos y en producciones gráficas. Ella podía leer y ver lo que querían hacerle. Que una agresión se presente como ficción no vuelve ficticio el daño. AO3 sostiene que el RPF nunca constituye acoso por sí mismo. En la práctica, es una de las formas en que el acoso ocurre", alertó la experta.

¿Por qué AO3 no elimina contenido extremadamente ofensivo? Wachter citó la respuesta de la plataforma: “Nuestra misión es alojar obras transformativas creadas por fans sin emitir juicios basados en la moralidad o las preferencias personales. Si se trata de una obra de ficción creada por fans cuya publicación es legal en Estados Unidos, es bienvenida en AO3″.

La especialista comentó: “O sea, mientras los relatos de violencia extrema, incluso los que involucran a bebés, niños, niñas y adolescentes, y los dibujos que retratan a personas reales se presenten como ficción, la plataforma no los retira. Las únicas excepciones son las imágenes sexuales fotorrealistas de niños reales y las obras dirigidas a hostigar a la persona retratada, pero depende de que se realice la denuncia y la plataforma actúe”.

Según Wachter, AO3 dice que prohíbe el acoso y reconoce que dirigir una obra a la persona retratada puede constituir hostigamiento. También prohíbe expresamente las imágenes sexuales fotográficas o fotorrealistas de niños reales, y ofrece un formulario para denunciar contenido prohibido. “Sin embargo, que esos mecanismos existan no garantiza que una adolescente sepa usarlos ni que obtenga una respuesta a tiempo”, advirtió.

La exposición de imágenes íntimas en sitios de pornografía puede alterar la identidad de la víctima durante toda su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que decidan avanzar con una denuncia formal pueden dirigirse al Ministerio Público Fiscal de la localidad correspondiente. En la Ciudad de Buenos Aires, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas investiga delitos cometidos por medios digitales y coordina con fiscales de otras jurisdicciones del país.

En el caso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias pueden realizarse por teléfono al 0800-333-47225, por correo electrónico a denuncias@fiscalias.gob.ar o mediante el sitio web del organismo.

La Red por la Infancia recomienda bloquear al agresor solo cuando ya esté todo guardado en un lugar seguro (idealmente también en otro dispositivo o en la nube).

Cómo impacta la viralización de imágenes en la salud mental

Red por la Infancia alertó sobre relatos en AO3 que pueden incluir agresiones graves, humillaciones y sexualización de estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Silvia Ongini, médica psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas (MN 69.218) explicó a Infobae que la difusión no consentida de imágenes íntimas ya sean desnudos o creadas a través de inteligencia artificial impactan severamente sobre la salud mental.

“Primero, existe una estafa a la confianza, en el caso de que se compartan imágenes íntimas que fueron destinadas a alguien y esa persona las difunde sin consentimiento. Este hecho genera un sentimiento de humillación con un constructo psicodinámico muy particular: supone una exposición masiva de uno mismo ante la mirada crítica de los otros o de personas con quienes no se quería compartir ese material”, detalló la experta.

Por otro lado, señaló que esto va generando desconfianza de la persona en sí misma y en los demás. “La sensación de que todo el mundo vio esas imágenes, el señalamiento, pueden producir miedos exagerados, ansiedad, depresión y, en casos severos, llevar a ideación suicida o suicidio, como el caso de Ema, que dio lugar a una ley que se aplicó en Santa Fe y que es un proyecto de ley en otras provincias y a un protocolo de intervención”, dijo la especialista.

“Impacta severamente, porque además esas imágenes compartidas sin consentimiento van a seguir en la nube o pueden seguir compartiéndose. Y cuantas más personas las miren, más arriba o más populares van a ser y mayor exposición tiene esa víctima, que sabe que difícilmente pueden bajarse o no se pueden bajar, y altera su identidad de por vida”, alertó Ongini.

Recomendaciones para los padres

Es clave generar espacios de escucha y comprensión para que los chicos no se sientan expuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wachter afirmó que el acompañamiento de familia y docentes es empezar por saber qué leen y dónde participan los chicos y adolescentes, sin convertir la conversación en un interrogatorio.

“Hay que hablar especialmente de estas páginas que parecen inofensivas pero que exponen a los chicos a riesgos y daños muy reales. Y aclararles que, aunque no entendamos mucho de tecnología, sabemos que nuestro rol es cuidarlos y protegerlos de cualquier riesgo o daño, en el mundo físico o en el virtual”.

“Comprender las advertencias, cuidar la información personal y reconocer cuándo una interacción incomoda o presiona son aspectos concretos de la prevención”, añadió.

Cuando el daño ya ocurrió, el acompañamiento tiene que traducirse en acciones como “escuchar sin culpabilizar; evitar que el contenido siga circulando; preservar la evidencia sin redistribuir imágenes sexuales y denunciar en la fiscalía”, agregó la experta. Y brindó este enlace donde hay una guía de recursos para pedir ayuda y saber cómo actuar.

Por su parte, ante una situación como las descriptas, la doctora Ongini brindó los siguientes consejos:

Docentes y familias pueden acompañar a niños y adolescentes mediante protocolos de intervención, diálogo y talleres sobre empatía e identidad digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

No culpabilizar a la víctima. “No responsabilizarla. No decirle: ‘Te dijimos que no compartieras’, ‘Cuántas veces te dijimos que no tengas un perfil acá’ o ‘que ese chico o esa chica no era confiable’. No recurrir al castigo ni a la culpabilización de la víctima, porque precisamente es víctima de una estafa a la confianza: están utilizando su imagen”, dijo la especialista.

También hay que reconocer que existen distintos escenarios, señaló. “El más frecuente es el de una persona que compartió imágenes con alguien de confianza y después esa persona las viraliza en un acto de enojo, venganza o lo que fuera. También hay otros escenarios, donde son víctimas de extorsión a través de groomers, que les piden imágenes y, si después no dan más imágenes o no acceden a otros contactos, viralizan esas imágenes”, advirtió la experta. “En cada caso, hay que tener en claro que es una víctima quien está viendo difundida su imagen de una manera que no consintió”, afirmó.

Ofrecer apoyo y pedir ayuda. “No culpabilizar, ofrecer nuestro apoyo, entender lo que está atravesando y pedir ayuda. Si los padres no pueden, pedir ayuda en ámbitos de salud para acompañar a ese niño, niña o adolescente, sobre todo a las adolescentes, que son las más frecuentemente víctimas de estas formas de agresión”, detalló la doctora. Es importante que los docentes también participen y contener a la víctima mediante los protocolos de intervención.

Finalmente, para la prevención la doctora Ongini destacó que lo más importante es habilitar el diálogo, entender que la imagen es parte de la identidad y lo va a seguir siendo para toda la vida. “Hay que habilitar el diálogo, no tanto bajar línea, sino dialogar. Entender que los adolescentes están en una etapa donde comparten imágenes, donde la imagen en esta época es particularmente significativa como medio de comunicación y de pertenencia”.

También recomendó dar herramientas para la acción inmediata en cuanto se detecta cualquiera de estas formas de agresión severa y de delito y actuar lo antes posible. “Pedir que se dicten talleres de capacitación para los docentes y trabajar en la empatía para que tampoco se hagan este tipo de acciones. Que haya un respeto por la identidad del otro y por la imagen del otro”, concluyó la especialista.