Salud

El ejercicio puede ralentizar la progresión del Parkinson, según un estudio.

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JUEVES, 8 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El movimiento podría ser clave para ralentizar la progresión tanto de la degeneración mental como física asociada a la enfermedad de Parkinson, según un nuevo estudio.

Los pacientes con Parkinson con niveles más altos de actividad física presentaron disminuciones más lentas tanto en los síntomas de movimiento como en los problemas de pensamiento y memoria, informaron los investigadores el 7 de octubre en la revista Neurology.

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Las personas con más de ocho horas de actividad física a la semana obtuvieron los mayores beneficios, según los investigadores.

"Nuestro estudio encontró que la actividad física puede tener beneficios duales, con asociaciones a un descenso más lento en el movimiento y la cognición", dijo el investigador principal, el Dr. Dong-Woo Ryu, de la Universidad de Cincinnati en Ohio, en un comunicado de prensa.

El Parkinson es un trastorno degenerativo que afecta la capacidad de movimiento de una persona. Algunos pacientes con Parkinson también acaban desarrollando problemas de pensamiento y memoria, según los Institutos Nacionales de Salud.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a casi 300 personas con Parkinson leve a moderado durante hasta siete años. Tenían una edad media de 66 años.

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Los participantes informaron de sus horas semanales estimadas de actividad física en el trabajo y en casa, o durante aficiones o actividades recreativas. También se realizaron pruebas anuales para evaluar sus síntomas de Parkinson y sus capacidades cognitivas.

El equipo de investigación dividió a las personas en tres grupos, basándose en el tiempo total que pasaron en movimiento: un grupo bajo con menos de cuatro horas semanales; un grupo medio con cuatro a ocho horas semanales; y un grupo alto con más de ocho horas.

Los resultados mostraron que el grupo de alta actividad mostró una degeneración más lenta tanto de sus síntomas de movimiento como de su capacidad para pensar y recordar, incluso ajustando por otros factores.

Los investigadores también descubrieron que los pacientes mejoraban si dedicaban más tiempo a hacer ejercicio físico vigoroso, que puede incluir trotar, ciclismo rápido, deportes de equipo, tenis individual, palear tierra y cargar cargas pesadas.

"Los posibles beneficios de la actividad física para las personas con enfermedad de Parkinson pueden depender de cuánto tiempo permanezcan activas y de si continúan haciendo ejercicio a lo largo del tiempo", dijo Ryu.

Estos resultados indican que podría existir algún vínculo aún desconocido entre la forma en que el Parkinson afecta tanto al movimiento como a la cognición, concluyeron los investigadores.

El ejercicio podría contrarrestar el daño del Parkinson mejorando el flujo sanguíneo al cerebro, reduciendo la inflamación en las células nerviosas y potenciando la capacidad del cerebro para cambiar mediante el crecimiento y la reorganización, especularon los investigadores en su artículo.

También se sabe que la actividad física favorece la liberación de bioquímicos que protegen el cerebro, añadieron los investigadores.

Ryu señaló que las diferencias observadas eran pequeñas, pero podrían volverse más significativas si se sigue a las personas durante más tiempo que los siete años de este estudio.

"Dado que los participantes generalmente tenían buenas habilidades de pensamiento y memoria al inicio del estudio, nuestros resultados deben interpretarse con cautela y se necesitan más estudios", dijo Ryu.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la enfermedad de Parkinson.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 7 de octubre de 2026; Neurología, 7 de octubre de 2026

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