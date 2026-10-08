Economía

Aumentan casi 9% los peajes a la Costa antes del fin de semana largo: cuánto cuesta el viaje de CABA a Mar del Plata

El Gobierno bonaerense aprobó una actualización tarifaria del 8,9 % para los corredores administrados por AUBASA. Desde este viernes, el trayecto en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata demandará alrededor de $ 22.300 solo en peajes durante el horario pico.

El cálculo del aumento utiliza el Coeficiente de Variación Tarifario elaborado con indicadores del INDEC. (@EnzoMostaccio)
El cálculo del aumento utiliza el Coeficiente de Variación Tarifario elaborado con indicadores del INDEC. (@EnzoMostaccio)
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El viaje hacia los balnearios de la Costa Atlántica será más caro desde este viernes 9 de octubre. El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 8,9 % en los peajes de los corredores viales administrados por AUBASA, una suba que entrará en vigencia en la previa del fin de semana largo.

La medida alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, vías centrales para llegar a destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, el Partido de La Costa y otras localidades turísticas bonaerenses.

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La actualización fue solicitada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y responde al esquema de revisión trimestral de los cuadros tarifarios. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el cálculo se efectuó a partir del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el indicador que toma como referencia la evolución de salarios, precios mayoristas y precios al consumidor difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La suba se aplica desde este viernes en las rutas hacia la Costa Atlántica

El CVT contempla una ponderación del Índice de Salarios de trabajadores registrados, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la fundamentación oficial, esa combinación busca reflejar la estructura de costos de la concesionaria.

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Para los automóviles de categoría 1, las estaciones de Samborombón y Maipú, ambas sobre la Ruta 2, pasarán a costar $ 8.600 cada una. Son dos de los peajes que deben atravesar quienes viajan desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia Mar del Plata.

Con TelePASE, el valor de cada una de esas cabinas será de $ 8.507,95. La diferencia frente a la tarifa manual es acotada, aunque permite reducir el costo acumulado del recorrido.

Mapa con trazados viales y recuadros informativos que indican los valores de los peajes desde Buenos Aires hasta Mar del Plata
Un mapa vial de la provincia de Buenos Aires detalla el costo de los peajes en las rutas que conectan la capital argentina con Mar del Plata.

También se modifican los precios de otros puntos de cobro utilizados para llegar a localidades costeras. La estación La Huella, en la Ruta 11, tendrá una tarifa de $ 8.600 para vehículos de categoría 1, mientras que Mar Chiquita, sobre la misma traza, costará $ 4.000. En General Madariaga, en la Ruta 74, el peaje ascenderá a $ 3.600.

Los usuarios adheridos a TelePASE pagarán $ 8.507,95 en La Huella, $ 3.913,65 en Mar Chiquita y $ 3.573,33 en General Madariaga.

La tarifa bonificada de lunes a viernes reduce el valor en temporada baja

AUBASA mantendrá un esquema bonificado para días hábiles de temporada baja. En ese caso, los peajes de Samborombón, Maipú y La Huella tendrán un valor de $ 6.900 para los vehículos de categoría 1.

La tarifa reducida será de $ 3.200 en Mar Chiquita y de $ 2.900 en General Madariaga. Ese beneficio se aplica de lunes a viernes, por lo que no rige durante los fines de semana ni los feriados.

La distinción tiene impacto directo en quienes programen viajes fuera de los períodos de mayor circulación. Para un auto que atraviese Samborombón y Maipú, la bonificación implica un desembolso de $ 13.800 en ambos peajes, frente a los $ 17.200 de la tarifa general manual.

El aumento llega en un momento de alta demanda en las rutas bonaerenses, debido al movimiento turístico previsto para el fin de semana largo. Las principales vías hacia la costa suelen concentrar una mayor circulación desde el jueves por la tarde y durante la mañana del viernes.

Los nuevos valores de AUBASA para los peajes a la Costa

Tarifas para automóviles categoría 1

  • Samborombón (Ruta 2): $8.600.
  • Maipú (Ruta 2): $8.600.
  • La Huella (Ruta 11): $8.600.
  • Mar Chiquita (Ruta 11): $4.000.
  • General Madariaga (Ruta 74): $3.600.

Tarifas con TelePASE

  • Samborombón, Maipú y La Huella: $8.507,95.
  • Mar Chiquita: $3.913,65.
  • General Madariaga: $3.573,33.

Tarifa bonificada en temporada baja (Lunes a viernes)

  • Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900
  • Mar Chiquita: $3.200
  • Madariaga: $2.900

Cuánto cuesta viajar de CABA a Mar del Plata solo en peajes

Un automóvil de categoría 1 que viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata por la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2 deberá abonar, en horario pico, cerca de $ 22.300 por tramo en concepto de peajes.

El cálculo incluye aproximadamente $ 5.100 correspondientes a los puntos de cobro de Dock Sud y Hudson en la Autopista Buenos Aires–La Plata, más los $ 8.600 de Samborombón y los $ 8.600 de Maipú. Pero los valores tienen un descuento en caso de pago con TelePASE.

De esa forma, el detalle del trayecto de ida pagado con TelePASE queda conformado de la siguiente manera:

  • Autopista Buenos Aires–La Plata, Dock Sud y Hudson: alrededor de $ 5.100 en horario pico.
  • Samborombón, Ruta 2: $ 8.507,95.
  • Maipú, Ruta 2: $ 8.600.
  • Total estimado de ida: $ 22.115,90.
  • Total estimado de ida y vuelta: $ 44.231,80.

En horarios no pico, si el valor de los peajes de la Autopista Buenos Aires–La Plata ronda los $ 4.000, el gasto de ida se reduciría a aproximadamente $ 21.200. La variación depende de la franja horaria y de la tarifa vigente en los accesos metropolitanos.

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