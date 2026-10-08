Franco Colapinto contó que lloró al ver la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: “Una tristeza grande”

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*Colapinto sobre cómo vivió la despedida de Messi

Franco Colapinto y Alpine afrontarán el Gran Premio de Singapur con la necesidad de recuperarse tras dos carreras sin puntos en Bakú y Sepang, una racha que amplió la distancia a favor de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto del campeonato de constructores. Más allá de lo que será el fin de semana en el circuito callejero de Marina Bay, el piloto argentino habló de cómo vivió la despedida de Messi de la selección argentina.

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“Yo me emociono mucho. Lloré un rato. Fue un momento muy emocionante para toda la Argentina. El que no se emocionó con la despedida de Leo está mal, pero nada. Yo en mi casa siempre lloro por boludeces, pero por esto lo vale. Una tristeza grande. Pero ya después del partido nos enfocamos acá. Basta de fútbol, nos enfocamos en el automovilismo”, dijo Colapinto en diálogo con ESPN.

En línea con sus dichos sobre el último partido del astro rosarino con la camiseta celeste y blanca, Colapinto protagonizó un gracioso momento con un fanático. En su llegada al paddock, le firmó un autógrafo a un joven que tenía puesta la casaca de la selección de España y le dijo: “Está mal esa eh”, lo que generó una divertida reacción del aficionado.

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Además de su ya clásica charla con el periodista Juan Fossaroli en la previa de cada fin de semana, el número 43 de la grilla fue uno de los que se sentó junto a Fernando Alonso y Esteban Ocon en las tradicionales conferencias de prensa que propone la FIA los días previos al inicio de la actividad en la pista. El piloto argentino de 23 años consideró que el A526 mantiene un ritmo competitivo y que las circunstancias de las últimas fechas explican los resultados.

Franco Colapinto junto a Messi (@F1)

El objetivo inmediato es terminar por delante del equipo satélite de Red Bull en Singapur. “Intentar recuperarnos”, respondió Franco. Alpine llegó a estar a nueve puntos de Racing Bulls antes del actual triplete de competencias, pero la diferencia ascendió a 22 puntos. Es la mayor brecha de la temporada entre ambas escuderías, aunque todavía quedan carreras para revertirla.

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“Creo que últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del auto. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible”, comentó.

La carrera nocturna de Singapur aparece como una nueva ocasión para sumar. “Creo que Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Necesitamos sumar más puntos que ellos, así que estamos trabajando duro para que eso suceda”, afirmó Colapinto.

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En su charla con los medios especializados, el argentino vinculó el progreso del auto a la adaptación del monoplaza en circuitos que antes resultaban adversos. “Creo que hemos demostrado ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban demasiado bien a nuestro auto. Así que creo que dimos algunos buenos pasos después de esta actualización en Zandvoort y Monza. Desde entonces parece que somos mucho más fuertes, así que espero que podamos ser un poco más competitivos en todo tipo de circuitos”.

*Colapinto: “Es fin de semana sprint, hay que enfocarse temprano”

El piloto insistió en que la pelea por la quinta posición seguirá abierta hasta el cierre del calendario, pese a la distancia actual. “Creo que todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso”, reflexionó.

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“Y creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo. Así que vamos a intentarlo. Por supuesto, ahora son muchos puntos, pero mientras no esté todo terminado, vamos a seguir luchando por eso”, agregó Colapinto.

El trazado urbano de Marina Bay representa una prueba para una escudería que se mostró más competitiva en este tipo de escenarios durante la temporada. El fin de semana tendrá formato sprint, por lo que la primera práctica libre permitirá establecer rápidamente la posición de cada equipo. “Creo que en este tipo de circuitos en el pasado nunca fuimos realmente competitivos. Este año nos vemos más fuertes. En circuitos como Madrid, incluso Malasia, no teníamos demasiada confianza y demostramos que tenemos mucho ritmo”, explicó el argentino.

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Colapinto espera que la única práctica libre defina el potencial de Alpine antes de la actividad decisiva: “Creo que mañana deberíamos ver dónde estamos en la FP1, pero definitivamente creo que no deberíamos estar en una mala posición y espero que podamos luchar por sumar buenos puntos”.

El piloto argentino se encontró con un joven con la camiseta de la selección de España en el paddock.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 9 de octubre

Práctica libre: 05.30 (Argentina) / 16.30 (Singapur)

Clasificación Sprint: 09.30 (Argentina) / 20.30 (Singapur)

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06.00 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 11 de octubre

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV