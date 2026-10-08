Caputo viaja a Tailandia: se encontrará con la titular del FMI a la espera del desembolso por USD 1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, se va a reunir con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Tailandia. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Tailandia para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. La agenda contempla una reunión con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, mientras el Gobierno busca avanzar en la tercera revisión del acuerdo y obtener la autorización para un giro pendiente de cerca de USD 1.000 millones.

Según pudo saber Infobae, Caputo estará en Tailandia desde el próximo martes y el encuentro con Georgieva ya forma parte de la programación oficial. La reunión ocurrirá luego de la visita que la directora gerente del Fondo realizó a la Argentina en julio y del reciente paso de una misión técnica por el país, donde analizó el cumplimiento de los objetivos establecidos para el primer semestre de 2026.

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La delegación argentina también incluirá al viceministro de Economía, José Luis Daza; al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y al vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning. Aunque de estos últimos todavía no se sabe en que momento viajarán.

A la espera de la aprobación

El encuentro se producirá después de la actividad que una misión del FMI desarrolló en la Argentina durante los últimos días de septiembre por la tercera revisión del acuerdo. Durante más de una semana, los técnicos mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía para revisar las metas correspondientes al primer semestre de 2026 y analizar la evolución del programa económico.

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Al término de esas conversaciones, fuentes del FMI indicaron que el personal técnico agradeció a las autoridades argentinas por la hospitalidad recibida. También señalaron que el diálogo con el Gobierno continuaba y que el organismo brindaría más información “a su debido tiempo”.

La misión técnica no comunicó hasta el momento una aprobación de la tercera revisión. Tampoco existió información oficial sobre una definición respecto del desembolso pendiente. Ese escenario coloca al encuentro de Bangkok como una instancia para tratar la situación del programa y las condiciones vinculadas con la evaluación.

Nuevo waiver

La tercera revisión contempla dos ejes centrales: la meta de superávit primario y el objetivo de acumulación de reservas netas del BCRA. En el aspecto fiscal, la Argentina no alcanzó el parámetro previsto para el cierre del primer semestre del año.

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El Gobierno acumuló un superávit primario de $ 6,29 billones entre enero y junio de 2026. La meta vigente al 30 de junio era de $ 6,86 billones, por lo que la diferencia alcanzó los $ 573.974 millones. Para conseguir la aprobación de esta etapa del acuerdo, el equipo económico deberá obtener una dispensa, conocida como waiver, por parte del FMI.

El Gobierno incumplió la meta fiscal en el primer semestre de 2026 por $573.974 millones y deberá solicitar un waiver del FMI.

Esto a pesar de que la exigencia fiscal sufrió una modificación antes de que terminara junio. El Fondo redujo el objetivo en $ 1,60 billones: la pauta inicial establecía un superávit primario de $ 8,46 billones y luego quedó fijada en $ 6,86 billones. Aun con esa flexibilización, el resultado informado por el Gobierno quedó por debajo de la cifra prevista.

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La necesidad de una dispensa se vincula de manera directa con esa diferencia entre el objetivo fiscal y el resultado acumulado durante los primeros seis meses de 2026. El mecanismo requiere el aval del organismo para avanzar con la revisión pese al incumplimiento de una de las metas cuantitativas del programa.

En experiencias anteriores, tanto durante la actual administración como en gobiernos previos, el Fondo otorgó dispensas en reiteradas oportunidades. En la mayoría de esos casos, los pedidos se relacionaron con dificultades para cumplir las metas de reservas netas del BCRA.

La situación actual presenta el orden inverso. El Gobierno cumplió el objetivo de reservas, pero no alcanzó la meta fiscal. Esa combinación será parte de los temas que la delegación argentina llevará a las reuniones anuales en Tailandia, junto con el estado general de la tercera revisión.

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Meta de reservas

En materia de reservas, el BCRA cumplió por primera vez desde la firma del programa de 2025 la meta establecida para el 30 de junio. A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 se ubicó en -3.111 millones de dólares.

El parámetro vigente exigía una variación de -USD 8.600 millones. El resultado quedó por encima de ese límite, de acuerdo con los datos de la revisión. El cumplimiento incluyó cambios que el propio FMI incorporó en las exigencias y en la metodología utilizada para el cálculo.

Aunque debe tenerse en cuenta que durante la revisión de mayo, el organismo redujo en USD 11.800 millones la meta de acumulación de reservas prevista para el 30 de junio. La pauta original requería una variación positiva de USD 3.200 millones, mientras que el nuevo objetivo pasó a establecer una variación de -8.600 millones dólares.

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Sin esa reducción, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para llegar al objetivo inicial. La modificación de la meta permitió que el resultado de las reservas netas quedara dentro del parámetro definido para la evaluación de mitad de año.

Impacto en reservas

La definición sobre el desembolso adquiere relevancia por su impacto sobre las reservas internacionales del Banco Central. En las última semanas, el Gobierno realizó un pago al FMI por más de USD 800 millones, una operación que afectó el nivel de activos internacionales de la autoridad monetaria.

El Banco Central aceleró el ritmo de compra de reservas cuando finalizó la misión del FMI en el país. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

El giro cercano a USD 1.000 millones permitiría compensar ese pago. La eventual acreditación depende de la conclusión de la tercera revisión y de la dispensa que debe aprobar el organismo por el incumplimiento de la meta de superávit primario.

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Hasta ahora, no existió una comunicación sobre la aprobación de la revisión ni sobre la fecha de un eventual desembolso. Las conversaciones entre las autoridades argentinas y el FMI continuarán durante las reuniones de Bangkok, donde el equipo económico buscará avanzar sobre esos puntos.