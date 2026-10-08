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Habló el entrenador que intentó llevar a Lionel Messi a la selección de España y reveló cómo fue el fallido plan para convencerlo

Ginés Meléndez, ex DT de las inferiores de La Roja, contó que siguieron al astro desde los 12 años pero él siempre se mantuvo firme con su decisión de vestir de celeste y blanco

España intentó convencer a Messi de jugar para su selección
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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intentó que Lionel Messi jugara para España cuando el futbolista todavía integraba las categorías juveniles del Barcelona, según recordó Ginés Meléndez, excoordinador de las divisiones inferiores de la selección española, en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero.

Durante el programa, que se llevó a cabo horas después de lo que fue la despedida del astro argentino de la Selección, Meléndez relató que siguió al delantero desde muy joven y que su impresión inicial fue inmediata. “Vi por primera vez a Messi cuando tenía 12 años y parecía de dibujos animados, agarraba el balón e iba de un arco a otro regateando a todo el mundo”, afirmó durante la entrevista.

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El entonces responsable de la Sub-15 de España explicó que la federación buscó alternativas para sumar a Messi a sus equipos juveniles. El objetivo consistía en persuadir a un jugador que ya destacaba en La Masía y compartía generación con futbolistas que más adelante tendrían recorrido en el fútbol español, como Gerard Piqué y Cesc Fàbregas.

La estrategia incluyó contactos a través de estos futbolistas cercanos al argentino. “Me decían que teníamos que convencer al argentino para que jugara con España y lo intentamos de todas las maneras posibles, a través incluso de sus propios compañeros”, recordó Ginés Meléndez.

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Messi se despidió de la selección en el Monumental (Reuters)
Messi se despidió de la selección en el Monumental (Reuters)

El exseleccionador de las categorías inferiores señaló que incluso intentó incorporarlo a una competencia juvenil fuera de España. “Me acuerdo que una vez me lo quise llevar a jugar un torneo Sub-15 a Inglaterra”, contó. De acuerdo con su relato, la negativa del futbolista se mantuvo desde el comienzo. “Yo era responsable de la Sub-15 e intentamos convencer a Messi de que jugase con nosotros, pero Leo era reacio a jugar con nosotros, se mantuvo siempre firme, quería jugar con Argentina”, sostuvo Meléndez.

“No había manera de convencerlo. Ibamos a jugar a Inglaterra en un torneo, con Holanda, con Portugal, cuando ellos tenían 14 años, que para los niños es espectacular. Pero nada, no hubo manera de hacer que jugara con nosotros”, añadió.

La postura de Lionel Messi marcó el límite de las gestiones de la RFEF. Aunque España intentó atraerlo a su estructura de selecciones formativas, el jugador priorizó desde niño la posibilidad de vestir la camiseta argentina. Meléndez también aseguró que comunicó a representantes del fútbol argentino las condiciones que veía en el joven formado en el Barcelona. “Argentina sabe de la existencia de Messi, de lo bueno que era, porque se lo conté yo”, reconoció.

En la misma entrevista, Meléndez contó una curiosa anécdota con Hugo Tocalli en 2003. “Fuimos al Mundial de Finlandia, llegamos a semifinales y nos tocaba con Argentina. Ibamos para el comedor y siento que me llaman, me doy vuelta y era Tocalli. El seleccionador argentino. Le dije: ‘Nosotros vamos a ser campeones del mundo porque no lo trajiste a Messi. Lo tendrías que haber traído porque con nosotros no quiso venir’. Y me dijo: ‘Voy a armar un partido y lo vamos a convocar por primera vez porque me mandaron un video y es espectacular’”.

El excoordinador vinculó esa conversación con el posterior contacto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la familia del jugador.

Según el testimonio, Messi ya tenía tomada esa decisión. La selección argentina representaba la prioridad del delantero, pese a que desarrollaba su carrera juvenil en España y a que la federación española pretendía incluirlo en sus categorías menores.

La historia se definió el 29 de junio del 2004, cuando la sub 20 de Argentina goleó 8-0 a Paraguay en un encuentro organizado para “blindar” a La Pulga, que había sido tentado por España. En aquella jornada especial, un Lionel Messi de 17 años firmó con sus botines su compromiso eterno con la selección argentina. En un amistoso-excusa ante el combinado Sub 22 paraguayo, la Albiceleste se quedó con el triunfo y la Pulga quedó “blindada” ante los embates de España para quedarse con su talento. El rosarino saltó al campo con el dorsal N° 17, anotó el 7-0 y asistió a Pablo Vitti y a Federico Almerares en otras dos conquistas.

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