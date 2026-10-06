Un estudio internacional alerta por el aumento de casos de cáncer entre menores de 50 años

Un análisis del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer detectó un aumento de varios tumores en personas menores de 50 años en Inglaterra, Estados Unidos y Países Bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de datos de Inglaterra, Estados Unidos y Países Bajos detectó que varios tipos de cáncer de aparición temprana aumentaron entre las personas menores de 50 años, una tendencia que investigadores del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF) vinculan con factores de riesgo modificables, cambios ambientales y una mayor detección.

El trabajo revisó registros oficiales de 12 tipos de tumores entre 2000 o 2001 y 2023. Los resultados mostraron alzas en siete tipos de cáncer en Inglaterra, cinco en Estados Unidos y cuatro en Países Bajos. Aunque la enfermedad sigue siendo mucho más habitual después de los 50 años, la evolución de los diagnósticos en adultos jóvenes abrió preguntas para la prevención y la investigación.

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Inglaterra registró fuertes aumentos en próstata e intestino

El cáncer de próstata en hombres menores de 50 años registró el mayor incremento en Inglaterra entre 2001 y 2023.

En Inglaterra, el mayor incremento correspondió al cáncer de próstata entre hombres menores de 50 años. La tasa pasó de 1 caso por cada 100.000 habitantes en 2001 a 3,6 en 2023, más de tres veces el nivel inicial.

También creció la incidencia de cáncer de intestino en ese grupo etario, de 3,9 a 8,4 casos por cada 100.000 habitantes durante el mismo período. Las tasas de cáncer de útero y riñón se duplicaron y llegaron a 3,9 y 3,0 casos por cada 100.000 personas, respectivamente.

El cáncer de mama mostró una suba menor, de 42 a 47,5 casos por cada 100.000 habitantes. El informe también identificó incrementos en tumores de páncreas e hígado antes de los 50 años.

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Mark Lawler, profesor de Salud Digital y Genómica Traslacional del Cáncer de la Queen’s University de Belfast, calificó el fenómeno como una “bomba de relojería” que requiere atención rápida, según declaraciones recogidas por el diadio británico The Guardian.

Estados Unidos y Países Bajos repiten parte de la tendencia

El King's College de Londres inició un estudio con 250.000 participantes para investigar las causas del avance del cáncer de intestino en adultos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el cáncer de riñón entre menores de 50 años pasó de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes en 2000 a 5,3 en 2023. El aumento fue superior al doble en poco más de dos décadas.

Los tumores de intestino, útero y páncreas crecieron más del 50% durante el período analizado, mientras que el cáncer de mama aumentó cerca del 20%, de acuerdo con los datos relevados por el WCRF.

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En Países Bajos, las alzas se concentraron en los cánceres de intestino, riñón, hígado y cuello uterino entre personas menores de 50 años. El patrón compartido por los tres países no implica que los diagnósticos tengan idénticas causas en cada población, pero aporta indicios sobre cambios que afectan a generaciones más jóvenes.

La obesidad, la dieta y el sedentarismo figuran entre las hipótesis

El sobrepeso, el sedentarismo y la dieta rica en productos procesados figuran entre los factores de riesgo modificables bajo análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores señalaron que todavía no hay una explicación única para el aumento de los cánceres de aparición temprana. Entre los factores bajo estudio aparecen el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, la falta de actividad física y patrones de alimentación con exceso de carnes procesadas, comidas rápidas, bebidas azucaradas y poca fibra.

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La organización estima que alrededor del 40% de los cánceres se relaciona con factores de riesgo modificables. Sin embargo, esa proporción no permite atribuir de manera individual cada diagnóstico a los hábitos de una persona.

La doctora Vanessa Gordon-Dseagu, directora de transferencia de investigación del WCRF, sostuvo que el exceso de peso, la dieta, el alcohol y el tabaquismo “probablemente” inciden en la tendencia, aunque remarcó que hace falta más investigación para determinar el peso de cada variable.

Los investigadores también analizan la posible influencia de contaminantes, sustancias químicas, plásticos, la calidad del agua y del aire, así como alteraciones de la microbiota intestinal. La exposición a estos elementos durante etapas tempranas de la vida podría influir en procesos vinculados con inflamación, inmunidad y riesgo oncológico, pero los mecanismos aún no están definidos.

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Una detección más temprana no explica todos los diagnósticos

Las mejoras en los métodos de detección y el diagnóstico precoz no alcanzan para justificar por sí solas el incremento de casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor conocimiento sobre los síntomas y la búsqueda más temprana de atención médica pueden incidir en el aumento de los casos detectados. Las herramientas de diagnóstico también permiten identificar tumores que en otros períodos habrían pasado inadvertidos o se habrían confirmado en fases posteriores.

Para el WCRF, esa mejora en la detección forma parte de la explicación, pero no alcanza para justificar toda la suba observada. El organismo señaló que el incremento requiere un análisis más amplio, en particular en tumores cuya mortalidad también está en alza.

Giota Mitrou, directora ejecutiva de investigación y políticas de la entidad, advirtió que detrás de las cifras hay pacientes que reciben un diagnóstico antes de lo esperado por ellos, sus familias y, en ocasiones, sus médicos.

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El cáncer de pulmón bajó entre los menores de 50 años

Las tasas de cáncer de pulmón disminuyeron en menores de 50 años en los tres países evaluados debido a la baja del tabaquismo. (ICAPEM)

La investigación encontró una evolución diferente en el cáncer de pulmón: sus tasas disminuyeron entre los menores de 50 años en los tres países estudiados. Los especialistas vincularon esa reducción con el descenso sostenido del tabaquismo.

El contraste ofrece un dato relevante para la prevención: los cambios en conductas y políticas de salud pública pueden modificar la incidencia de algunos tumores a lo largo del tiempo.

Ante el aumento de cáncer de intestino en adultos jóvenes, el King’s College de Londres anunció un estudio con 250.000 participantes, financiado por Cancer Research UK, organización británica de investigación oncológica. La investigación buscará medir cuánto del crecimiento responde a un empeoramiento de los factores de riesgo y cuánto a una detección más extendida.

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