TikTok inundado de desinformación después de que la FDA vinculara analgésico con autismo

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LUNES, 5 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las publicaciones engañosas en TikTok aumentaron significativamente después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunciara los cambios en la etiqueta del analgésico paracetamol el pasado septiembre, según revela un nuevo estudio.

El cambio propuesto en la etiqueta de la FDA en 2025 se centró en la afirmación de que el uso de paracetamol durante el embarazo podría estar relacionado con un aumento del riesgo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y autismo en bebés.

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Por la misma época, el presidente Donald Trump instó públicamente a las mujeres embarazadas a no tomar el analgésico.

Muchos expertos, incluidos grupos como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), refutan la idea de que el paracetamol (más conocido como paracetamol) suponga tales peligros.

Tras las afirmaciones de la FDA y Trump, muchos estadounidenses recurrieron a las redes sociales, como TikTok, en busca de claridad.

Sin embargo, las personas que buscan respuestas pueden haberse encontrado solo con desinformación y teorías conspirativas, según el nuevo informe.

Los investigadores revisaron 53 vídeos de TikTok publicados inmediatamente después de la medida de la FDA. Descubrieron que se mostraba una cantidad desproporcionada de contenido engañoso.

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"A pesar de representar una porción menor del contenido temático disponible en total, los vídeos de desinformación representaron más de la mitad de las visualizaciones totales de todo el contenido que examinamos", señaló la autora principal del estudio, Shivani Srivastava, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey.

"Nuestros resultados indican que el algoritmo de TikTok amplificaba vídeos de baja calidad y enmarcados por conspiraciones que contenían desinformación sobre un tema de salud muy sensible", dijo Srivastava en un comunicado de prensa. Esto "permitió que los vídeos de desinformación se difundieran mucho más allá de los vídeos basados en evidencias que explicaban la falta de evidencia causal entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo."

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Los resultados se presentaron el viernes en una reunión de la Academia Americana de Pediatría en San Diego.

Los principales grupos médicos, incluido el ACOG, continúan apoyando el uso prenatal del paracetamol para aliviar el dolor.

"Más de dos décadas de investigación han demostrado que el paracetamol es seguro para usar durante el embarazo en consulta con su médico", afirma la ACOG en su página web. "A pesar de la evidencia, la desinformación sobre el uso del paracetamol en el embarazo --incluyendo afirmaciones que relacionan incorrectamente el paracetamol con el autismo y trastornos del neurodesarrollo en niños-- está creciendo."

Otra revisión importante de datos publicada en enero no encontró relación entre el uso prenatal de paracetamol y trastornos del neurodesarrollo en niños.

Sin embargo, tras las afirmaciones de la FDA y Trump, las recetas de paracetamol para mujeres embarazadas tratadas en urgencias cayeron significativamente, según un estudio publicado en marzo en The Lancet.

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Las afirmaciones engañosas en línea sobre el Tylenol también se difundieron rápidamente. El nuevo estudio señaló que un vídeo de TikTok con desinformación sobre el paracetamol alcanzó 10,3 millones de visualizaciones, un tercio de todas las exposiciones en los medios analizados por los investigadores.

Casi tres cuartas partes de los vídeos engañosos que vio el equipo de Rutgers fueron creados por influencers, no por profesionales médicos.

Srivastava afirmó que los investigadores han sido testigos directos de las consecuencias de este tipo de desinformación.

"Después de ver a pacientes embarazadas en nuestras propias clínicas cuestionar si era seguro tomar Tylenol durante el embarazo, queríamos entender a qué información estaban expuesta en línea", dijo Srivastava. "Nuestros hallazgos revelan lo importante que es que las instituciones médicas formen parte de las conversaciones en redes sociales compartiendo contenido preciso y atractivo que llegue a los pacientes donde se encuentran."

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Como los hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Descubre más sobre el paracetamol en el Hospital Infantil de Filadelfia.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, 2 de octubre de 2026; Comunicado de prensa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 22 de septiembre de 2026