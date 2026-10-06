¿Más pasos significan mejor salud mental para los adolescentes?

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LUNES, 5 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El recuento diario de pasos de un adolescente puede mejorar más que su salud física -- también puede ayudar a proteger su salud mental.

Los investigadores hicieron seguimiento a más de 5.500 adolescentes (edad media: 12 años), utilizando Fitbits, escáneres cerebrales y evaluaciones de salud mental.

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Tras un año, los adolescentes que daban 12.000 o más pasos al día tenían menos síntomas de salud mental que aquellos que daban menos de 5.000.

También se asociaron más escalones con un mayor grosor en dos regiones específicas del cerebro implicadas en funciones motoras y cognitivas.

La Dra. Claudine Higdon, psiquiatra infantil y adolescente en Northwell Health en Glen Oaks, Nueva York, calificó los hallazgos de emocionantes.

"Lo bueno es que esta región cerebral está realmente relacionada con la toma de decisiones; la parte de atención del cerebro", dijo Higdon, que revisó los resultados del estudio. "Y eso puede mejorar las elecciones y el control de los impulsos. Y eso también podría conducir a una mejor salud mental."

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Los investigadores afirman que la actividad física puede liberar sustancias químicas que hacen sentir bien como la dopamina y la serotonina, mientras reduce el cortisol y la inflamación, lo que puede ayudar a aliviar la ansiedad y la depresión.

Higdon dijo que hay una lección importante para padres e hijos.

"Padres: Animad mucho a vuestros hijos a caminar más durante el día", dijo. " Niños: El movimiento es fundamental. Cualquier pequeño paseo puede marcar una gran diferencia."

Los resultados se publicaron el 1 de octubre en JAMA Network Open.

Divyangana Rakesh , del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres, lideró el estudio.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre ejercicio y salud mental.

FUENTE: HealthDay TV, 5 de octubre de 2026