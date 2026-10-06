La mayoría de las mujeres conocen los factores de riesgo del cáncer de mama, pero pocas actúan en consecuencia

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LUNES, 5 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- En una nueva encuesta, la mayoría de las mujeres estadounidenses entendían factores importantes para el riesgo de cáncer de mama, pero solo una minoría estaba tomando medidas para ayudar a reducir esos riesgos.

"Conocer tus factores de riesgo no es lo mismo que actuar en consecuencia, y esta brecha es la verdadera historia aquí", dijo Alpa Patel, vicepresidente sénior de ciencia de poblaciones en la Sociedad Americana del Cáncer (ACS), que patrocinó la encuesta.

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"No basta con concienciar: tenemos que entender si esa concienciación se traduce en acción y cómo podemos ayudar a las mujeres a cerrar esa distancia", dijo en un comunicado de prensa de la ACS.

El cáncer de mama es el segundo cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres (después del cáncer de piel), según la ACS, y aproximadamente 1 de cada 8 mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida.

En 2026, se espera que casi 322.000 mujeres estadounidenses reciban un diagnóstico de cáncer de mama invasivo y que más de 42.000 vidas se pierdan a causa de la enfermedad.

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Sin embargo, la ACS estima que el 30% de los casos son prevenibles mediante la adopción de conductas saludables que podrían reducir el riesgo de la mujer.

La nueva encuesta se publicó el 1 de octubre e involucró a 33.000 mujeres estadounidenses. Las mujeres ya estaban inscritas en un importante estudio de prevención del cáncer de la ACS, por lo que se cree que su conciencia sobre el cáncer de mama puede ser mayor que la de la población general.

La encuesta reveló que casi todas las mujeres (99%) ya saben que los antecedentes familiares de la enfermedad pueden afectar sus probabilidades de cáncer de mama. Pero la ACS señaló que los antecedentes familiares no lo son todo: el 85% de los cánceres de mama ocurren en mujeres sin antecedentes familiares de la enfermedad.

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Aunque el 91% de las mujeres encuestadas sabía que el ejercicio podía ayudar a prevenir el cáncer de mama, solo el 27% cumplió con los recomendados por la sociedad de 150 a 300 minutos de actividad de intensidad moderada (o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa) cada semana.

Se mantuvo una brecha similar en la concienciación y la acción respecto al consumo de alcohol. Aunque el 85% entendía que beber podía aumentar sus probabilidades de cáncer de mama, el 69% reportó algún nivel de consumo de alcohol.

Muchas mujeres (el 45% de las encuestadas) desconocían que la lactancia materna reduce las probabilidades de cáncer de mama.

La ACS indicó que ciertos factores de riesgo para el cáncer de mama no pueden modificarse. Estos incluyen ser mujer; envejecimiento (la mayoría de los cánceres de mama ocurren a partir de 55 años); raza/etnia; genes hereditarios predisponentes al cáncer de mama; tejido mamario denso; y radiación previa en la zona torácica.

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La ACS ha desarrollado una herramienta online, ACS CancerRisk360, que puede ayudar a los usuarios a evaluar su riesgo personal de cáncer.

Más información

Hay más información sobre los factores de riesgo del cáncer de mama en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana del Cáncer, 1 de octubre de 2026