La dieta y el ejercicio pueden revertir la diabetes tipo 2 de inicio temprano

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LUNES, 5 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Si has desarrollado diabetes tipo 2 antes de los 45 años, es posible llevar la enfermedad a la remisión mediante dietas para perder peso y un programa de fitness que incluye ejercicios aeróbicos y de resistencia para el desarrollo muscular, confirma un nuevo estudio.

"En la diabetes tipo 2 de inicio temprano, combinar ejercicio aeróbico y de resistencia estructurado con una dieta baja en calorías produce altas tasas de remisión, induce la pérdida de grasa mientras se preserva la masa muscular, mejora la calidad y función muscular, mejora la salud cardiovascular y conduce a mejoras significativas en los resultados reportados por los pacientes", concluyó un equipo codirigido por el Dr. Kaberi Dasgupta.

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Dirige la medicina interna general en la Universidad McGill de Montreal.

Su equipo presentó sus hallazgos el miércoles en Milán en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Los hallazgos se publicaron simultáneamente en The Lancet Regional Health Americas.

Los investigadores afirmaron que los diagnósticos de diabetes tipo 2 en jóvenes son una tendencia preocupante. A menudo relacionada con la obesidad, el inicio precoz de la diabetes tipo 2 en personas menores de 45 años reduce la esperanza de vida global más que la enfermedad de aparición tardía, señaló el equipo de Dasgupta.

Pero revertir ese diagnóstico es posible, según mostró el nuevo ensayo.

En tres centros de Canadá y Reino Unido, Dasgupta (y colegas de la Universidad de Leicester) inscribieron a 96 adultos menores de 45 años que tenían obesidad y diabetes tipo 2 de inicio temprano. Ninguno había comenzado aún la terapia con insulina.

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Aproximadamente la mitad de los participantes fue asignada al "cuidado habitual" para su diabetes tipo 2, mientras que la otra mitad recibió un programa que incluía una dieta para perder peso y ejercicio semanal.

La dieta contenía entre 800 y 900 calorías al día, compuesta por un 30% de proteínas, un 50% de carbohidratos y un 20% de grasas.

Durante la dieta, los participantes obtuvieron sus calorías mediante sustitución total de comida (Optifast en Reino Unido y ProtiDiet en Canadá) durante las dos primeras semanas.

Durante las semanas tres a doce, recibieron los sustitutos de comida más una comida alimenticia diaria (60 a 90 gramos de proteína, una ración de fruta, dos raciones de verduras sin almidón). Los participantes siguieron una dieta de "mantenimiento de peso" durante las semanas 13 a 24.

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La parte de ejercicio de la intervención consistió en ejercicios supervisados dos veces por semana que combinaban regímenes aeróbicos y de resistencia durante 12 semanas, seguido de ejercicio independiente durante las semanas 13 a 24.

A las 24 semanas, 27 de las 50 personas (54%) inscritas en el grupo de intervención del ensayo vieron cómo su diabetes tipo 2 entraba en remisión completa, informó el equipo de Dasgupta.

Solo 2 de las 46 personas (4%) del grupo de no intervención entraron en remisión.

Gran parte de esta diferencia pudo deberse a la pérdida de peso: las personas del grupo de intervención perdieron de media 18,5 libras, en comparación con las 2,6 libras de las del grupo de control, según el estudio.

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Al analizar solo la masa grasa, las personas que recibieron la intervención de dieta/ejercicio perdieron una media de 14,5 libras más de grasa que las del grupo no intervencionista.

El hallazgo refuerza "el potencial de intervenciones estructuradas en el estilo de vida para apoyar una remisión clínicamente significativa" en personas con diabetes tipo 2 de inicio temprano, según el equipo de Dasgupta.

Incorporar ejercicios de entrenamiento con pesas puede ser clave, añadieron.

"Preservar el músculo durante una pérdida de peso orientada a la remisión puede tener importantes implicaciones para la salud metabólica a largo plazo, la función física y la trayectoria de la enfermedad", afirmaron los investigadores.

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Más información

Infórmate más sobre la diabetes tipo 2 en la Asociación Americana de Diabetes.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2026