Salud

Cuál es el mejor momento para tomar vitamina C y cómo aprovechar sus beneficios

Especialistas explican qué aspectos inciden en la incorporación de este nutriente, los aportes de la alimentación y los cuidados ante el uso de suplementos

Ilustración en acuarela de un frasco de vitamina C, dos gajos de naranja, un vaso con agua y una pastilla sobre una mesa de madera.
La vitamina C cumple funciones relacionadas con el colágeno, la acción antioxidante y el sistema inmunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La hora de tomar vitamina C no determina por sí sola su utilidad. La constancia, dosis y necesidad individual pesan más que elegir la mañana o la noche, según la información disponible sobre este nutriente.

La vitamina C, o ácido ascórbico, participa en la formación de colágeno, funciona como antioxidante y contribuye a la absorción del hierro no hemo, presente en alimentos de origen vegetal. También interviene en el funcionamiento del sistema inmunitario.

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El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que las necesidades diarias varían según la edad, sexo y etapas como el embarazo o la lactancia.

Infografía sobre vitamina C con ilustraciones de frutas cítricas, un reloj, frascos de suplementos, el sistema digestivo y un vaso de jugo.
La constancia diaria influye más que elegir una hora específica para tomar vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularidad prevalece sobre un horario fijo

El artículo publicado por Good Housekeeping, sitio especializado en estilo de vida, recoge la mirada de profesionales de la nutrición que coinciden en un punto: no existe un momento único que resulte mejor para todas las personas.

La dietista registrada Anita Mirchandani sostuvo que la vitamina C puede tomarse cuando la persona logra recordarla con mayor facilidad.

Vista aérea de cinco científicos en batas blancas y gafas de seguridad trabajando en un laboratorio con tubos de ensayo, frascos etiquetados y equipos.
El organismo no almacena grandes cantidades de vitamina C porque se trata de un nutriente hidrosoluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa orientación es coherente con una característica del nutriente: es hidrosoluble y el organismo no lo almacena en grandes cantidades. Por ello, el foco está en cubrir el aporte cotidiano y no en una franja horaria determinada.

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La dietista registrada Laura Iu indicó al medio citado que consumirla durante una comida puede ser una opción más cómoda para quienes tienen sensibilidad digestiva.

Para adultos, el NIH establece una recomendación diaria de 90 miligramos para los hombres y 75 miligramos para las mujeres. Durante el embarazo, la referencia es de 85 miligramos, y durante la lactancia llega a 120 miligramos. Las personas que fuman requieren 35 miligramos adicionales por día, de acuerdo con la institución.

Mujer de cabello gris toma una pastilla con un vaso de agua en la cocina. En la barra hay un blíster de píldoras, utensilios de cocina y una cafetera.
El consumo del suplemento junto con una comida puede mejorar la tolerancia digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos aportan vitamina C dentro de una dieta variada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una alimentación con variedad. Incluir frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y alimentos magros de origen animal para favorecer la ingesta de vitaminas y minerales.

En su guía sobre dieta saludable, la OMS aconseja que las personas mayores de 10 años consuman al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

Imagen de cerca de una pastilla para la tos de forma ovalada, color ámbar, con burbujas de aire, sobre una superficie de madera veteada.
Las necesidades de vitamina C varían según la edad, el sexo, el embarazo y la lactancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas y verduras frescas figuran entre las principales fuentes alimentarias de vitamina C. La OMS advierte que este compuesto puede perderse durante el almacenamiento y cocción debido a su sensibilidad al oxígeno, luz y calor.

Priorizar productos frescos y una dieta diversa ayuda a cubrir requerimientos sin que un suplemento sea necesariamente indispensable.

La dietista Dawn Jackson Blatner, también citada por el medio, recomendó apuntar a 500 miligramos por toma en caso de usar suplementos y dividir las cantidades mayores a lo largo del día. Esa sugerencia no reemplaza una evaluación clínica: la dosis adecuada depende de la alimentación, antecedentes de salud y tratamientos en curso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las frutas y verduras frescas aportan vitamina C dentro de una alimentación variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C puede favorecer la absorción del hierro vegetal

Tomar vitamina C junto con una comida puede tener sentido cuando el objetivo es mejorar la absorción del hierro no hemo. El NIH confirma que este nutriente aumenta la absorción del hierro procedente de alimentos vegetales.

Mirchandani señaló que una persona con deficiencia de hierro podría consultar con su profesional de salud la posibilidad de combinar ambos suplementos. Antes de modificar una pauta de suplementación, conviene considerar:

  • La indicación profesional, en especial si existe una deficiencia diagnosticada o una enfermedad crónica.
  • La presencia de otros medicamentos o suplementos, para revisar posibles interacciones.
  • El total diario procedente de alimentos, bebidas y complementos, no solo la cantidad de una cápsula o comprimido.
  • La tolerancia digestiva y la facilidad para sostener el horario elegido.
Vista cercana de una persona con camiseta verde sosteniendo una cápsula de Rhodiola, con un vaso de agua y un frutero en una cocina iluminada.
Las personas con hemocromatosis necesitan consultar antes de utilizar dosis altas de vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dosis altas pueden causar molestias digestivas

El límite máximo tolerable para adultos es de 2.000 miligramos diarios, sumando todas las fuentes, según el NIH. Dosis elevadas pueden causar diarrea, náuseas y cólicos abdominales.

En personas con hemocromatosis, un trastorno que produce acumulación excesiva de hierro, las dosis altas podrían agravar esa sobrecarga y dañar tejidos.

El mismo organismo precisa que este límite no se aplica a quienes reciben vitamina C como tratamiento médico bajo supervisión. La elección entre mañana, tarde o noche puede adaptarse a la rutina personal. Ante síntomas, enfermedades preexistentes o necesidad de suplementos, la decisión debe revisarse con un profesional de salud.

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