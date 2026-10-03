Franco Colapinto reveló el plan de Alpine y se mostró optimista antes del Gran Premio de Baréin

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Franco Colapinto aseguró que el objetivo para el Gran Premio de Bahréin será avanzar en la grilla, después de una clasificación condicionada por la estrategia de neumáticos y por una serie de cambios de último momento en el auto. El argentino partirá desde el puesto 21 por una penalización, aunque destacó el trabajo realizado durante las prácticas y se mostró confiado en el potencial del monoplaza para la carrera.

El piloto explicó que Alpine priorizó conservar compuestos para el domingo, una decisión que limitó su participación en la clasificación, pero que amplió sus alternativas tácticas. “Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera mañana”, indicó el argentino en diálogo con ESPN tras la sesión. Según detalló, contará con neumáticos blandos, medios y duros para afrontar una competencia en la que espera sacar ventaja de la degradación y de las oportunidades de adelantamiento.

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“Tengo muchas cosas para elegir, tengo blandas, duras, medias, tengo de todo”, sostuvo el oriundo de Pilar. La variedad de compuestos disponibles aparece como uno de los recursos de Alpine para intentar recuperar terreno desde las últimas filas. Colapinto remarcó que el equipo orientó buena parte de su preparación hacia el ritmo de carrera, una prioridad que considera clave para transformar la posición de salida en una remontada.

Vale recordar que Franco llegó a esta fecha con una sanción de cinco lugares en la grilla por el accidente que protagonizó con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú. A ese castigo se añadieron otros 10 puestos por la colocación de un quinto motor de combustión interna Mercedes, una cifra que excede el límite de cuatro unidades permitido por el reglamento durante la temporada.

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El bonaerense había dejado señales alentadoras en la tercera práctica libre, donde se ubicó noveno. Para él, aquella sesión representó la única referencia clara con poca carga de combustible durante el fin de semana. “La FP3 fue muy buena. Fue, creo, el primer momento del fin de semana que hice algo de low fuel, el único momento del fin de semana”, señaló. Ese rendimiento fortaleció la expectativa del piloto de cara a la prueba principal.

Sin embargo, la percepción del auto cambió durante la clasificación. Colapinto admitió que el monoplaza se sintió peor en la qualy y vinculó esa diferencia con modificaciones que el equipo realizó poco antes de salir a pista. “Creo que hay que entender el porqué. Hicimos unos cambios en el último minuto por unos problemas que tuvimos”, explicó. El argentino no dio precisiones sobre los inconvenientes ni sobre los ajustes introducidos, pero dejó abierta la posibilidad de que esas variantes hayan incidido en el comportamiento del vehículo.

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La lectura de Alpine apunta ahora a recuperar las sensaciones que el auto mostró en los entrenamientos. “Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como demostramos en las prácticas libres e ir para adelante”, afirmó el piloto de 23 años. El plan del equipo estará centrado en maximizar el rendimiento con el combustible cargado, administrar los neumáticos y aprovechar los momentos de la carrera en los que la estrategia pueda alterar el orden de la grilla.

El circuito de Baréin ofrece condiciones que, según Colapinto, pueden facilitar los adelantamientos. El argentino destacó las zonas de frenada y las rectas como factores que podrían abrir oportunidades para ganar posiciones. “Creo que se puede remontar. Creo que es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso”, sostuvo.

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Franco Colapinto partirá desde la posición 21 en Baréin (REUTERS/Hasnoor Hussain)

La posibilidad de avanzar tendrá especial importancia para Colapinto, quien no marcó tiempo en la Q2, priorizando ayudar a su compañero Pierre Gasly a avanzar a la siguiente ronda (el francés partirá desde el noveno lugar de la grilla). La misma situación afectó a Arvid Lindblad, que será último. En ese contexto, el argentino y su equipo eligieron preservar recursos para el domingo en lugar de comprometer neumáticos que pueden resultar útiles durante la prueba.

La clasificación quedó encabezada por Max Verstappen, quien obtuvo la pole position con un tiempo de 1m35s130. Lewis Hamilton fue segundo y Isack Hadjar completó los tres primeros puestos, aunque una penalización lo bajó al octavo lugar. En la tercera posición finalmente largará el líder del campoenato, Kimi Antonelli.

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Colapinto quedó con una alternativa estratégica más amplia que varios de sus rivales, aunque esa ventaja deberá compensar el desafío de arrancar desde el fondo. La carrera pondrá a prueba el ritmo que el argentino encontró en la práctica libre, la respuesta del auto después de los cambios de último momento y la capacidad de Alpine para elegir el momento adecuado de sus paradas.

“Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto”, concluyó Colapinto en la previa a la carrera a 54 vueltas que se vivirá este domingo, desde las 4 de la mañana, en el circuito de Sepang, Malasia.

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