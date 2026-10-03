Nutrición durante el posparto y la lactancia: qué alimentos se deben priorizar

La nutricionista Fiorella Vitelli afirmó que la alimentación materna, el descanso y la red de apoyo forman parte del bienestar durante el posparto y la lactancia.

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En un nuevo episodio de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, la nutricionista Fiorella Vitelli planteó que la llegada de un bebé suele desplazar las necesidades de la madre del centro de las conversaciones y de los cuidados cotidianos. La experta sostuvo que la alimentación materna, el descanso y la red de apoyo forman parte del bienestar durante el posparto y la lactancia.

Durante la charla, Vitelli —madre de tres hijos— explicó que la comida no responde solo al hambre física. El cansancio, la ansiedad, la falta de tiempo y la organización del entorno pueden influir en qué, cuándo y cómo come una mujer después del parto.

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La atención sobre el bebé puede desplazar las necesidades de la madre

Según Vitelli, las preguntas del entorno suelen concentrarse en el recién nacido: cuánto come, cómo duerme, si aumenta de peso o si toma pecho. En cambio, señaló que las necesidades de la madre reciben menos atención. “¿Y la mamá dónde está?”, preguntó la nutricionista.

Vitelli explicó que una visita puede convertirse en una instancia de ayuda concreta si incluye preguntas como “¿en qué te puedo ayudar?”, “¿qué te llevo?” o “¿te lavo los platos?”. Para la nutricionista, una persona cercana puede ofrecerse a sostener al bebé durante unos minutos, preparar una comida caliente o permitir que la madre duerma y se bañe con tranquilidad.

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La nutricionista Fiorella Vitelli planteó que la llegada de un bebé suele desplazar los cuidados y las necesidades de la madre.

La especialista sostuvo que la maternidad constituye una experiencia que muchas mujeres comprenden en profundidad cuando la atraviesan. En ese contexto, mencionó situaciones cotidianas como no responder mensajes, postergar una ducha o no identificar que pasaron varias horas desde la última comida.

Según Vitelli, el cuidado del bebé requiere presencia y energía, por lo que el entorno debe colaborar para que la madre pueda cubrir sus necesidades básicas. “Necesitamos empezar a poner el foco en ella”, afirmó. Su planteo no desplaza la importancia del recién nacido: propone que el bienestar del bebé también depende de la contención de quien lo cuida.

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La densidad nutricional ayuda a resolver comidas rápidas durante el posparto

En otro tramo de la charla, Vitelli recomendó priorizar alimentos con densidad nutricional, un concepto que refiere a comidas que aportan varios nutrientes en una porción accesible. Puso como ejemplo un omelette, ya que se prepara en poco tiempo y puede aportar proteína, grasas y vitamina A.

Además, destacó el rol de la yema de huevo por su aporte de colina, un nutriente que las madres necesitan durante esta etapa. También nombró al pescado por su contenido de omega 3, a los frutos secos, las frutas y los vegetales como opciones prácticas para tener cerca cuando la rutina limita el tiempo para cocinar.

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La nutricionista recomendó priorizar alimentos con densidad nutricional como huevos, pescados, frutos secos y vegetales durante el posparto.

La nutricionista diferenció entre sumar calorías a través de alimentos como los mencionados y recurrir a productos de paquete. Según afirmó, el consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un riesgo entre 22% y 43% mayor de trastornos de ansiedad o depresión.

La especialista relacionó este punto con la salud mental materna y sugirió que familiares y amistades reemplacen los productos envasados por comidas ya preparadas o ingredientes útiles para resolver una comida.

Y amplió esa idea: quien no cocina puede lavar ropa, sostener al bebé, ofrecer un masaje o escuchar sin emitir opiniones. Para la nutricionista, esas acciones constituyen formas de apoyo en un período con demandas físicas y emocionales.

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La lactancia eleva la demanda energética y exige atención al hambre emocional

Vitelli afirmó que la lactancia implica un desgaste energético adicional porque el cuerpo produce el alimento del bebé. Indicó que la demanda puede sumar hasta 400 calorías diarias adicionales, aunque aclaró que los requerimientos varían según cada persona y desaconsejó reducir el tema a un conteo rígido de calorías.

El entorno familiar puede apoyar a la madre mediante tareas concretas como preparar comida, lavar la ropa o sostener al bebé.

La experta explicó que el aumento del apetito puede resultar esperable durante la lactancia. Sin embargo, diferenció el hambre física del hambre emocional. En su descripción, el hambre física aparece de forma progresiva y se expresa como deseo de comer; el hambre emocional puede manifestarse como una necesidad puntual de consumir un alfajor, galletitas, gaseosas u otros productos específicos.

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Para Vitelli, esa diferencia puede servir como señal para prestar atención a la salud emocional. “La alimentación es emocional”, afirmó en el cierre de la entrevista. Según su planteo, pedir ayuda no representa una exigencia adicional para una madre agotada, sino una vía para que el entorno acompañe una necesidad concreta.

Vitelli también vinculó el sueño con las elecciones alimentarias del día siguiente. Según explicó, cuando una persona duerme menos, puede elegir alimentos más calóricos sin que necesariamente resulten más nutritivos. La nutricionista atribuyó esa tendencia a una búsqueda de energía frente al descanso insuficiente.

Ante esa dificultad, propuso una planificación simple: contar con frutos secos, frutas, vegetales o comidas listas en el hogar. También sugirió que la pareja, una abuela u otra persona de confianza prepare un omelette u otra opción rápida cuando la madre no registra que pasó demasiado tiempo sin comer.

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La planificación y una red de apoyo alivian la carga cotidiana

La experta recomendó limitar la cafeína a 300 miligramos al día y evitar el alcohol, el tabaco y las drogas durante la lactancia.

La nutricionista propuso organizar apoyos antes y después del parto. Entre las alternativas, mencionó dejar comidas listas en el freezer durante las últimas semanas del embarazo, siempre que las condiciones de salud lo permitan, o pedir a familiares preparaciones que sepan cocinar. Sugirió anticipar las compras y buscar opciones de entrega a domicilio de verduras, carnes u otros alimentos. Según explicó, tener materia prima en casa puede reducir la posibilidad de recurrir a un servicio de comida por falta de tiempo, cansancio o dificultades para salir.

Vitelli también abordó algunas dudas sobre lo que consume una persona durante la lactancia. Afirmó que los alimentos comunes, como una zanahoria o una naranja, no representan por sí mismos un problema para el bebé. En cambio, señaló que el exceso de café o mate puede requerir atención por el aporte de cafeína.

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Según la nutricionista, una mujer que amamanta debería evitar superar los 300 miligramos de cafeína, aunque advirtió que resulta difícil calcular esa cantidad en el mate. Como orientación práctica, recomendó limitar el café a una taza por la mañana y tomar mate lavado a lo largo del día. También afirmó que durante la lactancia no se debería consumir alcohol, tabaco ni drogas recreativas. Sobre el alcohol, cuestionó la idea de beber una copa y esperar tres horas antes de amamantar o descartar parte de la leche. Además, indicó que ciertos medicamentos requieren consulta y precaución en este período.

Al final de la charla, la nutricionista remarcó la necesidad de construir una red de apoyo sin juzgar las decisiones de cada madre. Esa red, según explicó, puede incluir a la pareja, familiares, vecinas, amistades o comunidades de otras madres. Para Vitelli, la clave consiste en abrir conversaciones claras sobre qué ayuda necesita cada persona después del parto.