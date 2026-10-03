Más tecnología, nuevas facultades para el VAR y controles contra las pérdidas de tiempo: los cambios que analizan en el fútbol

Entre los cambios en análisis está la ampliación de facultades para el VAR (Foto Reuters/Kyle Ross)

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El árbitro que conocimos durante décadas está cambiando. No porque vaya a desaparecer, ni porque una máquina esté cerca de reemplazarlo, sino porque alrededor suyo comienza a construirse un sistema de asistencia tecnológica, reglamentaria y comunicacional cada vez más poderoso.

FIFA y la IFAB (International Football Association Board) están desarrollando simultáneamente modificaciones y experimentos sobre tiempo efectivo, VAR, fuera de juego, conducta de los jugadores, lesiones tácticas, comunicación con los capitanes y nuevas tecnologías.

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Vale aclarar que no todo está aprobado. Y esa distinción es fundamental. Hay medidas que ya forman parte de las Reglas de Juego 2026/27 y otras que permanecen en período experimental. Pero observadas en conjunto permiten advertir hacia dónde se dirige el arbitraje mundial.

Uno de los principales objetivos de la IFAB es muy concreto: que el tiempo de juego no sea utilizado como una herramienta táctica. La filosofía comenzó a modificarse cuando se estableció que el guardameta dispone de ocho segundos para controlar el balón con las manos o los brazos, con una cuenta visible durante los últimos cinco. Si supera ese límite, se concede un saque de esquina al adversario.

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Con las recientes modificaciones ya implementadas, el árbitro puede iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando considere que existe una demora excesiva en determinados saques de banda o de meta. También se estableció que el jugador sustituido dispone de diez segundos para abandonar el terreno.

Si demora más, su sustituto deberá esperar hasta la primera interrupción posterior a que haya transcurrido un minuto desde la reanudación para poder ingresar.

El cambio conceptual es importante: ya no se trata solo de recuperar posteriormente el tiempo perdido. Se intenta impedir que perder tiempo produzca una ventaja.

Las “lesiones tácticas” también están bajo observación

Existe otro comportamiento que preocupa al fútbol: las interrupciones provocadas por lesiones utilizadas para detener el partido y, eventualmente, permitir que los entrenadores transmitan instrucciones.

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Las Reglas 2026/27 establecen, con determinadas excepciones, que un jugador que recibe atención dentro del terreno o cuya lesión provoca una interrupción debe salir y permanecer fuera durante un minuto después de la reanudación.

Pero la IFAB busca todavía ir más lejos con los arqueros. Actualmente desarrolla un ensayo específico contra las denominadas “lesiones tácticas del arquero”. Al respecto, analiza que si una lesión del arquero provoca la interrupción o requiere atención dentro del terreno “un jugador de campo de su equipo deberá abandonar temporalmente el partido”.

Se prueban dos variantes: que salga el capitán o que el entrenador elija al futbolista que deberá abandonar el campo. Todavía se trata de algo experimental, pero la filosofía vuelve a ser la misma: una interrupción utilizada tácticamente no debería generar un beneficio deportivo.

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En tanto, el VAR comienza a romper sus fronteras originales Aquí aparece uno de los cambios más trascendentes. Cuando nació el VAR se establecieron categorías muy delimitadas: gol/no gol, penal/no penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

El principio era sencillo: mínima interferencia, máximo beneficio. Pero esa frontera comenzó a desplazarse. Las Reglas 2026/27 permiten la intervención cuando una tarjeta roja resulta de una segunda amarilla claramente incorrecta.

También contemplan situaciones de confusión de identidad y permiten, como opción de la competición, corregir un saque de esquina claramente concedido de manera incorrecta, siempre que pueda hacerse inmediatamente y sin retrasar la reanudación.

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La cuestión de fondo es enorme, porque el debate ya no consiste solamente en determinar si el VAR funciona. La pregunta es otra: ¿hasta dónde queremos que intervenga? Cada nueva competencia tecnológica puede corregir una injusticia. Pero cada ampliación también obliga a proteger un principio esencial del fútbol: su continuidad.

El fuera de juego sigue en el laboratorio y la Regla 11 representa probablemente la próxima gran frontera. La IFAB confirmó que durante 2026/27 continuará explorando conceptos alternativos de fuera de juego. Entre ellos se encuentra el debate asociado al denominado Daylight Offside, vinculado históricamente con la propuesta de Arsène Wenger.

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Aquí resulta imprescindible evitar confusiones. La actual Regla 11 no fue reemplazada universalmente por ese criterio. Se están realizando ensayos y modificar el fuera de juego no significa solamente desplazar una línea imaginaria algunos centímetros.

Puede modificar la manera de defender, atacar, presionar, achicar espacios y construir tácticamente un equipo. Por eso IFAB necesita estudiar no solamente cuántos goles produciría una modificación, sino cómo cambiaría el fútbol.

FIFA e IFAB analizan más cambios para agilizar el juego

El Mundial 2026 mostró hasta dónde puede llegar la tecnología

Mientras IFAB analiza posibles modificaciones reglamentarias, FIFA aceleró el desarrollo tecnológico. El Mundial 2026 utilizó una evolución de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego (SAOT).

En situaciones posicionales claras, la información puede transmitirse directamente a los oficiales del partido, acelerando considerablemente la decisión. Pero existe una frontera fundamental. El sistema determina posiciones; no decide por sí solo situaciones interpretativas, como establecer si un jugador en posición adelantada interfiere con un adversario sin jugar el balón.

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Y en esa diferencia debería ocupar un lugar central la Inteligencia Artificial: posición es información; participación es interpretación.

Los 1.248 jugadores participantes del Mundial 2026 fueron escaneados tridimensionalmente para disponer de avatares digitales individualizados destinados a mejorar el sistema semiautomatizado y las representaciones visuales de las decisiones.

Además, 16 cámaras de seguimiento óptico instaladas en cada estadio generaron más de 150 millones de puntos de datos por partido, permitiendo reconstrucciones tridimensionales del encuentro.

Esas imágenes pueden ayudar al VAR, por ejemplo, a determinar si un atacante en posición adelantada realmente obstaculiza la visión del guardameta. La tecnología ya no observa solamente el partido, comienza a reconstruirlo.

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Inteligencia artificial: una nueva herramienta

El Mundial 2026 incorporó además Football AI Pro, una plataforma basada en inteligencia artificial y desarrollada para proporcionar análisis avanzados a las selecciones participantes.

La herramienta procesa datos oficiales, seguimiento, imágenes y reconstrucciones tridimensionales para facilitar el análisis táctico y de rendimiento. Actualmente su función principal no es decidir infracciones arbitrales. Pero abre una puerta enorme.

Aplicada correctamente a la formación arbitral, la inteligencia artificial podría colaborar en la clasificación de miles de jugadas, detección de patrones, comparación de decisiones y construcción de criterios técnicos más uniformes.

No debería utilizarse para reemplazar la interpretación, pero si convertirse en una nueva herramienta a consultar. Debería servir para darle al árbitro más herramientas para interpretar.

La preparación de los árbitros deberá ser cada vez mayor (Foto REUTERS/Albert Gea)

No todo será VAR

Existe además una innovación con enorme potencial para las competiciones con menores recursos: el Football Video Support (FVS), que fue concebida con una filosofía es diferente del VAR tradicional. No necesita necesariamente una estructura permanente de videoarbitraje observando cada acción, sino que permite un modelo de revisión más reducido y accesible.

Esto puede resultar especialmente importante para federaciones y competiciones que económicamente no pueden implementar un sistema VAR completo.

El futuro posiblemente no presente una única tecnología arbitral. Podría existir un ecosistema de diferentes niveles de asistencia, adaptados a los recursos y necesidades de cada competición.

Si colocamos todas estas piezas sobre una misma mesa —VAR, SAOT, cámaras corporales, reconstrucciones 3D, inteligencia artificial, control de las demoras, nuevas reglas de comportamiento y experimentos sobre el fuera de juego— aparece una transformación mucho más profunda.

Estamos pasando del árbitro asistido por algunas herramientas a un sistema arbitral tecnológicamente asistido. Y eso exige una reflexión, porque cuanto más poderosa sea la tecnología, mayor deberá ser la preparación del árbitro.

Una cámara puede demostrar que existió contacto, un sensor puede establecer una posición, un sistema semiautomatizado puede señalar dónde estaba ubicado un atacante y una reconstrucción tridimensional puede mostrarnos la trayectoria del balón.

Además, la inteligencia artificial puede comparar esa jugada con otras diez mil y las decisiones que se dieron por el árbitro. Pero ninguna de esas herramientas elimina automáticamente la pregunta fundamental: ¿qué significa técnicamente esa acción dentro del juego?

Ahí continúa estando el árbitro. Por eso la gran revolución del arbitraje no debería consistir en reemplazar la interpretación humana, sino en darle mejores herramientas para interpretar, fundamentar y unificar criterios.

El arbitraje del futuro será inevitablemente más tecnológico y acompañado de la Inteligencia Artificial. También deberá ser más rápido, más transparente y probablemente más preciso. Pero existe algo que ninguna evolución debería perder.

La tecnología puede ayudar a ver mejor. La inteligencia artificial puede ayudar a analizar mejor. Pero comprender el juego, interpretar su contexto y tomar finalmente una decisión seguirá siendo la verdadera esencia de arbitrar.

Y ese quizá sea el gran desafío que FIFA y la IFAB tienen por delante: construir un arbitraje cada vez más asistido por la tecnología, sin convertir al árbitro en un simple asistente de la tecnología.