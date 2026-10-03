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Subasta histórica: vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y estableció un nuevo récord

La prenda que utilizó el ex escolta de los Chicago Bulls en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 superó la marca previa para una indumentaria usada en la liga estadounidense

Una camiseta que Michael Jordan utilizó en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 fue adjudicada por $ 12,26 millones (Crédito: Robert Hanashiro-USA TODAY)
Una camiseta que Michael Jordan utilizó en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 fue adjudicada por $ 12,26 millones (Crédito: Robert Hanashiro-USA TODAY)
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Pese a llevar décadas retirado, la pasión y fanatismo por Michael Jordan nunca ha mermado. Una camiseta que Su Majestad utilizó en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 fue adjudicada por $ 12,26 millones, una cifra récord para una prenda usada en un partido de la liga estadounidense. La subasta cerró el 29 de septiembre a través de Joopiter, la plataforma fundada por el músico y productor Pharrell Williams.

La pieza perteneció a la última campaña de Jordan con los Chicago Bulls, una temporada que quedó asociada al nombre de “The Last Dance” y terminó con el sexto título de la franquicia en ocho años. El precio final desplazó el récord previo para una camiseta de la NBA, que también correspondía al ex escolta de la la franquicia de Illinois.

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La venta superó los $ 10,091 millones pagados en septiembre de 2022 por la camiseta que Jordan llevó durante el primer encuentro de aquella misma serie final ante los Utah Jazz. En esa ocasión, Sotheby’s había gestionado la operación.

La camiseta de Jordan estableció el máximo para una prenda utilizada en un partido de la NBA, aunque la camiseta deportiva más cara vendida en una subasta sigue siendo la que Babe Ruth usó con los New York Yankees en el tercer juego de la Serie Mundial de 1932. Esa pieza, asociada al célebre “called shot” ante los Chicago Cubs, fue adjudicada por 24,12 millones en agosto de 2024 y mantiene el récord absoluto para un objeto de colección deportiva.

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Sexto anillo de la NBA de Jordan y sus Bulls en 1998
La camiseta corresponde al tercer juego de la serie ante Utah Jazz

Jordan usó la camiseta blanca de Chicago en el tercer duelo de las Finales, disputado el 7 de junio de 1998. Los Bulls vencieron 96-54 a Utah y tomaron una ventaja de 2-1 en una eliminatoria que se resolvió en seis partidos.

El número 23 anotó 24 puntos y fue el máximo anotador de Chicago en una noche en la que el equipo dirigido por Phil Jackson recuperó la iniciativa tras los dos primeros encuentros. La camiseta conservó los detalles propios de aquella instancia, entre ellos el parche de las Finales de la NBA de 1998.

De acuerdo con la información difundida por Joopiter, la prenda era la única camiseta blanca de Jordan usada en un triunfo de las Finales de 1998 que había aparecido de forma pública. La plataforma había fijado una estimación previa de entre 10 y 15 millones de la moneda estadounidense. La venta se cerró dentro de ese rango, aunque confirmó que el mercado de objetos vinculados con la carrera de Jordan mantiene valores superiores a los de otros artículos deportivos usados en competencia.

Sexto anillo de la NBA de Jordan y sus Bulls en 1998
Michael Jordan ganó seis anillos en Chicago Bulls (Credit: Jonathan Daniel /Allsport)

La temporada 1997-1998 fue la última de Jordan en Chicago. También marcó el final de la etapa conjunta que el escolta compartió con Scottie Pippen y el entrenador Phil Jackson, quienes habían integrado el núcleo de los seis campeonatos que los Bulls obtuvieron entre 1991 y 1998.

La serie frente a Utah tuvo un desenlace que amplificó el interés posterior por los objetos asociados a esa campaña. En el sexto partido, Jordan convirtió el tiro que dejó a Chicago arriba 87-86 a falta de cinco segundos y los Bulls conservaron esa ventaja hasta la bocina final. La jugada quedó identificada como “The Last Shot”.

Ese lanzamiento fue el cierre de la sexta participación de Jordan en unas Finales y de su sexto anillo de campeón. Años más tarde, la temporada fue reconstruida en la serie documental “The Last Dance”, que volvió a poner en circulación imágenes, testimonios y episodios de aquella etapa del equipo.

La camiseta vendida esta semana no pertenece al partido decisivo de la serie, pero está conectada con una final que reúne varios de los elementos más buscados por los coleccionistas: fue utilizada por Jordan, corresponde a su último campeonato con Chicago y está vinculada con una de las temporadas más difundidas de la historia de la NBA.

El nuevo récord se inscribe en una secuencia de subastas que colocó a Jordan entre los deportistas con mayor cotización en el mercado de artículos de colección. La camiseta de 2022, usada en el primer juego de las Finales de 1998, había establecido el máximo anterior para una prenda de la NBA con una adjudicación de $ 10,091 millones.

El mercado también registró en agosto otra venta de gran escala: una tarjeta firmada por Bryant y Jordan superó los $ 12,9 millones en una subasta de Heritage Auctions. Esa cifra la convirtió en una de las tarjetas deportivas más caras vendidas en Estados Unidos.

La operación por la camiseta de Jordan, sin embargo, fijó una nueva referencia para las prendas usadas en partidos de la NBA. El artículo combina la autenticidad de uso en cancha, el contexto de una final y la relación con el último título de los Bulls, factores que explican su ubicación entre las piezas de mayor valor del coleccionismo deportivo.

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