Miles de fieles comenzaron la Peregrinación a Luján bajo la tormenta: los detalles del operativo de seguridad

(Facebook: Caminamos con María a Luján)

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Miles de personas comenzaron la Peregrinación Juvenil a Luján desde la medianoche de este sábado 3 de octubre desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada. Incluso, ya se reportó la llegada del primer peregrino.

Según confirmaron fuentes oficiales, la salida oficial de la Imagen Peregrina está prevista para las 10 del sábado. Así, la 52ª edición se extenderá hasta el domingo, con un recorrido de cerca de 60 kilómetros que atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar al santuario.

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La misa central está prevista para las 07:00 horas del domingo en la Basílica de Luján, donde se espera la llegada de la mayor parte de los peregrinos luego de una jornada marcada por la lluvia y el frío.

Con pilotos, paraguas y ropa impermeable, los primeros grupos de fieles se concentraron durante la madrugada en las inmediaciones del templo de San Cayetano. Aunque la tormenta complicó el inicio del trayecto, la caminata continuó durante las primeras horas de la jornada.

Peregrinos avanzan bajo la lluvia durante las primeras horas de la caminata hacia Luján (Facebook: Tolpan Yamil)

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas hasta el mediodía de este sábado. Por la tarde persistirían las lluvias y las condiciones comenzarían a mejorar recién por la noche, cuando el cielo quedaría nublado. Además, en Luján se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados.

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Pese a la inestabilidad climática, el Santuario de Luján confirmó la llegada del primer peregrino. A través de redes sociales, informaron que el fiel, llamado David, llegó a la iglesia el viernes cerca de las 22:00 horas. “Es un nuevo año bendecido por la Virgen”, aseguró.

(Instagram: Santuario de Luján)

“Empecé por una promesa para mi mamá desde el 94 y hasta el día de la fecha nunca la dejé”, relató. Así, el hombre manifestó: “Le agradezco a la Virgen de Luján por todos estos años, siempre me regala cosas hermosas, bendiciones, gente que al pasar le da ánimo, mensajes, todo lo que uno puede sentir querido. Espero que sea un gran año para todos los argentinos y, sobre todo, que encontremos paz todos”.

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Así será el operativo de seguridad que cubrirá los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires coordinará un operativo de seguridad, salud y asistencia durante las 36 horas de la peregrinación. La organización involucra a los municipios que forman parte de la traza, además de organismos provinciales y nacionales.

El operativo de seguridad y asistencia acompaña a los caminantes durante los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján (Facebook: Marisol Bravo)

Un Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján (UNLu) para coordinar las respuestas ante las necesidades que surjan a lo largo del recorrido. Además, la Jefatura de Asesores bonaerense articulará las tareas junto con los ministerios de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Infraestructura, Transporte, Ambiente y Comunicación.

(Facebook: Claudia Gabriela)

En línea con esto, el Ministerio de Seguridad bonaerense desplegará efectivos de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones para las tareas de monitoreo. También instalará torres de iluminación en diversos puntos del camino.

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Por su parte, el área de Transporte ordenará la circulación y dispondrá restricciones al tránsito vehicular sobre la traza de la peregrinación. A su vez, Infraestructura garantizará puntos de suministro de agua, iluminación y grupos electrógenos con combustible de reserva.

Fieles atraviesan el oeste del conurbano bonaerense bajo condiciones de lluvia y frío (Facebook: Viri JG Ben)

El dispositivo sanitario estará coordinado por la Región 7 de Salud, que reforzará las guardias de los hospitales provinciales y municipales involucrados. Además, habrá hospitales móviles, ambulancias con personal médico y equipamiento, un shock room móvil y un helicóptero sanitario.

(Facebook: Mariana Villalba)

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad instalará puestos con agua embotellada, frutas y snacks, además de baños químicos. También contará con un esquema de asistencia para facilitar el reencuentro de familias con niños, niñas o adolescentes que puedan extraviarse durante la jornada.

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La lluvia marcó el comienzo de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján (X: @norlaxosu)

Mientras que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) aportará cinco camiones cisterna y cuatro puntos de suministro con canillas públicas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumará otros 12 camiones cisterna desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo. Por esto, recomendaron a los peregrinos llevar su propia botella para recargar agua y reducir el uso de plásticos.

Al mismo tiempo que el Ministerio de Ambiente dispondrá puestos de separación de residuos a lo largo del trayecto, el operativo contará con seguimiento meteorológico para anticipar posibles cambios de tiempo durante la caminata.