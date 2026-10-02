Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

Una investigación publicada en el European Journal of Translational Myology encontró que los corredores activos mayores pierden función aeróbica dos veces más lento que las personas sedentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entrenar después de los 50 años con la misma carga de décadas atrás es uno de los errores más frecuentes entre los atletas veteranos. Un estudio publicado en mayo de 2026 en el European Journal of Translational Myology confirmó que el deterioro del rendimiento físico sigue una curva biológica predecible, pero que su velocidad puede reducirse a la mitad con ejercicio sostenido. Los corredores activos mayores pierden capacidad aeróbica dos veces más lento que quienes llevan una vida sedentaria.

El desafío, según especialistas consultados por la revista Runner’s World, no está en la capacidad del cuerpo sino en la disposición a modificar los hábitos. Ajustar el calendario semanal, planificar períodos de menor carga e incorporar actividades de bajo impacto son cambios concretos que pueden marcar la diferencia entre progresar y detenerse por una lesión.

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Tres días de carrera por semana priorizan la calidad sobre el volumen

Una infografía detalla cuatro pautas de entrenamiento para optimizar la recuperación y prevenir lesiones en corredores mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guía de Entrenamiento de 3 Días a la Semana de Runner’s World, desarrollada por los fisiólogos del ejercicio Scott Murr, Bill Pierce y Ray Moss —fundadores del Instituto de Entrenamiento Científico de Furman (FIRST), en Carolina del Sur—, estructura cada ciclo en tres sesiones específicas: intervalos, ritmo sostenido y salida larga. Los días restantes se destinan al descanso activo, el fortalecimiento muscular o actividades complementarias.

Ese esquema permite que los músculos se regeneren entre salidas, lo que reduce el desgaste acumulado y el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo. Llegar recuperado a cada sesión clave facilita, además, alcanzar los ritmos planificados con mayor precisión.

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Amanda Brooks, entrenadora estadounidense certificada por la UESCA, explicó a Runner’s World que cuando trabaja con deportistas mayores que retoman la actividad comienza con alternancias de caminata y trote, para avanzar de forma gradual hasta completar cinco kilómetros en días no consecutivos. Conviene, agrega, consolidar una base de resistencia sólida antes de sumar trabajo de velocidad.

Un ciclo de nueve días amplía los tiempos de recuperación sin resignar rendimiento

Una guía de fisiología del ejercicio desarrollada por el Instituto FIRST propone estructurar el entrenamiento en intervalos, ritmo sostenido y fondo largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar el plan en bloques de nueve días —en lugar del calendario convencional de siete— crea más espacio entre los esfuerzos intensos sin eliminarlos. Ese margen adicional permite llegar a cada sesión exigente con más energía y sostener los ritmos prescritos con regularidad, algo especialmente valioso porque la regeneración muscular se prolonga con la edad.

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Para aprovechar mejor esos días, Brooks recomienda combinar el trabajo de fuerza con una sesión intensa el mismo día, con al menos seis horas de diferencia. De esa manera, los días libres pueden dedicarse por completo al reposo y la recuperación articular.

Programar un estímulo de alta demanda cada tres días dentro del ciclo de nueve garantiza tres instancias de calidad distribuidas de forma uniforme, sin acumular fatiga de manera inadvertida.

Semanas de descarga más frecuentes y ejercicio alternativo como respaldo

Natación, ciclismo y elíptica se proponen como complementos para corredores que superan los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brooks sostiene que los corredores mayores de 50 años deberían extender un plan convencional de 12 a 16 semanas hasta aproximadamente 20 semanas, incluyendo una semana de reducción de carga cada dos ciclos de aumento de intensidad, en lugar de cada tres o cuatro. Ese tiempo extra le permite al organismo asimilar el esfuerzo acumulado antes de volver a incrementarlo, y evita que el cansancio obligue a pausas no planificadas.

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Para que esa semana resulte efectiva, la reducción del volumen debe ser real: acortar la salida larga y suprimir una o dos sesiones exigentes, sin reemplazarlas con actividades alternativas de alta demanda.

En paralelo, disciplinas como el ciclismo, la natación, la elíptica o la caminata en pendiente fortalecen la capacidad cardiovascular sin el estrés articular de la pista. Reemplazar una salida suave por alguna de estas opciones puede mejorar la asimilación entre las jornadas más intensas y potenciar la adaptación al plan de entrenamiento.