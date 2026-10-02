Salud

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

Una encuesta de la Universidad Austral mostró que la responsabilidad sostenida de asistir a personas en situación de dependencia afecta el descanso, los proyectos personales y la posibilidad de compatibilizar las obligaciones familiares con el empleo. Las mujeres reportaron mayores dificultades

Una mujer joven con suéter gris y pantalones azules ayuda a una mujer mayor de pelo blanco con cárdigan beige a caminar con un bastón en el interior de una casa.
El 40,8% de los cuidadores principales presentó sobrecarga intensa por asumir la responsabilidad cotidiana del cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El cuidado atraviesa la vida cotidiana de una parte significativa de la población. Sin embargo, cuando esa tarea recae principalmente sobre una sola persona, puede implicar efectos importantes en su bienestar, sus oportunidades y su rutina cotidiana.

Muchas personas se sienten superadas por las demandas que implica atender a alguien en situación de dependencia. Este fenómeno, conocido como síndrome del cuidador, está vinculado al estrés que provocan la exigencia emocional y el esfuerzo físico sostenido. Sus efectos pueden deteriorar la salud física, mental y emocional, además de repercutir en la vida social, laboral y económica de quien cuida.

PUBLICIDAD

Un relevamiento de la Universidad Austral, basado en una encuesta online a 1028 personas mayores de 18 años que viven en la Argentina, analizó quiénes asumen las tareas de cuidado, a quiénes están destinadas y cuál es el impacto en sus vidas. La encuesta se realizó entre octubre de 2025 y abril de 2026.

El 40,8% de los cuidadores principales evaluados presentó sobrecarga intensa, un nivel que el informe asoció con mayor morbimortalidad y que consideró merecedor de intervención. El resultado sugirió que concentrar la responsabilidad cotidiana del cuidado podría afectar el bienestar de quien la asume, aun cuando muchos cuidadores también la valoran de forma positiva.

PUBLICIDAD

Una mujer joven revuelve una olla en la estufa mientras sonríe a una mujer mayor de suéter azul sentada a la mesa de madera de una cocina.
El 60,6% de las mujeres cuidadoras se identificó como cuidadora principal frente al 44,4% de los varones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20,4% de los participantes indicó que cuidaba a algún familiar. Entre las mujeres cuidadoras, el 60,6% se identificó como cuidadora principal, frente al 44,4% de los varones; los vínculos más frecuentes fueron madres o suegras, hijos de seis a 12 años, hijos de 13 a 18 años y padres o suegros.

Para medir la carga asociada a esa responsabilidad, el estudio aplicó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, un cuestionario de 22 ítems que clasifica los resultados en tres niveles: ausencia de sobrecarga (≤46 puntos), sobrecarga ligera (47-55) y sobrecarga intensa (≥56), asociada a mayor morbimortalidad del cuidador/a y que amerita intervención.

Según el estudio, la carga mental es más pesada para las cuidadoras. Al 44% de las mujeres el cuidado le impide sostener un proyecto personal (vs. 10% de los varones) y al 54% descansar lo suficiente (vs. 30%). Solo el 19% de ellas no reporta ninguna dificultad, frente al 45% de los varones.

Una mujer trabaja en portátil y habla por teléfono en una cocina, mientras una abuela ayuda a dos niños a empacar mochilas. Calendarios de verano en pared.
La investigación aplicó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit para clasificar los niveles de desgaste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los 120 cuidadores principales evaluados, seis de cada diez atravesaban algún grado de sobrecarga. El informe también registró diferencias según el sexo y la convivencia con la persona que recibía el cuidado.

Declarar que se contaba con apoyo no se asoció, por sí solo, con una menor proporción de sobrecarga intensa: alcanzó al 40%, tanto entre quienes dijeron tenerlo como entre quienes no. El informe planteó que “importa la calidad del apoyo y no solamente su existencia”.

El relevamiento incluyó la Escala MOS de apoyo social percibido, que contempló apoyo afectivo, informacional y operativo. El cuidado fue abordado en un sentido amplio, más allá de las tareas concretas realizadas.

En cuanto al tipo de cuidado brindado, el informe describió: afectivo y emocional (88,6%), de compañía (68,6%), de salud (57,6%), económico y alimentario (54,3% cada uno).

Cómo se compatibilizan cuidado y trabajo

Mujer en traje trabajando en oficina y la misma mujer en ropa de casa con un niño y canasta de ropa en sala.
El acceso a licencias laborales de cuidado mostró diferencias según la modalidad de contratación formal, informal o independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 68,4% de los participantes tenía trabajo remunerado: esa proporción ascendió al 75% entre quienes cuidaban a un familiar y fue del 67% entre quienes no lo hacían. En esta muestra, cuidar no apareció necesariamente asociado con quedar fuera del mercado laboral.

Las condiciones para compatibilizar empleo y cuidado mostraron una diferencia marcada según la modalidad de contratación. El acceso promedio a licencias por maternidad, paternidad, enfermedad de un familiar, eventos familiares y guardería llegó al 53,7% entre trabajadores formales, bajó al 17,1% entre informales y quedó en 9,5% entre independientes.

La modalidad presencial total fue la más habitual, con el 48,8%, seguida por el esquema híbrido, con el 32,1%. Sin embargo, el 50,5% señaló que prefería un formato híbrido con dos o tres días de trabajo desde el hogar.

El 95,7% de los cuidadores encontró aspectos gratificantes en su tarea

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 95,7% de los cuidadores identificó al menos un aspecto gratificante en el desarrollo de su labor cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también mostró que el cuidado no apareció solamente como una carga. El 95,7% de quienes cuidaban identificó al menos un aspecto gratificante en esa tarea. El cariño mutuo fue mencionado por el 75,7%, el tiempo compartido por el 61,9% y los cambios logrados en la persona cuidada por el 51%. Solo el 4,3% afirmó no encontrar ningún aspecto gratificante.

“Una ‘cultura del cuidado’ efectiva reconoce el costo y el sentido a la vez, no presenta el cuidado únicamente en clave de carga”, señaló el informe.

Los resultados plantean así una doble dimensión: el cuidado puede constituir una experiencia valiosa y significativa y, al mismo tiempo, generar niveles elevados de sobrecarga para quienes concentran la responsabilidad. El informe señaló entre sus principales desafíos la necesidad de atender a quien cuida, mejorar los dispositivos de apoyo y reducir las diferencias de acceso a herramientas de conciliación laboral.

Temas Relacionados

Universidad AustralCuidadosSalud mentalCuidadorSobrecargaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué alimentos cotidianos aportan vitamina C además de los cítricos, según una nutricionista

La especialista Olga Castañeda identificó una serie de frutas y verduras que también destacan por su aporte de este nutriente, ampliando las opciones más allá de la fuente tradicionalmente más conocida

Qué alimentos cotidianos aportan vitamina C además de los cítricos, según una nutricionista

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Entrenadores especializados explican a GQ por qué esta práctica, habitual en el ámbito deportivo, también resulta útil para moverse con mayor control en situaciones cotidianas como cruzar una calle o esquivar un obstáculo

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

Especialistas consultados por Runner’s World identifican ajustes concretos en la planificación semanal que permiten sostener el rendimiento sin forzar al cuerpo más allá de sus límites y logran reducir el riesgo de sobreesfuerzos físicos

Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

Un estudio vincula a los alimentos con microorganismos vivos con un menor riesgo cardiovascular

La investigación identificó una asociación entre el nivel de consumo de estos productos y una reducción en la probabilidad de desarrollar afecciones del corazón. Los autores remarcaron que se trata de una relación observacional, no de una recomendación clínica confirmada

Un estudio vincula a los alimentos con microorganismos vivos con un menor riesgo cardiovascular

Magnesio: qué dice la ciencia sobre la alimentación, los suplementos y sus límites de seguridad

Dosis recomendadas, fuentes alimentarias y advertencias clínicas ayudan a diferenciar funciones esenciales de promesas comerciales

Magnesio: qué dice la ciencia sobre la alimentación, los suplementos y sus límites de seguridad

DEPORTES

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Lionel Messi aterrizó en Argentina con su familia para jugar su partido despedida de la Selección: ¿estará este sábado en el Monumental?

TELESHOW

Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

Iván Noble entre el amor, la paternidad y un clásico de la música romántica: “Me daba vergüenza cantarlo”

La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

FIC.UBA 2026: Lita Stantic y Félix “Chango” Monti recibieron el Doctorado Honoris Causa en una noche de cine y emoción

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

El Salvador recibe hoy a Jamaica obligado a ganar para sostenerse en la Liga A de la Concacaf

John Stuart Mill, filósofo inglés: “Los hombres malos no necesitan nada más para lograr sus fines que los hombres buenos miren y no hagan nada”

Por qué Hollywood abandonó a Venecia y Cannes, los festivales que durante una década fueron la puerta de entrada a los Oscar

El Salvador apuesta por una reacción ante Jamaica y “Bolillo” afirmó: “No somos tan malos como vimos”

Conciliación y mediación no son derechos fundamentales autónomos reitera Sala de lo Constitucional de El Salvador