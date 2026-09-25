¿Es más saludable cocinar con freidora de aire? Qué dicen los expertos

Las freidoras de aire funcionan como hornos de convección compactos que alcanzan temperaturas de hasta 205 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las freidoras de aire se instalaron en muchas cocinas con la promesa de lograr preparaciones sin la necesidad de recurrir a la fritura. Estos electrodomésticos funcionan como hornos de convección compactos que hacen circular aire caliente alrededor de una cesta perforada.

El aparato concentra una resistencia y un ventilador cerca de los alimentos, una combinación que acelera el proceso de cocción y favorece que la humedad de la superficie se reduzca. El aparato puede alcanzar entre 175 °C y 205 °C, y requiere desde un leve rociado hasta una cucharadita de aceite para determinadas preparaciones, de acuerdo con la British Heart Foundation.

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La diferencia nutricional, sin embargo, no está determinada solo por el electrodoméstico. Según la entidad británica, este método puede resultar más favorable que freír en abundante aceite, pero su impacto depende de qué alimentos se elijan, cuánta grasa añadida contengan y cómo se los prepare.

La freidora de aire frente a la fritura tradicional

La principal ventaja de la cocción con aire caliente aparece al compararla con la fritura profunda. Mientras ese método requiere que el alimento quede sumergido en aceite, la freidora de aire logra una superficie crocante gracias a la circulación de aire caliente. La dietista principal de la British Heart Foundation, Tracy Parker, indicó que este mecanismo permite usar cantidades mucho menores de aceite para dorar los alimentos.

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El método de cocción con aire caliente permite obtener una textura crocante con menos aceite que la fritura profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejemplo de las papas permite dimensionar esa diferencia. La fundación británica señaló que un kilogramo del tubérculo para cuatro porciones puede prepararse con una cucharada de aceite. Esa cantidad puede hacer que las variedades caseras tengan menos grasa que muchas variedades horneadas ya elaboradas y una proporción sustancialmente menor que las cocinadas en aceite abundante.

La dietista titulada Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, afirmó que este método elimina los aceites añadidos. La institución también sostuvo que la reducción de aceite puede bajar el aporte calórico en platos que, con otros procedimientos, absorberían una mayor cantidad de grasa. Este punto es relevante sobre todo cuando la freidora reemplaza a una sartén con aceite o a una freidora convencional, no cuando sustituye técnicas que ya emplean poca grasa.

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En ese sentido, la comparación con el horno, la cocción al vapor o el hervido requiere más matices. La British Heart Foundation explicó que alimentos como la pechuga de pollo, el salmón, un bife de carne o huevos ya pueden cocinarse con poca o ninguna grasa. En esos casos, el electrodoméstico puede aportar rapidez o una textura diferente, pero no necesariamente vuelve más saludable al alimento.

Tampoco todos los productos responden de la misma manera. Las salchichas, la panceta, las hamburguesas y algunos cortes de carne pueden cocinarse sin aceite añadido porque liberan su propia grasa, que escurre a través de la cesta. La preparación puede contener menos grasa agregada que una versión frita en sartén, aunque esa reducción no modifica la composición original del producto.

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La freidora de aire no vuelve más saludable a un alimento cuando sustituye técnicas como el hervido o la cocción al vapor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de los alimentos sigue siendo más importante que el método de cocción

El uso de menos aceite no convierte por sí solo una preparación en nutritiva. La British Heart Foundation remarcó que una freidora de aire no elimina la sal, el azúcar ni las grasas saturadas que ya están presentes en los alimentos. Tampoco cambia el grado de procesamiento de opciones como nuggets, pollo empanado, papas congeladas, panceta o embutidos.

Esta distinción es central para interpretar el lugar del electrodoméstico en una alimentación cotidiana. Zumpano propuso usarla para hacer más atractivos alimentos como las verduras y las proteínas magras, en lugar de entenderla como un recurso que compensa la calidad nutricional de productos ultraprocesados. La ventaja, según esa explicación, está en sumar textura con menos aceite, no en alterar los ingredientes.

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El uso de la freidora de aire no altera la cantidad de sal, azúcar ni grasas saturadas de los productos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clínica estadounidense también aconsejó limitar la cantidad de aceite y evitar temperaturas o tiempos excesivos para reducir la exposición al humo y a compuestos vinculados al calor intenso. Esta precaución no es exclusiva de las freidoras de aire: el nivel de calor y la duración de la cocción influyen en distintos métodos de preparación.

La rapidez y el ahorro de energía como ventajas prácticas

Además del uso reducido de aceite, las freidoras de aire ganaron espacio por su velocidad. La British Heart Foundation informó que, por el tamaño reducido de la cámara y la cercanía entre el ventilador, la resistencia y los alimentos, pueden cocinar entre 20% y 25% más rápido que un horno de convección. Para adaptar una receta de horno, la entidad recomienda bajar 20 °C la temperatura y reducir el tiempo entre 20% y 30%.

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La fundación también señaló que estos aparatos suelen resultar más económicos de usar que un horno, especialmente para una o dos personas, porque se precalientan rápido y no requieren calentar un espacio amplio. El microondas, añadió, puede ser todavía más eficiente para recalentar o cocinar alimentos que no necesitan dorarse.

La conclusión práctica no es que la freidora de aire reemplace todos los métodos de cocción. Su aporte está en ofrecer una alternativa con menos aceite cuando se desea una textura crujiente, mientras que el perfil nutricional final permanece ligado a la elección de ingredientes, las porciones y el modo de preparación.

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