Qué alimentos pueden acompañar la fertilidad y por qué la dieta debe adaptarse a cada paciente

La nutricionista Adriana Hamer analiza la profunda conexión entre la dieta y el bienestar general, explicando cómo una alimentación saludable puede influir positivamente en la fertilidad. A partir del caso de Estefi Berardi, se explora el poder de la dieta antiinflamatoria.

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Para las parejas que buscan un embarazo o atraviesan tratamientos de reproducción asistida, la alimentación puede formar parte de un acompañamiento complementario a la atención médica. La relación entre la alimentación y la fertilidad requiere, sin embargo, un abordaje personalizado que contemple las condiciones de cada paciente.

La licenciada Adriana Hamer, nutricionista, afirmó en Infobae Al Amanecer que trabaja con especialistas en fertilidad y ginecólogos cuando atiende a parejas.“Nosotros ayudamos en ese proceso para que haya mejor implantación del embrión”, sostuvo Hamer.

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Al mismo tiempo señaló que revisa posibles casos de anemia, enfermedad celíaca, hipotiroidismo y trastornos intestinales antes de elaborar un plan alimentario. “Cada paciente es diferente”, afirmó la nutricionista al referirse a las restricciones y tolerancias individuales.

Una mujer embarazada descansa en un sillón junto a una ventana iluminada por la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta antiinflamatoria y evaluación individual

De acuerdo con la nutricionista, una dieta antiinflamatoria puede acompañar tratamientos de fertilidad cuando existe evaluación médica y nutricional individual. Según explicó, el plan puede incluir cambios alimentarios, control de vitaminas y minerales, además de medidas para manejar el estrés.

Hamer diferenció el IMO del SIBO y los vinculó con molestias digestivas, como distensión abdominal y dolor. Dijo que, en ciertos casos, una dieta antiinflamatoria reduce lácteos, azúcares refinados y gluten.

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También indicó que algunos pacientes requieren una dieta de eliminación para identificar qué alimentos toleran.

Una mujer embarazada y su esposo miran una mesa cargada de alimentos ultraprocesados, incluyendo hamburguesas, patatas fritas, pizza, refrescos y cereales, en lo que parece ser una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista mencionó la cebolla y el ajo entre los productos que pueden requerir restricciones según cada cuadro digestivo.

Alimentos, suplementos y hábitos

Entre otras cosas nombró al pescado, el pollo, el aceite de oliva, las semillas, la palta y las proteínas como opciones dentro de una alimentación orientada a la fertilidad.

También mencionó la vitamina D, la coenzima Q10 y el omega 3 como nutrientes que incorpora en algunos planes. “El omega 3 es nuestro aliado”, afirmó Hamer, quien recomendó revisar la trazabilidad y el contenido de mercurio de los suplementos.

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Una dieta antiinflamatoria puede acompañar tratamientos de fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista aconsejó no usar aceite de oliva para cocinar y sugirió el aceite de coco o la manteca clarificada como alternativas.

Hamer sostuvo que intenta evitar planes demasiado estrictos para personas que atraviesan tratamientos y sufren angustia. “Date el gusto, no va a pasar nada”, dijo al hablar de eventos sociales, cumpleaños o comidas durante los fines de semana.

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