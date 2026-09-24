¿Una caricia puede reducir el estrés? Qué dice la ciencia sobre el poder del tacto

La doctora Paula Salamone explicó que tomar la mano de alguien reduce la ansiedad y disminuye las respuestas fisiológicas del estrés

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Una caricia puede parecer un gesto mínimo, pero el contacto físico pone en funcionamiento una compleja respuesta del sistema nervioso. Tomar la mano de alguien ante una situación de miedo, recibir un abrazo o un masaje puede contribuir a disminuir la ansiedad y modificar respuestas fisiológicas asociadas al estrés. La explicación también permite entender un fenómeno cotidiano: por qué una persona puede sentir cosquillas cuando otra la toca, pero casi nunca cuando intenta hacérselas a sí misma.

En diálogo con Infobae al Mediodía, Paula Salamone (M.N. 59.470), doctora en Neurociencias Afectivas, explicó que el tacto cumple un papel central tanto en la regulación de las emociones como en la manera en que el cerebro construye la percepción del propio cuerpo. Detrás de una caricia, una cosquilla o un simple contacto entre dos personas intervienen mecanismos relacionados con la anticipación, la sorpresa y la conexión social.

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Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos

Las cosquillas tienen una particularidad: funcionan mucho mejor cuando provienen de otra persona. Salamone explicó que esto ocurre porque el cerebro puede anticipar los movimientos que uno mismo realiza.

“El cerebro es una máquina de predecir todo el tiempo qué está pasando”, señaló. Cuando una persona decide hacerse cosquillas, su sistema nervioso ya conoce dónde, cuándo y cómo se producirá el contacto. Esa anticipación reduce la sorpresa y, por lo tanto, la intensidad de la respuesta. “No se puede sorprender a un cerebro que ya está sabiendo todo lo que va a pasar”, resumió.

El cerebro anticipa los movimientos propios, lo que impide que una persona pueda provocarse cosquillas a sí misma (Infobae en Vivo)

El mecanismo también aparece en situaciones cotidianas. Salamone utilizó como ejemplo el acto de peinarse: “Si las mujeres nos peinamos, nos duele menos si nos peinamos nosotras mismas que si nos peinan en la peluquería”. Cuando la acción es propia, el cerebro puede anticipar el movimiento; cuando la realiza otra persona, existe un margen mayor de incertidumbre.

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Pero las cosquillas no son solamente una reacción frente a un estímulo inesperado. También tienen una función social. “Tenemos esta conducta específicamente para jugar y conectar socialmente con otro”, explicó la especialista.

La conducta incluso aparece en otros primates, donde el contacto físico forma parte de los comportamientos destinados a establecer y reforzar vínculos.

Salamone también mencionó investigaciones realizadas con personas con esquizofrenia y otros cuadros psicóticos, en las que se observó una mayor capacidad para autoproducir sensaciones similares a las cosquillas. Estos trabajos estudian justamente los mecanismos cerebrales que permiten diferenciar un estímulo producido por uno mismo de otro generado externamente.

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Las investigaciones en personas con esquizofrenia estudian los mecanismos cerebrales que permiten diferenciar un estímulo propio de uno externo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre tacto y emociones también aparece en conductas mucho más habituales. Tocarse el pelo, morderse las uñas o acariciarse la barba son formas de autocontacto que pueden ayudar a regular el estado emocional. “En inglés se dice self-soothing, que es como calmarnos a nosotros mismos”, explicó Salamone.

Sin embargo, el contacto de otra persona puede generar una respuesta diferente. La especialista señaló que su trabajo estudia cómo los estímulos táctiles interactúan con el cerebro, la médula espinal y las respuestas periféricas del organismo.

En ese marco, una caricia o un masaje pueden modificar respuestas fisiológicas relacionadas con el estrés y la relajación.

Uno de los ejemplos más estudiados es tomar la mano de otra persona. “Está estudiado que agarrar de la mano, en especial los niños cuando toman de la mano a algún adulto, les reduce el miedo, les reduce la ansiedad”, afirmó.

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El contacto también aparece como respuesta frente a las emociones de los demás. Un abrazo, una mano sobre la espalda o una caricia pueden surgir de manera espontánea cuando alguien atraviesa una situación de angustia o temor.

El acicalamiento y el contacto físico en los primates cumplen una función social destinada a fortalecer los vínculos del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Escuchar a otra persona emocionada, por ejemplo, nos emociona a nosotros”, señaló Salamone. La especialista explicó que muchas emociones funcionan como respuestas rápidas que preparan al organismo para actuar frente a una determinada situación.

En ese intercambio, el contacto físico puede convertirse en una forma de acompañamiento. “Muchas de las emociones positivas que tenemos tienen por fin conectar socialmente con otra persona”, sostuvo.

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El tacto también depende de dónde vivimos

Aunque existe una dimensión biológica del contacto físico, la forma de tocar y mantener distancia también está condicionada por la cultura.

Salamone contó que durante su experiencia de investigación en Suecia podía mantener una conversación con un colega a varios metros de distancia sin que resultara extraño. “Yo puedo estar teniendo una conversación con un colega a tres metros de distancia y es normal”, relató.

Las normas sobre el espacio personal varían entre sociedades. La especialista comparó esa experiencia con Argentina y mencionó también a Japón, donde pueden coexistir formas de organización social muy colectivas con una mayor distancia física en determinadas interacciones.

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Las normas sobre el espacio personal y la distancia entre las personas varían de acuerdo con la cultura de cada sociedad (Infobae en Vivo)

Eso no significa que las emociones sean diferentes, sino que cada cultura establece distintas maneras de expresarlas y de relacionarse físicamente con los demás.

El vínculo entre tacto y conexión social también puede observarse en otros primates. Salamone explicó que el acicalamiento, además de cumplir una función relacionada con la higiene, sirve para fortalecer las relaciones dentro del grupo. “¿Qué hacen cuando se sacan los piojos? Se acarician, se tocan”, explicó.

En los seres humanos, el contacto cumple además un papel en la construcción de la percepción corporal. Salamone trabaja en Argentina con el equipo Tango-i Lab, que estudia la relación entre el tacto y los síntomas de despersonalización.

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“El tacto de otros, que otros nos acaricien, nos toquen, nos ancla a nuestro propio cuerpo”, explicó.

La pandemia convirtió esa dimensión del contacto en una experiencia especialmente evidente. El aislamiento redujo durante meses los encuentros físicos y obligó a muchas personas a atravesar períodos prolongados sin contacto social.

El equipo de Salamone investiga si esa falta de interacción tuvo efectos que permanecieron después del aislamiento. “Los que tendrían menos formas de llegar a tener ese contacto social, seguramente si lo necesitaban sufrieron más”, concluyó.

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