Salud

Electrolitos o agua: cuándo alcanza con la hidratación habitual y en qué casos conviene recurrir a bebidas o sales específicas

Las recomendaciones médicas distinguen entre las necesidades diarias y los escenarios con pérdidas relevantes de líquidos y minerales

Ilustración en acuarela de dos manos con muñequeras vertiendo polvo blanco desde un sobre a una botella de agua.
Los electrolitos participan en el equilibrio de líquidos y en las funciones nerviosas y musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la mayoría de las personas, la dieta cubre las necesidades diarias de sodio, potasio, cloruro, calcio y magnesio. Sumar electrolitos de forma rutinaria no tiene beneficios demostrados cuando no hay pérdidas importantes de líquidos. El escenario cambia cuando el ejercicio supera la hora, sobre todo en ambientes calurosos o húmedos. También cambia ante cuadros de diarrea, en los que la OMS y Unicef recomiendan sales de rehidratación oral y no bebidas deportivas.

Electrolitos: minerales que el cuerpo utiliza para regular funciones básicas

El término reúne minerales con carga eléctrica disueltos en los líquidos corporales. Entre ellos están el sodio, potasio, cloruro, calcio y magnesio. Su concentración influye en el balance de agua dentro y fuera de las células, la transmisión de impulsos nerviosos y contracción muscular.

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Infografía ilustrada sobre electrolitos y agua, con esquemas de minerales, alimentos, órganos, reloj, deportista y sales de rehidratación.
El agua y una alimentación variada cubren las necesidades diarias de la mayoría de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de agua no implica siempre una alteración que requiera productos con electrolitos. La necesidad depende de la duración e intensidad del ejercicio, temperatura, cantidad de sudor y estado de salud de cada persona.

Una revisión del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos sobre la deshidratación en adultos señala que el abordaje busca corregir el desequilibrio de líquidos y minerales. Con seguimiento clínico cuando el cuadro lo amerita.

En condiciones cotidianas, los alimentos aportan estos nutrientes. El sodio y cloruro se encuentran principalmente en la sal y alimentos preparados. El potasio está presente, entre otros, en frutas, verduras y legumbres. Lácteos, frutos secos, semillas y vegetales también pueden aportar calcio y magnesio. Por eso, sumar electrolitos de forma rutinaria no es una necesidad demostrada para quienes no presentan pérdidas importantes.

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Mujer atleta con chaqueta azul y shorts negros vierte polvo verde de un sobre a una botella de agua transparente en un camino de tierra.
El sodio, el potasio, el cloruro, el calcio y el magnesio son minerales esenciales para el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio prolongado y calor elevan las pérdidas por sudor

Durante la actividad física se pierde líquido a través del sudor y, con él, sobre todo sodio y cloruro. El Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte recomienda que las estrategias de hidratación se ajusten a cada persona. Varían tanto la tasa de sudoración como la cantidad de electrolitos eliminada.

La misma institución indica que las bebidas con carbohidratos y electrolitos pueden aportar ventajas frente al agua sola en determinadas circunstancias, en particular durante esfuerzos prolongados.

Hidratación médica, sodio y potasio, solución casera, tratamiento infantil, reposición líquida eficaz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio prolongado y las altas temperaturas aumentan la pérdida de líquidos y sales mediante el sudor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una posición previa, precisó que para ejercicios de menos de una hora hay poca prueba de diferencias fisiológicas o de rendimiento entre tomar agua o bebida con carbohidratos y electrolitos. Conviene considerar estas situaciones:

  • Entrenamientos o competencias de larga duración
  • Actividad intensa en ambientes calurosos o húmedos
  • Sudoración abundante, que puede variar entre individuos
  • Recuperación tras una pérdida de líquidos relevante, de acuerdo con la evaluación de un profesional de salud

La hidratación tampoco debe plantearse como una regla idéntica para todos. Beber más líquido del necesario puede alterar la concentración de sodio en sangre, especialmente en deportes de resistencia. El objetivo es reponer pérdidas sin excederse y adaptar la estrategia durante el entrenamiento, antes de trasladarla a una competencia.

Un hombre joven de pie en un camino de tierra, bebiendo de una botella. A su lado, bandas elásticas de ejercicio y una bolsa deportiva negra.
La hidratación durante el ejercicio requiere adaptar el consumo a la sudoración individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diarrea requiere soluciones formuladas para la rehidratación oral

Las pérdidas por diarrea y vómitos tienen un contexto distinto al del ejercicio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) coinciden en sugerencias. Recomiendan sales de rehidratación oral con una combinación definida de glucosa y electrolitos para prevenir o tratar la deshidratación asociada a diarrea.

Según la guía de la OMS sobre sales de rehidratación oral, la glucosa favorece la absorción intestinal de sodio y agua. La fórmula de menor osmolaridad que promueven ambos organismos contiene sodio, cloruro, potasio, citrato y glucosa. Su finalidad es clínica y no equivale a una bebida destinada al rendimiento físico.

La deshidratación grave, imposibilidad de beber, confusión, desmayos o vómitos persistentes requieren atención médica. En esos casos, elegir por cuenta propia una bebida para deportistas no sustituye la valoración profesional ni el tratamiento indicado.

Primer plano de un hombre bebiendo una bebida isotónica azul de una botella, con gotas cayendo. Viste camiseta azul y el fondo es una pista de atletismo.
La glucosa facilita la absorción intestinal de sodio y agua en las soluciones de rehidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso también puede desordenar el equilibrio de minerales

El consumo frecuente de suplementos o preparados con electrolitos no está exento de riesgos. Sobre todo para personas con enfermedad renal, cardíaca o que toman medicamentos que afectan el balance de minerales. Las concentraciones elevadas de sodio o potasio pueden ser perjudiciales y necesitan evaluación clínica cuando se sospecha un trastorno.

La recomendación práctica parte de distinguir el contexto. Para la rutina diaria, agua, comidas regulares y atención a la sed suelen ser suficientes. En ejercicio extenso, calor intenso o enfermedades con pérdidas gastrointestinales, la reposición debe responder a la magnitud de la pérdida. Y, si hay síntomas relevantes, a la indicación de un equipo de salud.

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