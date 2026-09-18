Salud

Por qué la apnea del sueño puede ser más difícil de detectar en mujeres

Los síntomas no siempre incluyen ronquidos intensos o pausas respiratorias evidentes. Los especialistas advierten que confundir estas manifestaciones puede retrasar el diagnóstico

Una mujer duerme de lado en una habitación oscura con un esquema anatómico iluminado en la zona del cuello.
La apnea obstructiva del sueño en mujeres puede pasar inadvertida porque no siempre causa ronquidos fuertes ni pausas respiratorias fáciles de advertir (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una apnea obstructiva del sueño puede pasar inadvertida en las mujeres porque no siempre provoca ronquidos fuertes ni pausas respiratorias fáciles de advertir. Una revisión publicada en la revista Pulmonary Therapy indica que hasta el 75% de las pacientes con este trastorno podría no contar con un diagnóstico, ya que sus síntomas suelen diferir de los más conocidos.

La afección ocurre cuando la garganta se estrecha o se cierra repetidamente mientras la persona duerme. Como consecuencia, el aire circula con dificultad, baja el nivel de oxígeno y se producen breves despertares que interrumpen el descanso, aunque la persona no los recuerde al día siguiente.

PUBLICIDAD

Durante mucho tiempo se la vinculó sobre todo con los hombres. Sin embargo, especialistas señalan que las mujeres pueden quedar fuera de la detección porque los cuestionarios y las pruebas suelen buscar señales más habituales en ellos.

El cansancio y el insomnio pueden ser señales de apnea en mujeres

En muchas mujeres, la apnea obstructiva del sueño se expresa mediante cansancio durante el día, descanso insuficiente, dificultad para conciliar o mantener el sueño, dolor de cabeza al despertar, ansiedad o cambios de ánimo. Estas manifestaciones no siempre se reconocen como posibles señales de un trastorno respiratorio.

Una mujer está recostada sobre una almohada en una cama con sábanas en una habitación con iluminación tenue
En las mujeres, la apnea del sueño puede manifestarse con cansancio diurno, insomnio, cefalea matinal, ansiedad y cambios de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, pueden atribuirse al estrés, a la menopausia o a un problema de insomnio. La revisión de Pulmonary Therapy indica que hasta el 40% de las mujeres con el trastorno no informa los signos más conocidos, como ronquidos intensos, sensación de ahogo o pausas al respirar advertidas por otra persona.

PUBLICIDAD

Los despertares reiterados pueden producirse cuando el cuerpo reacciona para recuperar el paso de aire. Si ocurren con frecuencia o se acompañan de somnolencia, falta de concentración o malestar al levantarse, conviene consultar con un profesional de la salud.

El embarazo y la menopausia modifican el riesgo

El embarazo puede favorecer la aparición de este trastorno o agravar un cuadro previo. Una revisión sobre su manejo durante la gestación, publicada en la revista Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, identifica la edad materna más alta, el índice de masa corporal elevado y la hipertensión como factores que aumentan el riesgo.

Ante una sospecha o un diagnóstico confirmado, la evaluación y el tratamiento deben definirse junto con el equipo obstétrico y un especialista en medicina del sueño. Si la paciente necesita una cesárea u otra cirugía, también debe informarlo al equipo médico.

La presión positiva continua en las vías respiratorias, conocida como CPAP, puede ayudar a mantener abierto el paso del aire durante la noche y requiere controles para ajustar su uso a los cambios propios del embarazo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El embarazo y la menopausia pueden aumentar el riesgo de apnea del sueño por cambios hormonales, de peso y de la respiración durante el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, la menopausia también puede aumentar la probabilidad de presentar el problema. La disminución de ciertas hormonas y el aumento de peso, sobre todo alrededor del cuello, favorecen el estrechamiento de la vía aérea. La revista Pulmonary Therapy indica que, con el paso de los años, la diferencia de frecuencia entre hombres y mujeres se achica hasta alcanzar proporciones similares.

El síndrome de ovario poliquístico requiere una consideración especial. De acuerdo con el instituto estadounidense, los cambios hormonales vinculados con esta afección pueden elevar el riesgo.

Algunas pruebas no detectan todas las formas de apnea en mujeres

Para estimar el riesgo, los profesionales pueden usar cuestionarios que preguntan por ronquidos, cansancio, pausas al respirar, edad, presión arterial, peso y contorno del cuello. Estas herramientas ayudan a orientar la consulta, pero pueden detectar menos casos en mujeres que no presentan los síntomas considerados típicos.

El cuestionario STOP-BANG, por ejemplo, tuvo una sensibilidad de 87% en hombres y de 55% en mujeres con el criterio habitual, de acuerdo con Pulmonary Therapy. La diferencia muestra que los métodos de detección necesitan contemplar mejor los síntomas femeninos.

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando las vías respiratorias se estrechan o bloquean durante el descanso, lo que dificulta el paso del aire y puede provocar interrupciones repetidas de la respiración (Mayo Clinic)
La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando las vías respiratorias se estrechan o bloquean durante el descanso, lo que dificulta el paso del aire y puede provocar interrupciones repetidas de la respiración (Mayo Clinic)

La revisión también señala que en las mujeres son más frecuentes algunas formas de alteración respiratoria, como las hipopneas y los episodios que aparecen principalmente durante la fase REM del sueño. Estos patrones pueden quedar menos reflejados en algunas pruebas domiciliarias, por lo que un resultado sin alteraciones no siempre descarta el trastorno cuando los síntomas persisten.

Cuando los síntomas continúan y una primera prueba no explica el malestar, el médico puede indicar un estudio del sueño en un centro especializado. Durante esa evaluación se registran la respiración, el ritmo cardíaco, los movimientos y las fases del sueño a lo largo de la noche.

Detectar el trastorno permite evaluar riesgos para el corazón y el metabolismo

La apnea obstructiva del sueño se relaciona con presión arterial alta, diabetes, enfermedades cardíacas e insuficiencia cardíaca. Según la revisión publicada en Pulmonary Therapy, en las mujeres la disminución de oxígeno durante la noche y las interrupciones repetidas del descanso se asocian con una mayor probabilidad de sufrir complicaciones cardiovasculares.

El riesgo puede ser más alto cuando existen otros factores, como hipertensión, diabetes o exceso de peso. Por eso, confirmar el diagnóstico permite que el profesional evalúe la situación de cada paciente y controle también aquellos aspectos de salud que pueden verse afectados con el tiempo.

Temas Relacionados

Apnea del sueñoTrastornos del sueñoMenopausiaMujeresNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Falta de hierro: establecen nuevas directrices para detectar la deficiencia antes de que se transforme en anemia

La Sociedad Americana de Hematología publicó guías basadas en evidencia que elevan y precisan los umbrales diagnósticos según la edad, el embarazo, el sangrado menstrual y otros factores que pueden alterar la interpretación de los análisis y reducir la detección

Falta de hierro: establecen nuevas directrices para detectar la deficiencia antes de que se transforme en anemia

Por qué consumir proteína en exceso no ayuda a ganar músculo y favorece el aumento de peso: los siete errores que advierten expertos

Omitir carbohidratos, desatender la hidratación y reemplazar comidas por productos procesados frena el desarrollo de tejido magro y suma calorías adicionales

Por qué consumir proteína en exceso no ayuda a ganar músculo y favorece el aumento de peso: los siete errores que advierten expertos

Qué beneficios de la miel tienen respaldo científico y cuáles aún no

Una revisión de investigaciones distingue los resultados sobre tos infantil, ejercicio, heridas y calcio, y explica los límites de los ensayos de laboratorio o en animales

Qué beneficios de la miel tienen respaldo científico y cuáles aún no

5 claves para saber si la alimentación aporta suficiente proteína sin usar suplementos

La presencia de esta clase de nutrientes en el desayuno, el almuerzo y la cena permite revisar hábitos cotidianos, aunque la cantidad necesaria varía según la edad, el peso, la actividad física y el estado de salud

5 claves para saber si la alimentación aporta suficiente proteína sin usar suplementos

Qué puede causar un cambio repentino en el ritmo intestinal y cuándo es necesario consultar a un médico

Gastroenterólogos explicaron cómo la alimentación, ciertos fármacos y otras alteraciones pueden modificar la frecuencia y consistencia de las deposiciones, y describieron los síntomas que requieren una evaluación profesional

Qué puede causar un cambio repentino en el ritmo intestinal y cuándo es necesario consultar a un médico

DEPORTES

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

TELESHOW

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Rosario Ortega explicó por qué no asistió a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

INFOBAE AMÉRICA

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

El Poder Judicial dominicano reduce en 86% el tiempo para emitir sentencias por prescripción de multas de tránsito

Panamá registra 4,599 denuncias por delitos sexuales hasta agosto

Estas playas de EEUU albergan algunas de las serpientes más venenosas

La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos