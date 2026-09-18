Costa Rica

Los casos de dengue superan los 4,300 contagios y aumenta la transmisión de chikungunya en Costa Rica

Los datos del último informe sanitario confirman un alza generalizada de infecciones transmitidas por mosquitos en el país, mientras el personal médico mantiene la vigilancia activa en los cantones más afectados

Ilustración de un mosquito gigante bajo la lluvia volando sobre un mapa de Costa Rica con banderas rojas en Puntarenas y San José.
Una ilustración de un mosquito Aedes aegypti sobre el mapa de Costa Rica simboliza el riesgo sanitario por el aumento de lluvias en regiones como Puntarenas y San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de Costa Rica notificó un alza sostenida en los contagios transmitidos por vectores al contabilizar 4,390 casos acumulados de dengue y 367 registros de chikungunya hasta la semana epidemiológica 35 del año 2026.

El reporte oficial, elaborado por la Dirección de Vigilancia de la Salud, refleja una aceleración en la transmisión de estas enfermedades arbovirales durante el período de precipitaciones, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las labores de control y monitoreo en los focos prioritarios del territorio costarricense.

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En el informe de dengue, el registro de contagios acumulados experimentó un incremento del 33% en comparación con la misma semana del año 2025, cuando se registraron 2,922 diagnósticos.

De la cifra total de la presente temporada, 86 casos han sido clasificados como dengue con signos de alarma, condición que exige un seguimiento clínico estrecho ante el riesgo de complicaciones graves. La Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detalló a través del sistema EDUS que siete pacientes permanecen hospitalizados en diversos centros médicos del país, entre ellos el Hospital Víctor Manuel Sanabria de Puntarenas y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia en la capital.

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Infografía con mapa de Costa Rica, un mosquito, un virus y tarjetas con cifras de dengue por provincias y cantones.
Una infografía del medio Infobae basada en el Ministerio de Salud señala que Alajuela registra 2.064 casos de dengue en Costa Rica a la semana 35 de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta al chikungunya, el informe de la semana epidemiológica 35 constata un aumento respecto a los períodos previos. De los 367 casos notificados ante el sistema sanitario, 266 contagios fueron confirmados mediante laboratorio por prueba de PCR, en tanto que 101 muestras continúan clasificadas como casos probables en estudio.

La región Chorotega registra la mayor concentración de esta afección con 191 expedientes totales, de los cuales 133 ya cuentan con verificación técnica. Los cantones con más registros son Alajuela con 64 casos, La Cruz con 63, Carrillo con 57 y Santa Cruz con 43.

Para contener la expansión del dengue y del chikungunya, el Ministerio de Salud reitera la necesidad de aplicar medidas preventivas desde la comunidad. La herramienta principal de contención consiste en la eliminación periódica de depósitos de agua estancada.

Las recomendaciones de las autoridades de Costa Rica incluyen vaciar, lavar y tapar tanques, baldes, floreros y macetas, así como descartar llantas viejas y limpiar las canaletas de los techos para impedir que las hembras depositen sus huevos.

El incremento de arbovirosis en Centroamérica y América Latina enciende las alarmas sanitarias en la región

El incremento en la transmisión observada en Costa Rica coincide con un patrón epidemiológico complejo en diversos países del continente. Documentos emitidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierten que la proliferación de mosquitos Aedes aegypti ha generado brotes significativos en la subregión de Centroamérica y en el Cono Sur.

En Guatemala, la vigilancia epidemiológica registró un aumento en las notificaciones semanales de dengue, sobrepasando los valores históricos promedio registrados durante los últimos cinco años para la misma época del año.

Mapa ilustrado de América con mosquitos Aedes aegypti, nubes de lluvia, un sol, charcos de agua y un faro en la parte superior.
Un mapa de América Latina ilustra el efecto de las lluvias y el calor en la proliferación de mosquitos Aedes aegypti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras latitudes de América Latina, el comportamiento del chikungunya ha mostrado una reaparición de la transmisión autóctona en zonas donde la circulación del virus se mantenía en niveles mínimos. Novedades epidemiológicas procedentes de Brasil y Bolivia señalan focos activos con miles de pacientes en departamentos de la zona centro y sur, lo que incrementa el riesgo de dispersión de los virus hacia países limítrofes.

Frente a la vulnerabilidad epidemiológica de la zona, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos de la región a reforzar las estrategias de diagnóstico temprano y control vectorial. La concurrencia de temperaturas altas y lluvias continuas favorece la formación de criaderos en zonas urbanas y rurales, facilitando la incubación del mosquito vector en períodos relativamente cortos.

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