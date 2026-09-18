5 claves para saber si la alimentación aporta suficiente proteína sin usar suplementos

Revisar la alimentación permite detectar si la proteína tiene un lugar regular durante el día, pero no calcular una cantidad exacta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Revisar si la alimentación aporta suficiente proteína implica mirar qué lugar ocupan sus fuentes durante el día. También conviene considerar cómo se organizan las comidas en relación con el entrenamiento de fuerza, el ayuno intermitente y otros alimentos del plato.

La atención está puesta en la regularidad de esos hábitos, no en una sola comida ni en el uso de suplementos.

PUBLICIDAD

Esta revisión puede ayudar a detectar aspectos de la rutina que requieren atención. Sin embargo, no permite establecer una cantidad exacta, ya que las necesidades cambian según el peso, la edad, la actividad física y el estado de salud.

Por esa razón, no reemplaza una evaluación nutricional individual, según explicó la psiconutricionista y especialista en nutrición deportiva Sonia Lucena, citada por Men’s Health.

El desayuno puede mostrar si la rutina incluye proteína a través de huevos, yogur alto en proteína, queso fresco, leche, pescado, pavo o tofu (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la experta destacó 5 puntos:

Presencia de proteína en el desayuno: Observar si la primera comida del día incluye una fuente clara como huevos, yogur alto en proteína, queso fresco, leche, pescado, pavo o tofu. Distribución en almuerzo y cena: Comprobar que los platos principales contengan carnes, pescados, huevos, mariscos, legumbres o tofu, evitando que la ingesta proteica se concentre en una sola comida. Sincronización con el entrenamiento de fuerza: Consumir proteína de forma habitual en momentos cercanos al ejercicio para contribuir a la preservación y al aumento de la masa muscular. Adaptación al ayuno intermitente: Repartir adecuadamente los alimentos ricos en proteína dentro de la ventana horaria de alimentación para cubrir los requerimientos diarios. Prioridad de la comida real sobre los suplementos: Incorporar primero alimentos naturales en la dieta cotidiana antes de recurrir a batidos o polvos proteicos, los cuales no son imprescindibles.

Desayuno, almuerzo y cena permiten revisar la presencia de proteína

El primer aspecto consiste en observar si el desayuno incluye una fuente identificable de proteína. Lucena mencionó huevos, yogur alto en proteína, queso fresco, leche, pescado, pavo y tofu como opciones posibles.

PUBLICIDAD

El almuerzo y la cena ayudan a comprobar si la proteína se distribuye entre las comidas principales y no se concentra en un solo momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es reconocer si esos alimentos forman parte de la rutina, sin imponer combinaciones ni cantidades únicas.

En el almuerzo y la cena, la atención se dirige a comprobar si la proteína vuelve a ocupar un lugar importante. Pescado, carne, huevos, mariscos, legumbres y tofu son algunos de los alimentos incluidos por la especialista.

La presencia de estas opciones en las comidas principales permite evitar que toda la ingesta se concentre en un único momento del día.

También es útil observar si los platos basados principalmente en pan, pasta, arroz, patata, fruta u otros alimentos ricos en hidratos dejan poco espacio para las fuentes de proteína.

PUBLICIDAD

El propósito no es excluir esos productos de la alimentación. Se trata de identificar cómo se reparten los distintos alimentos entre el desayuno, el almuerzo y la cena.

Los platos con pan, pasta, arroz, patata o fruta pueden dejar menos espacio para la proteína si no se equilibran con otras fuentes (Captura de video: YouTube/@JasonKhalipa)

El entrenamiento de fuerza y el ayuno requieren mirar cómo se distribuyen las comidas

Quienes realizan entrenamiento de fuerza pueden revisar si sus comidas incluyen proteína de forma habitual en los momentos próximos a esa actividad.

Lucena vinculó este punto con la preservación o el aumento de la masa muscular, el tejido que permite el movimiento y contribuye a la fuerza física.

La especialista indicó que el paso de los años se asocia con una pérdida progresiva de músculo. De acuerdo con su explicación, el entrenamiento de fuerza y una alimentación que aporte suficiente proteína pueden ayudar a desacelerar ese proceso.

PUBLICIDAD

Lucena relacionó la conservación de músculo con actividades cotidianas, como subir escaleras, levantarse de una silla, viajar, practicar deporte y sostener la independencia física.

El ayuno intermitente también exige observar la organización de la alimentación. Lucena señaló que esta práctica puede convivir con el cuidado de la masa muscular, siempre que el período destinado a comer permita cubrir las necesidades de energía y proteína de cada persona.

El entrenamiento de fuerza exige revisar si las comidas cercanas a la actividad aportan proteína para preservar o aumentar la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo, la especialista se refirió a quienes comen entre el mediodía y las 20:00. En esos casos, la proteína puede repartirse entre la comida principal, una ingesta intermedia y la cena.

PUBLICIDAD

No planteó que sea necesario consumirla cada pocas horas, sino que la distribución debe adecuarse a las necesidades personales.

Los hábitos permiten detectar aspectos a revisar, pero no calcular necesidades individuales

Lucena propone observar de manera conjunta la presencia de proteína en las tres comidas principales, su lugar en los días de entrenamiento y su distribución cuando se practica ayuno intermitente.

Si esos elementos aparecen con regularidad, la alimentación muestra una presencia más constante de fuentes proteicas.

El ayuno intermitente puede convivir con el cuidado de la masa muscular si la ventana de comida permite cubrir energía y proteína (Magnific)

Cuando varios de esos puntos están ausentes, Lucena sugiere comenzar por incorporar alimentos ricos en proteína en las comidas principales antes de recurrir a suplementos.

Los batidos no son indispensables para una alimentación con suficiente proteína, sostuvo Lucena. Yogur o huevos en el desayuno, pescado, carne o legumbres en una comida y otra fuente proteica en la cena pueden aportar una parte importante de la ingesta cotidiana.

PUBLICIDAD

Los suplementos pueden resultar útiles por comodidad o cuando es difícil cubrir las necesidades individuales mediante los alimentos, indicó la especialista.

Sin embargo, su uso no reemplaza la revisión de la rutina ni se presenta como una condición necesaria para alcanzar una alimentación con proteína suficiente.

Sonia Lucena sostuvo que los suplementos y los batidos no son indispensables si la alimentación incorpora fuentes de proteína en las comidas principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucena mencionó como referencia general 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para adultos sanos.

La especialista advirtió que la cantidad puede ser mayor en personas que entrenan, especialmente si realizan ejercicios de fuerza, y durante el envejecimiento. Por lo tanto, esa cifra no debe interpretarse como una meta única para toda la población.

PUBLICIDAD

La diferencia entre revisar hábitos y calcular requerimientos es central. Observar la presencia de huevos, lácteos, pescado, carne, legumbres o tofu permite conocer cómo se compone una jornada habitual, pero no mide los gramos consumidos, las necesidades de energía ni el estado de salud. La cantidad adecuada requiere considerar esas variables de forma individual.