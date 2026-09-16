Tres formas de caminar poco convencionales que trabajan equilibrio, fuerza y resistencia

La OMS recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Caminar puede parecer un movimiento uniforme, pero el cuerpo responde de manera diferente según el ritmo, la dirección y el apoyo de los pies. La marcha lenta inspirada en el tai chi, los intervalos a mayor velocidad y los pasos hacia atrás ponen el foco en capacidades distintas, como el equilibrio, la coordinación, la resistencia cardiovascular o la fuerza de las piernas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero. Esa referencia puede traducirse en 30 minutos durante cinco días, aunque el tiempo puede distribuirse de acuerdo con la rutina y la condición física de cada persona.

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Sobre esa base, las distintas variantes de caminata permiten orientar el ejercicio hacia objetivos específicos y requieren adaptar la práctica ante lesiones, dolor articular o dificultades de equilibrio.

1. La caminata de tai chi prioriza el equilibrio y la coordinación

La caminata de tai chi adapta los pasos característicos de esta disciplina china a una práctica más simple: no exige memorizar una secuencia completa de posturas, pero sí avanzar con lentitud, controlar cada apoyo y prestar atención a la respiración.

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La clave está en reducir la inercia de la marcha cotidiana. Cada apoyo se sostiene durante más tiempo, por lo que el cuerpo debe ajustar su posición antes de dar el siguiente paso. Así, la práctica exige controlar el centro de gravedad durante todo el recorrido.

La caminata de tai chi obliga a controlar el centro de gravedad y activa músculos de pies, tobillos y pantorrillas, aunque no reemplaza el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stanwood Chang, instructor de tai chi de WellnessWorks, programa del Beth Israel Deaconess Medical Center afiliado a Harvard, explicó a Harvard Health que esta variante permite trabajar beneficios físicos de la disciplina sin aprender una rutina completa. Ese proceso puede extenderse durante meses.

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La técnica comienza con un “paso vacío”: se adelanta un pie y se lo apoya sin cargarlo de inmediato. Después, el peso pasa de forma gradual hacia esa pierna. Una variante añade un breve retroceso del cuerpo, la elevación de los dedos y un giro leve del pie antes de completar el apoyo. El ejercicio también puede hacerse de costado o hacia atrás, siempre en una superficie despejada.

Con pasos lentos, control del apoyo y atención a la respiración, la caminata de tai chi busca trabajar el equilibrio y la coordinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento lento involucra músculos de los pies, tobillos y pantorrillas, que participan en la estabilidad y en la marcha. La carga prolongada sobre cada pierna también podría favorecer la salud ósea. Sus efectos, sin embargo, tienen límites: la caminata de tai chi no reemplaza el entrenamiento de fuerza ni provoca, por sí sola, grandes descensos de peso.

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2. Los intervalos de caminata combinan trabajo aeróbico y fuerza de piernas

Quienes buscan mejorar la capacidad aeróbica sin correr pueden optar por la caminata por intervalos de alta intensidad. La modalidad alterna períodos de marcha suave con otros a mayor velocidad, lo que eleva la frecuencia cardíaca durante lapsos breves antes de una recuperación parcial.

Un ensayo aleatorizado publicado en Mayo Clinic Proceedings comparó este método con la caminata continua moderada y con la falta de entrenamiento en 246 personas de mediana y mayor edad, cuya edad promedio era de 63 años. El programa propuso al menos cinco series diarias de tres minutos a baja intensidad, seguidas de otros tres minutos por encima del 70% de la capacidad aeróbica máxima, cuatro o más días por semana.

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La caminata por intervalos de alta intensidad alterna tramos suaves con otros por encima del 70% de la capacidad aeróbica máxima para mejorar resistencia y fuerza de piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de cinco meses, quienes siguieron el esquema de intervalos registraron un aumento del 13% en la fuerza de extensión de rodilla, del 17% en la flexión y del 9% en la capacidad aeróbica máxima al caminar. El grupo también presentó una disminución de la presión arterial sistólica en reposo superior a la de los participantes que mantuvieron una marcha moderada y continua.

Los datos muestran que los cambios de ritmo añaden un estímulo cardiovascular y muscular a la caminata. Como los participantes tuvieron seguimiento y no todos cumplieron por completo el protocolo, conviene iniciar con intervalos más cortos y adecuar la velocidad a la condición física. Frente a dolor, mareos o falta de aire inusual, corresponde interrumpir la actividad.

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3. Caminar hacia atrás modifica la activación muscular y exige mayor atención

La caminata hacia atrás, también conocida como retrowalking, altera la mecánica habitual del paso. Como el cuerpo no cuenta con el campo visual frontal para anticipar el trayecto, demanda más concentración y obliga a controlar con cuidado cada apoyo.

Por esa razón, debe realizarse en una superficie libre de obstáculos o, preferentemente al inicio, en una cinta de correr a velocidad baja y con sujeción en las barandas.

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La caminata hacia atrás o retrowalking modifica la mecánica del paso, exige más concentración y aumenta el trabajo de glúteos, cuádriceps y flexores de cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisiólogo del ejercicio Jordan Boreman, de la Cleveland Clinic, señala que caminar en reversa requiere más esfuerzo que avanzar hacia adelante. Esta modalidad involucra de un modo diferente los músculos de las piernas y aumenta el trabajo de glúteos, cuádriceps y flexores de cadera, además de desafiar la estabilidad de tobillos y pies.

La institución cita una diferencia de demanda energética orientativa: la caminata moderada equivale a unos 3,5 MET —una medida del gasto energético—, mientras que el desplazamiento hacia atrás llega a 6 MET. Eso no convierte a la modalidad en un atajo para adelgazar, pero explica por qué puede elevar la frecuencia cardíaca y complementar rutinas centradas solo en la marcha convencional.

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La evidencia clínica disponible se concentra, sobre todo, en rehabilitación. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Clinical Rehabilitation reunió 21 estudios con 635 participantes que tenían alteraciones de la marcha neurológicas o musculoesqueléticas.

La evidencia sobre retrowalking mostró beneficios en artrosis de rodilla cuando se sumó a la fisioterapia, con menos dolor, menor discapacidad funcional y más fuerza del cuádriceps (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis encontró beneficios de añadir caminata hacia atrás a la fisioterapia convencional durante dos a cuatro semanas en personas con artrosis de rodilla. Los resultados incluyeron menor dolor y discapacidad funcional, junto con mejoras en la fuerza del cuádriceps. Para las demás afecciones analizadas, los autores consideraron insuficiente la información para establecer conclusiones.

Por ese motivo, las personas con dolor de cadera o rodilla, antecedentes de caídas, problemas visuales o dificultades para mantener el equilibrio deberían consultar antes de incorporarla. La forma más segura de probarla es alternar tramos muy breves con caminata frontal, sin mirar por encima del hombro de manera constante ni intentar aumentar la velocidad antes de dominar el movimiento.

La caminata convencional concentra la mayor parte de la evidencia disponible

Caminar hacia adelante a un ritmo cómodo o moderado continúa siendo la alternativa más simple para construir regularidad. A diferencia de las otras modalidades, no requiere reaprender el patrón motor ni concentrarse en una secuencia técnica; por eso permite acumular tiempo de actividad con menor complejidad.

La caminata convencional reúne la mayor parte de la evidencia y se asoció con mejoras en peso corporal, presión arterial, glucosa en ayunas y consumo máximo de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión de 37 ensayos clínicos aleatorizados en adultos sanos e inactivos, publicada en el British Journal of Sports Medicine, asoció las intervenciones de caminata con mejoras en peso corporal, índice de masa corporal, grasa corporal, presión arterial, glucosa en ayunas y consumo máximo de oxígeno.

Al mismo tiempo, los investigadores no pudieron definir una única combinación óptima de frecuencia, duración e intensidad para lograr esos efectos.