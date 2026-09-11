Salud

Vitaminas y suplementos: cuándo tomarlos para aprovechar mejor sus beneficios

El horario, las comidas, los medicamentos y el tipo de nutriente pueden modificar el efecto de estos productos. Qué factores conviene considerar antes de incorporarlos a la rutina

Tres relojes de distinto tipo rodeados por diversas píldoras y cápsulas de colores sobre un fondo azul oscuro.
La evidencia científica indica que el efecto de los suplementos depende de su composición, la rutina diaria y las condiciones de consumo, y que la indicación médica sigue siendo el factor central (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las vitaminas y suplementos pueden ser beneficiosos en contextos específicos, sobre todo cuando ayudan a corregir una deficiencia, acompañan una indicación médica o cubren necesidades nutricionales concretas. Aun así, la evidencia disponible muestra que no funcionan como una solución general ni automática, y que su papel es complementario dentro de una estrategia de salud más amplia.

Ese marco es importante porque no todas las personas necesitan suplementarse ni todos los productos ofrecen el mismo respaldo científico. En adultos generalmente sanos, varios estudios muestran que el uso rutinario de vitaminas y minerales tiene un alcance limitado para prevenir enfermedades mayores, mientras que en situaciones puntuales, como el embarazo, ciertas deficiencias o problemas de absorción, sí puede tener una utilidad clara.

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En ese punto aparece una duda frecuente: si el horario cambia realmente el efecto de un suplemento. La evidencia sugiere que, en algunos casos, sí puede influir en la absorción, aunque no de la misma manera para todos los nutrientes ni como una regla independiente del resto de los factores.

También pesan la composición del producto, la presencia de grasa en las comidas, el consumo de café o lácteos y la toma simultánea de determinados medicamentos. Por eso, más que una hora exacta del día, lo que importa suele ser el contexto en el que se consume cada suplemento.

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¿A qué hora conviene tomar vitaminas y suplementos?

Hombre adulto mayor con camisa azul tomando una píldora blanca de suplemento con un vaso de agua en una cocina moderna y luminosa.
El horario de los suplementos puede influir en la absorción, pero el contexto de consumo, las comidas, el café, los lácteos y algunos medicamentos también modifican su efecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia muestra que el caso más sensible es el del hierro, usado para tratar la anemia por deficiencia. Según un estudio sobre 34 mujeres con déficit del mineral observó que tomar un suplemento de 100 miligramos junto con café redujo la absorción en 54%, mientras que tomarlo con el desayuno la redujo en 66%, incluso cuando esa comida incluía jugo de naranja. En ese mismo trabajo, 80 miligramos de vitamina C aumentaron la absorción en 30%, aunque una dosis mayor no sumó beneficios adicionales.

Aun así, una mejor absorción puntual no siempre implica un cambio clínico mayor. The Conversation citó además un ensayo aleatorizado que remarcó que seguir la pauta indicada y sostener la toma de manera regular puede resultar más útil que perseguir una absorción ideal si eso termina llevando a suspender dosis por molestias digestivas.

En las vitaminas liposolubles, el eje está puesto en la comida. Cleveland Clinic indicó que nutrientes como las vitaminas A, D, E y K suelen absorberse mejor cuando se toman con una comida o colación que incluya grasa. En el caso de la D, The Conversation destacó que existe una mejor absorción en la vitamina D3 con una comida rica en grasas que con una comida sin grasas.

Una mujer se lleva una pastilla a la boca con un vaso de agua en la mano frente a un plato con pollo asado y patatas.
Las vitaminas liposolubles A, D, E y K se absorben mejor con una comida que incluya grasa, y la vitamina D3 mostró mejor absorción con comidas ricas en grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B12 presenta otra lógica. Según The Conversation, para la mayoría de estos suplementos importa más la razón de la indicación que una franja horaria específica. Este suplemento participa en la producción de glóbulos rojos y en el funcionamiento del sistema nervioso, y una revisión sistemática con metaanálisis mostró que las personas veganas sin suplementación tendían a registrar niveles más bajos que quienes consumían productos de origen animal.

También hay datos sobre el uso de suplementos en el contexto del ejercicio. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Frontiers in Nutrition analizó cómo influye el momento de la suplementación en la recuperación de la fatiga post ejercicio. Según el estudio, la ingesta inmediata de proteínas y carbohidratos después del ejercicio, sobre todo tras esfuerzos intensos, se asoció con una recuperación muscular y de glucógeno más rápida y con menor fatiga, aunque los resultados variaron según el tipo de actividad y las características de los participantes.

La regla no es universal y la indicación médica prevalece en el consumo

Un frasco de plástico celeste, sin etiquetas, está volcado sobre una superficie naranja texturizada, con numerosas pastillas blancas redondas desparramadas a su lado.
El consumo excesivo de suplementos puede causar riesgos como toxicidad por vitamina A, daño nervioso por vitamina B6 e hipercalcemia por exceso de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por definir el “mejor momento” para tomar vitaminas también convive con un límite importante: la evidencia no respalda una fórmula única para todas las personas ni para todos los productos.

Las instituciones remarcan que tomar un suplemento sin una razón clara puede generar riesgos. The Conversation indicó que dosis altas de algunas vitaminas hidrosolubles pueden causar daño y que el exceso de vitamina B6 fue vinculado con daño nervioso. En el caso de las liposolubles, en especial la vitamina A, el riesgo está en la acumulación y la toxicidad cuando se consumen en exceso. Everyday Health añadió que un exceso de vitamina D puede provocar hipercalcemia, una acumulación de calcio en sangre asociada con síntomas digestivos, debilidad, necesidad frecuente de orinar, dolor óseo y cálculos renales.

La indicación profesional es importante porque el horario no resuelve por sí mismo los problemas de absorción o las interacciones. En el caso del hierro, el calcio puede reducir su absorción en una comida o dosis aislada, y las fuentes dirigidas al público general agregan que también pueden influir los antiácidos, algunos antibióticos, la levotiroxina y bebidas con cafeína.

Vista superior de un cuenco transparente lleno de cápsulas blandas de color amarillo dorado, brillantes y translúcidas, sobre un fondo blanco iluminado.
Las vitaminas y suplementos cumplen un papel complementario y muestran una utilidad más clara en el embarazo, las deficiencias nutricionales y los problemas de absorción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio observacional publicado en Frontiers in Cardiovascular Medicine encontró asociaciones entre el momento de la ingesta dietaria de ciertas vitaminas y el riesgo de mortalidad cardiovascular. Allí se observó que una mayor ingesta de vitamina B2 por la mañana se vinculó con menor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, mientras que una mayor ingesta nocturna de vitamina B6, vitamina C, vitamina E y folato equivalente se asoció con menor mortalidad cardiovascular y por todas las causas.

En conjunto, las entidades sanitarias coinciden en un criterio práctico y más prudente. El momento de la toma puede importar, sobre todo con nutrientes como el hierro o con suplementos usados alrededor del ejercicio, y en varias vitaminas conviene prestar atención a si se consumen con comida, grasa, café o ciertos medicamentos. Pero ese detalle no reemplaza la pregunta principal: si existe una necesidad concreta de suplementar, cuál es la dosis adecuada y qué condiciones personales pueden modificar su uso.

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