Sociedad

Cayó una avioneta en un campo de Entre Ríos y el piloto quedó internado

El accidente ocurrió cerca de Ceibas, provocó un principio de incendio y motivó el traslado del hombre al Hospital Centenario, donde permanece bajo observación

La aeronave se precipitó en un campo del departamento Gualeguaychú (X: @mariogaloppo)

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Una avioneta destinada a tareas de aplicación de fertilizantes cayó este jueves en un establecimiento rural del sur de Entre Ríos. Mientras el piloto fue trasladado a un centro médico, la Policía inició actuaciones para establecer qué provocó el accidente.

El hecho ocurrió poco antes de las 13:30hs. en un campo situado cerca de Ceibas, en el departamento Gualeguaychú. La aeronave se precipitó en inmediaciones de la Estancia Las Marías, en un sector de acceso rural a la altura del kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14.

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El hombre recibió asistencia tras el impacto y luego fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Según informaron desde el centro de salud a Ahora ElDía, el piloto con domicilio en Avelleneda, provincia de Buenos Aires, se encuentra estable y permanece internado en terapia intensiva para monitoreo. El parte médico indicó que sufrió una contusión pulmonar leve y lesiones menores.

La avioneta cayó en un campo mientras realizaba tareas de aplicación de fertilizantes (Gentileza)
La avioneta cayó en un campo mientras realizaba tareas de aplicación de fertilizantes (Gentileza)

La emergencia movilizó a una dotación de los Bomberos Voluntarios aproximádamente a las 13:34hs. Al llegar, los equipos verificaron que la avioneta había sufrido un principio de incendio después de la caída. Según las primeras informaciones, el foco pudo ser controlado por los bomberos.

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La intervención evitó que el fuego se extendiera en la zona donde había quedado la aeronave, según el medio UNO Entre Ríos. Según la reconstrucción publicada por los medios locales, el establecimiento donde se estrelló se encuentra a unos 20 kilómetros de la Autovía Nacional 14, al que se accede por un camino vecinal.

La tarea que realizaba la aeronave forma parte de las actividades conocidas como trabajo agroaéreo. La normativa nacional incluye dentro de esa categoría a los vuelos agrícolas destinados al rociado, la siembra, el espolvoreo y la aplicación de fertilizantes, entre otras labores vinculadas con la producción rural.

La aeronave se precipitó cerca de la Estancia Las Marías, a unos 20 kilómetros de la Autovía Nacional 14
La aeronave se precipitó cerca de la Estancia Las Marías, a unos 20 kilómetros de la Autovía Nacional 14

La Administración Nacional de Aviación Civil establece requisitos para las empresas que brindan estos servicios. Entre ellos, figuran la certificación del explotador de trabajo aéreo, la habilitación de las aeronaves y pilotos afectados a la actividad, además de los controles periódicos sobre las condiciones de operación. Sin embargo, se desconoce si la aeronave cumplía con todos estos puntos, tal como lo indica la legislación vigente.

En un primer momento, señalaron que el accidente podría tener relación con una falla mecánica. Sin embargo, las autoridades encargadas de la investigación aún no han confirmado esa hipótesis de forma oficial. Por esa razón, la hipótesis deberá ser analizada dentro de las actuaciones iniciadas luego del siniestro.

Bomberos Voluntarios de Ceibas controlaron un principio de incendio en la aeronave tras el impacto (Gentileza)
Bomberos Voluntarios de Ceibas controlaron un principio de incendio en la aeronave tras el impacto (Gentileza)

Además de los Bomberos Voluntarios, en el campo también trabajó personal policial. Los efectivos realizaron las primeras diligencias en el lugar y quedaron a la espera de mayor información sobre el estado de la avioneta y del piloto hospitalizado.

La investigación buscará establecer la secuencia previa al impacto y determinar si existió una falla mecánica u otro factor que haya provocado la caída. Hasta el momento, no se difundieron de manera oficial la identidad del piloto, las características de la aeronave, la empresa responsable de la operación ni la maniobra que realizaba al momento del siniestro.

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