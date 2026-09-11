La terapia hormonal para la menopausia podría tener beneficios para la salud del corazón

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JUEVES, 10 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal iniciada durante la menopausia podría reducir el riesgo de infarto y ictus en una mujer, según un nuevo estudio.

Para los síntomas comunes de la menopausia, como los sofocos y los sudores nocturnos, que afectan hasta al 80% de las mujeres, la terapia hormonal puede ofrecer alivio, según los investigadores en notas de fondo.

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Pero hay un beneficio oculto para la salud que acompaña a ese alivio: un riesgo un 22% menor de enfermedades cardíacas, informaron los investigadores el 8 de septiembre en JAMA Internal Medicine.

"Los beneficios fueron más evidentes en mujeres negras y en mujeres que iniciaron la terapia hormonal de la menopausia dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia", concluyó el equipo de investigación liderado por Samar El Khoudary, presidente de epidemiología en la Universidad Commonwealth de Virginia.

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Sin embargo, los investigadores advirtieron que las mujeres no deberían comenzar la terapia hormonal únicamente para prevenir problemas cardíacos hasta que se realicen más estudios.

"Dada la inconsistencia de los beneficios cardiovasculares y la necesidad de considerar el equilibrio riesgo-beneficio global, estos hallazgos no deberían utilizarse para apoyar la terapia hormonal de la menopausia para la prevención de enfermedades cardiovasculares", escribieron los investigadores.

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Para el nuevo análisis, los investigadores analizaron datos de más de 2.700 mujeres que reportaron sofocos y sudores nocturnos como parte de un estudio a largo plazo sobre la menopausia. De esas mujeres, más de 750 comenzaron terapia hormonal para controlar sus síntomas.

El equipo siguió a todas las mujeres durante dos décadas, durante las cuales ocurrieron 224 casos fatales y no fatales de infarto, ictus, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca , según el estudio.

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En general, la terapia hormonal se asoció con un 22% menos de probabilidades de problemas cardíacos, según encontraron los investigadores.

"Estamos hablando de tiempo", dijo la Dra. Stephanie McNally, directora médica del Northwell Katz Institute for Women's Health en Nueva York, quien revisó los hallazgos. "Eso es todo en la transición menopáusica."

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El riesgo fue un 27% menor entre las mujeres que comenzaron la terapia hormonal dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia, en comparación con aquellas que esperaron más tiempo, según el estudio.

"Cuanto antes se le pone a una mujer terapia hormonal, más cerca de ese último periodo, más beneficios hay para su salud cardiovascular", continuó McNally. Ella no participó en la investigación.

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Las mujeres negras fueron las que más se beneficiaron, con un 49% menos de riesgo de problemas cardíacos en comparación con otras mujeres, añadió el estudio.

"Los síntomas vasomotores (sofocos y sudores nocturnos) son un biomarcador de las enfermedades cardíacas", dijo McNally. "Para muchas mujeres negras, existe un mayor riesgo de síntomas vasomotores que duran más tiempo, una conectividad en términos de su cambio vascular y ese cambio en el estrógeno."

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En el estudio, las mujeres negras tuvieron un desempeño significativamente mejor cuando se les sometió a terapia hormonal.

"Esto es importante, mostrando la asociación con esa transición menopáusica, los sofocos y la salud del corazón", dijo McNally.

Sin embargo, McNally señaló que estos resultados no se aplicarán por igual a todas las mujeres, y que los tipos de terapia hormonal que se ofrecen hoy en día son muy diferentes del tratamiento que se ofrece en la época de este estudio.

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"La atención debe individualizarse según los factores de riesgo", dijo McNally. "Este es un estudio observacional, lo que significa que tiene matices, y no se aplica a cada persona."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre la terapia hormonal para los síntomas de la menopausia.

FUENTES: JAMA Internal Medicine, 8 de septiembre de 2026; Dra. Stephanie McNally, directora médica, Northwell Katz Institute for Women's Health, Nueva York