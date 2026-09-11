Los vapeadores desechables representan una amenaza ambiental oculta, advierten investigadores

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JUEVES, 10 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Vapear no solo resulta molesto para los transeúntes que tienen que caminar entre nubes de vapor, sino que también podría ser activamente perjudicial para el medio ambiente, según un nuevo estudio.

Los vapes de nicotina desechados contienen niveles extremadamente altos de plomo y otros metales pesados en su reserva restante de e-líquido, según informaron recientemente investigadores en la revista Environmental Monitoring and Assessment.

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Los dispositivos desechables también contienen baterías, circuitos y plásticos en un paquete compacto que es difícil de desmontar y reciclar, según los investigadores.

"Vapear es un problema doble", dijo el investigador John Scott en un comunicado de prensa. Es científico en prevención de la contaminación en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

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"Primero, es un problema de residuos sólidos -- un problema importante de residuos sólidos. Y segundo, es un problema de salud", dijo Scott. "La gente dice que es una mejor alternativa a los cigarrillos. Es igual de grave, si no peor."

Para el estudio, los investigadores recogieron dispositivos desechados en tiendas de vapeo en Reino Unido y Estados Unidos. Muchas de estas tiendas almacenan dispositivos usados, porque no existe un sistema claro para su eliminación adecuada, señalaron los investigadores.

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El análisis mostró que el líquido extraído de algunos vapes usados contenía niveles extremadamente altos de plomo, entre los más altos jamás reportados en un cigarrillo electrónico.

El plomo no apareció en el hardware del dispositivo, ni en las soldaduras ni en los elementos calefactores, en niveles que pudieran explicar la contaminación, según los investigadores. El propio líquido parecía ser la fuente del plomo.

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A continuación, el equipo compró un pequeño número de vapes sin usar y también los analizó. Los resultados coincidieron con los de los vapes desechados, lo que sugiere que los metales pesados están presentes desde el principio, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores no probaron directamente si los metales presentes en el e-líquido se transfieren al vapor que las personas inhalan, ni si alguno de esos metales llega a los pulmones durante su uso normal.

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Las marcas Pastel Cartel y Posh Plus, en particular, contenían altos niveles de plomo y otros metales, según los resultados.

"Hubo una marca en particular que destacó", dijo Scott. "Casi siempre era un problema -- no solo contenía plomo, sino también zinc y cobre en niveles extremadamente altos. Resulta que esa marca también es la más barata.

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"Así que ahora hay un ángulo de justicia medioambiental, porque las personas que no pueden permitirse los vapes más de gama alta tienen un mayor potencial de exposición a estos metales pesados", dijo Scott.

Desmontar los dispositivos para facilitar el reciclaje también resultó difícil, añadió.

"Sacar la batería de estas cosas fue una pesadilla, porque era muy difícil abrir muchas de ellas", dijo Scott.

En el Reino Unido, los vapes desechados están relacionados con incendios en sistemas de residuos debido a la ignición de baterías trituradas.

"Hacer que la batería sea fácilmente extraíble podría solucionar el problema del incendio, y entonces esa batería podría reciclarse", dijo Scott.

El equipo concluyó que los vapeadores desechables no solo pueden contaminar el agua subterránea con metales pesados, sino que también aumentan la carga de residuos sólidos en los vertederos.

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Un mejor diseño podría ayudar, incluyendo la fácil retirada de la batería, el uso de plásticos reciclables y la fabricación de dispositivos recargables en lugar de desechables, según los investigadores.

Sin embargo, los fabricantes tienen poco incentivo para hacer que los productos sean más duraderos o fáciles de desmontar porque la desechabilidad impulsa ventas repetidas, dijo Scott.

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"Con la creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos, se recomienda que los e-líquidos en general (incluidos los usados en dispositivos recargables) sean mejor controlados y regulados para detectar contaminantes dañinos como los metales", concluyeron los investigadores en su artículo.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre lo que contiene un cigarrillo electrónico.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, 8 de septiembre de 2026; Monitoreo y Evaluación Ambiental, 24 de marzo de 2026