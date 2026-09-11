Salud

Demasiada luz por la noche puede cambiar la estructura y el funcionamiento del corazón

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JUEVES, 10 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La exposición a demasiada luz por la noche puede cambiar la forma y función de tu corazón, revela una nueva investigación.

"Estudios observacionales previos han vinculado la exposición a la luz nocturna con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero se sabe poco sobre la estructura cardíaca y los cambios funcionales relacionados", dijo el autor principal, el Dr. Lu Qi, director del Centro de Investigación sobre la Obesidad en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

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"Realizamos esta investigación para averiguar qué ocurre con el corazón con el tiempo cuando las personas están expuestas a demasiada luz por la noche", añadió en un comunicado de prensa.

En el estudio, se pidió a más de 11.000 adultos que llevaran sensores de muñeca durante siete días para controlar su exposición nocturna a la luz.

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Las personas del grupo de mayor exposición pasaban unos 34 minutos por noche en niveles de luz que podrían suprimir la melatonina, la hormona que ayuda a regular el sueño.

Tres años después, los investigadores utilizaron la resonancia magnética (RM) para examinar sus corazones.

Sus exploraciones mostraron un engrosamiento en la pared del ventrículo izquierdo del corazón, reduciendo el espacio dentro de esa cámara.

También había señales de que la capacidad del músculo cardíaco para flexionarse durante un latido se reducía -- un indicador temprano de disfunción. Esto se denomina remodelación cardíaca.

"Es la forma en que nuestro cuerpo se adapta a ese estrés, pero al final debilita el corazón y puede provocar insuficiencia cardíaca", dijo Qi.

Los investigadores señalaron que un sueño más corto parece influir en la relación entre la luz nocturna y estos cambios.

En un editorial que acompañó el estudio, un equipo liderado por el Dr. Thomas Münzel del Centro Médico Universitario de Maguncia, Alemania, ofreció una especie de receta a los clínicos.

Al señalar que la exposición a la luz es un factor de riesgo creciente para las enfermedades cardíacas, instaron a los clínicos, especialmente a quienes tratan insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, a preguntar a los pacientes sobre la oscuridad de la habitación, el uso de pantallas y el trabajo en turnos nocturnos.

Por ahora, el consejo del experto es sencillo: prueba cortinas opacas y luces de noche de colores cálidos, y cubre los LEDs de reserva en los aparatos electrónicos del hogar.

Los resultados se publicaron hoy en la European Heart Journal.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la insuficiencia cardíaca.

FUENTE: HealthDay TV, 10 de septiembre de 2026

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