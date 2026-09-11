Los cambios en la voz podrían ser una señal de advertencia de un inminente deterioro cerebral, según un estudio

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JUEVES, 10 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los cambios en la voz de una persona pueden ser una señal temprana de deterioro cerebral y demencia.

Las personas con deterioro de la calidad de voz --cambios en el tono, claridad, volumen-- que no sufren pérdida auditiva tienen un 58% más de riesgo de deterioro cognitivo y demencia, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Voice.

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El riesgo se duplica más que si las personas tienen problemas de voz y pérdida auditiva, según los resultados.

"Los trastornos de la voz pueden ser un signo más temprano y más fuerte de deterioro cognitivo que la pérdida auditiva por sí sola", dijo el investigador senior Dr. Robert Sataloff en un comunicado de prensa. Es presidente de la Facultad de Medicina de la Universidad Drexel en Filadelfia.

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"Encontramos el vínculo más fuerte con la demencia entre pacientes que experimentan un trastorno de la voz y pérdida auditiva", dijo Sataloff. "Pero, lo más importante, descubrimos que quienes tienen un trastorno de la voz y no tienen pérdida auditiva tienen un mayor riesgo que los pacientes que solo sufren pérdida auditiva."

La pérdida auditiva ya se ha identificado anteriormente como un factor de riesgo para la demencia, y investigaciones que muestran que las personas que usan audífonos tienen menos probabilidades de deterioro cerebral que quienes no lo hacen, según los investigadores en notas de fondo.

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Sin embargo, el equipo de investigación sospechó que los trastornos de la voz también podrían estar relacionados con la demencia, dado que otras enfermedades cerebrales degenerativas como la enfermedad de Parkinson provocan cambios vocales.

Entre el 75% y el 90% de los pacientes con Parkinson desarrollan deterioro de la calidad de la voz y habla arrastrada, ya sea antes o durante el curso de su enfermedad, señalaron los investigadores.

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Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon datos de más de 833.000 pacientes de 50 años o más, comparando la salud cerebral continua de quienes habían sido diagnosticados con un trastorno vocal con la de quienes no lo habían sido.

Los resultados mostraron que las personas con un trastorno vocal tenían un mayor riesgo de deterioro cerebral dentro del año siguiente al diagnóstico.

Los investigadores también encontraron que la pérdida auditiva por sí sola se asociaba con un aumento del 27% en el riesgo de deterioro cognitivo, lo que respalda la relación previamente reportada entre la pérdida auditiva y la demencia.

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Las personas con pérdida auditiva y problemas de voz combinados tenían un riesgo más que duplicado de deterioro cerebral, según el estudio. Estas personas también eran mayores y presentaban tasas más altas de otros problemas de salud como hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

El estudio no estaba diseñado para explicar por qué los problemas de voz están relacionados con la demencia, pero podría ser que los cambios en la voz de una persona afecten la forma en que interactúa con los demás, dijo Sataloff.

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"Si tienes un trastorno de la voz que afecta a cómo suena tu voz o si te duele cuando intentas hablar o cantar, es natural participar menos en actividades sociales u otras actividades estimulantes que apoyan el cerebro", dijo Sataloff. "Ya vemos esto en pacientes con enfermedad de Parkinson, en la que los trastornos de la voz suelen preceder a otros signos físicos de la enfermedad."

También es posible que los trastornos de la voz puedan verse afectados por los mismos procesos biológicos que posteriormente producen el deterioro cognitivo, siendo el Parkinson nuevamente una comparación útil, según los investigadores.

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Mientras tanto, las personas que desarrollen cambios en el habla o la voz deberían acudir a un médico, dijo Sataloff.

"Puede ser útil para muchos de estos pacientes hablar con un otorrinolaringólogo que pueda organizar una evaluación cognitiva para ayudar a los pacientes a desarrollar un plan de cuidados adecuado", dijo Sataloff.

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Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre los signos de advertencia temprana de la demencia.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Drexel, 3 de septiembre de 2026; Journal of Voice, 10 de agosto de 2026