La terapia previa a la cirugía podría mejorar la recuperación de los mayores, según un estudio

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JUEVES, 10 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Hablar con un orientador antes de una cirugía mayor podría mejorar la recuperación de los mayores tras un procedimiento, según un nuevo estudio.

El coaching en salud mental antes de la cirugía puede ayudar a reducir el riesgo de ansiedad y depresión postoperatoria en los mayores, informaron los investigadores el 9 de septiembre en JAMA Network Open.

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"El tiempo que rodea la cirugía es una ventana tanto de riesgo como de oportunidad", dijo la investigadora principal Joanna Abraham en un comunicado de prensa.

"El estrés de la cirugía puede agravar los síntomas de ansiedad y depresión y afectar la recuperación y salud general de los pacientes, pero también ofrece una oportunidad fundamental para identificar estas preocupaciones de forma proactiva y conectar a los pacientes con el apoyo que necesitan", dijo Abraham, profesor de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

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Hasta el 33 % de los pacientes mayores quirúrgicos en Estados Unidos experimentan depresión antes de la cirugía y un 22 % ansiedad, según los investigadores en notas de fondo.

Los pacientes mayores también tienden a tomar múltiples medicamentos que afectan al cerebro, incluyendo sedantes, relajantes musculares y ayudas para dormir, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 300 personas de 60 años o más que tenían programada cirugía cardíaca, oncológica u ortopédica en hospitales situados en Illinois y Misuri.

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La mitad de los pacientes fueron seleccionados para recibir sesiones regulares con un trabajador social o consejero de salud mental antes de la cirugía, lo que supone entre ocho y doce interacciones telefónicas.

Estos pacientes también recibían una revisión personalizada por parte de médicos y farmacéuticos para ajustar las mejores dosis de los medicamentos de alto riesgo que estaban tomando.

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La otra mitad solo recibió los típicos materiales educativos de autoayuda sobre mindfulness, sueño y salud cerebral que se entregan a la mayoría de las personas antes de la cirugía.

Los resultados mostraron que tres meses después de la cirugía, los pacientes que recibieron asesoramiento presentaban signos menores de depresión y ansiedad que los del grupo de control. Los mayores sometidos a cirugía oncológica experimentaron las mejoras más marcadas en su salud mental.

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"Reconocemos la importancia de poner el cuerpo en forma antes de la cirugía, pero preparar la mente y el cerebro es igual de importante", dijo el investigador principal Dr. Eric Lenze, jefe de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en un comunicado de prensa.

"Los pacientes que se someten a una cirugía mayor esperan una vida mejor después, y nuestro estudio demuestra que cuidar el bienestar emocional y optimizar la medicación puede ayudar a lograr ese resultado", afirmó.

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Los investigadores informaron que los pacientes también informaron de experiencias positivas tanto con los terapeutas como con los farmacéuticos.

"Lo que hace que este modelo de atención sea tan prometedor es que es práctico de ofrecer", dijo Abraham. "Los pacientes y los profesionales sanitarios encontraron el programa manejable y fácil de integrar en los flujos de trabajo quirúrgicos existentes. La atención proactiva de la salud mental no tiene por qué cargar al sistema hospitalario."

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Más información

La Sociedad Americana de Anestesiólogos ofrece más información sobre cómo prepararse para la cirugía.

FUENTE: Nota de prensa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, 9 de septiembre de 2026