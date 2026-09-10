Un riñón de cerdo mantuvo a un hombre con vida durante un año mientras esperaba una donación de órgano humano

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MIÉRCOLES, 9 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un riñón de cerdo genéticamente alterado ayudó a mantener a un hombre con vida durante un año mientras esperaba un trasplante permanente de órgano humano, según un nuevo artículo.

El paciente con insuficiencia renal Tim Andrews, de 67 años, convivió con éxito con un trasplante de riñón de cerdo entre enero de 2025 y enero de 2026, según informaron recientemente investigadores en The Lancet.

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El riñón del cerdo funcionó lo suficientemente bien como para que Andrews no necesitara diálisis durante 271 días en ese periodo, según los investigadores. Después de eso, el órgano animal funcionó con el apoyo de la diálisis hasta que fue reemplazado con éxito por una donación humana.

El caso de Andrews representa la supervivencia más larga sin diálisis tras el trasplante de un riñón de cerdo a un ser humano, según sus médicos en Mass General Brigham en Boston.

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Ningún estudio previo ha documentado la supervivencia de trasplantes de órganos animales más allá de dos meses, ni ha señalado que dicho órgano sirva como puente hasta que un órgano humano esté disponible, según los investigadores.

"La escasez de órganos es la mayor crisis que tenemos ahora mismo en el trasplante", afirmó el investigador principal , el Dr. Leonardo Riella, investigador principal del Centro de Ciencias del Trasplante de Mass General Brigham, en un comunicado de prensa.

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En cualquier momento, casi 90.000 estadounidenses están esperando un trasplante de riñón, según la Red Unida para el Intercambio de Órganos. Unas 11 personas mueren al día mientras esperan una donación de riñón.

"Sabemos que la mejor opción de tratamiento para pacientes con enfermedad renal terminal que han desarrollado insuficiencia renal es el trasplante, pero simplemente no disponemos de suficientes órganos humanos para trasplantar a tiempo", dijo Riella.

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"Nuestra visión es que el xenotrasplante podría ayudar a cubrir esta brecha -- inicialmente como un puente para que los pacientes dejen la diálisis mientras esperan un riñón donante humano, y potencialmente, a medida que establezcamos seguridad y durabilidad a largo plazo, como una terapia de destino por derecho propio", continuó.

El primer trasplante de riñón de cerdo en un ser humano en el mundo tuvo lugar en 2024 en el Hospital General de Massachusetts en Boston. Ese paciente sobrevivió 52 días antes de morir por problemas cardíacos no relacionados con el trasplante, según los investigadores.

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Andrews recibió su riñón de cerdo el 25 de enero de 2025. El riñón de cerdo funcionó de inmediato y un episodio temprano de rechazo de órganos se resolvió con tratamiento, informaron los investigadores.

Sin embargo, tras seis meses, el riñón del cerdo se había dañado por coágulos sanguíneos y estaba avanzando hacia el fallo propio, según los investigadores.

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Un riñón humano estuvo disponible justo a tiempo para salvar a Andrews, según los investigadores.

Los investigadores elogiaron a Andrews por su participación en la cirugía experimental.

"Los pacientes son los verdaderos pioneros aquí", dijo Riella. "Al dar un paso adelante y estar dispuestos a participar en estos estudios en fase inicial, están avanzando en la ciencia. Sin su confianza y valor, no podríamos hacer lo que hacemos."

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En una entrevista con The New York Times, Andrews dijo que ahora está más en forma que en mucho tiempo. Nada, practica kayak y disfruta de cortas salidas en bicicleta. Su apetito, disminuido durante la diálisis, ha vuelto.

"Pasé de pensar que tenía meses, quizá un año, porque me sentía fatal", contó a The Times sobre su tiempo en diálisis, añadiendo que sus trasplantes han cambiado su forma de ver la vida.

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"Cuando dices 'para y huele las rosas', esa es mi vida ahora", dijo Andrews. "Miro todo y pienso 'wow'. "

Más información

La United Network for Organ Sharing tiene más información sobre la escasez de donación de riñón en EE. UU.

FUENTES: General Brigham, nota de prensa, 3 de septiembre de 2026; The Lancet, 3 de septiembre de 2026; The New York Times, 3 de septiembre de 2026