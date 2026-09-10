Semaglutida vinculada a un 40% menos de ataques de asma

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MIÉRCOLES, 9 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un medicamento ampliamente utilizado para la pérdida de peso y la diabetes puede ofrecer un extra: pulmones más saludables.

"Los agonistas de los receptores GLP-1 se utilizan ampliamente para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad", dijo la investigadora principal Chloe Bloom del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College de Londres. "Queríamos utilizar registros médicos reales para investigar si las personas con asma o EPOC que empezaron con agonistas de los receptores GLP-1 tenían menos ataques respiratorios agudos."

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Su equipo comparó decenas de miles de pacientes recetados con un medicamento GLP-1 u otro tipo de tratamiento para la diabetes para ver si ayudaban con el asma o la EPOC.

Los resultados: Solo una -- la semaglutida, el ingrediente activo de medicamentos como Ozempic y Wegovy -- marcó la diferencia. Se asoció con casi un 40% menos de ataques de asma y un 20% menos de brotes de EPOC.

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No se encontró ninguna asociación significativa con los otros medicamentos GLP-1, independientemente de la dosis o de la enfermedad pulmonar subyacente.

Bloom calificó los hallazgos como alentadores.

Pero, añadió, por ahora, "las personas con asma o EPOC no deberían iniciar agonistas del receptor GLP-1 específicamente para su condición pulmonar fuera de las directrices actuales de prescripción."

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Investigaciones previas sugieren que los fármacos GLP-1 pueden tener efectos antiinflamatorios y mejorar los resultados pulmonares.

Aún se necesitan ensayos clínicos para confirmar estos resultados.

Los resultados se presentaron el martes en Barcelona, España, en una reunión de la Sociedad Europea de Respiración. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

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Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre el asma y la EPOC.

FUENTE: HealthDay TV, 9 de septiembre de 2026