Qué es el nerve flossing, la tendencia que promete aliviar el dolor asociado al nervio ciático

El nerve flossing para el nervio ciático propone movilizar el nervio con un recorrido controlado y no llevar el músculo al límite como en los estiramientos habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una técnica que empezó a circular con más frecuencia en contenidos de movilidad y alivio del dolor propone una diferencia clave frente a los estiramientos habituales: el llamado nerve flossing para molestias asociadas al nervio ciático no busca llevar el músculo al límite, sino movilizar el nervio con un recorrido controlado.

El punto ganó atención porque aparece como una práctica simple, posible de hacer en casa y asociada a síntomas frecuentes como dolor, hormigueo o adormecimiento en la pierna.

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Esa circulación, sin embargo, convive con una advertencia central. Lo que suele presentarse como un ejercicio accesible no funciona igual para todas las personas ni debe ejecutarse con la lógica de una elongación convencional.

La técnica de nerve flossing ganó atención en contenidos de movilidad y alivio del dolor porque puede hacerse en casa ante síntomas como dolor, hormigueo o adormecimiento en la pierna (YouTube/@OrthoEvalPal)

En cuadros vinculados al nervio ciático, la diferencia entre una maniobra útil y otra que aumente la molestia depende del diagnóstico del origen del dolor, del área sobre la que se trabaja y del modo en que se dosifica el movimiento.

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De acuerdo con un artículo de Women’s Health, la fisioterapeuta Shannon Leggett, radicada en Nueva York, explicó que el nerve flossing puede entenderse como un trabajo dinámico sobre el nervio, aunque aclaró que no equivale a un estiramiento muscular.

A partir de esa distinción, la técnica empezó a instalarse menos como una rutina genérica de bienestar y más como un recurso específico para cuadros en los que hay signos compatibles con irritación nerviosa.

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El uso del nerve flossing para el dolor ciático no funciona igual para todas las personas y depende del diagnóstico, del área tratada y de cómo se dosifica el movimiento (Foto: Difusión)

Ganó visibilidad, pero no es una elongación común

Leggett indicó que los nervios pueden quedar comprimidos por los tejidos que los rodean, una situación que puede generar dolor, entumecimiento o cosquilleo. En ese contexto, el objetivo del movimiento no es exigir la mayor amplitud posible, sino favorecer un deslizamiento controlado del nervio dentro de su trayecto.

En un estiramiento muscular clásico, la tensión se distribuye a lo largo del músculo y suele sostenerse durante un tiempo determinado. En cambio, cuando el trabajo apunta al nervio ciático, la lógica cambia: se genera tensión en un extremo mientras se libera el otro para evitar una sobrecarga sobre una estructura más sensible.

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La fisioterapeuta Shannon Leggett explicó que el nerve flossing es un trabajo dinámico sobre el nervio ciático y no un estiramiento muscular convencional (Foto: Difusión)

Según publicó el medio, una de las secuencias descritas para ese trabajo consiste en llevar una rodilla hacia el pecho, extender la pierna, modificar la posición del pie y luego volver a flexionar la rodilla. La diferencia central está en que el movimiento no busca el rango máximo, sino una alternancia suave entre tensión y alivio a lo largo del recorrido del nervio.

La clave es identificar si el dolor tiene componente nervioso

La misma nota recogió la opinión de Morgan Sileo, doctora en fisioterapia y especialista clínica en ortopedia del Hospital for Special Surgery, quien sostuvo que no existe una solución única para el dolor nervioso.

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Esa definición introduce el principal límite para la difusión masiva de la técnica: su utilidad depende de que el cuadro corresponda efectivamente a un problema de ese tipo.

Morgan Sileo advirtió que no existe una solución única para el dolor nervioso y que el nerve flossing solo sirve si la molestia tiene un componente nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el texto periodístico no funciona solo como explicación de una práctica, sino como advertencia frente a una confusión frecuente en contenidos de bienestar.

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Que un ejercicio pueda hacerse en casa y no requiera equipamiento no significa que resulte apropiado para cualquier dolor de espalda o de pierna. Sileo señaló en la nota que trabajar sobre el nervio equivocado podría incluso empeorar el problema.

En esa línea, la intervención profesional aparece como un criterio de uso y no solo como una sugerencia general. La especialista explicó que primero hace falta definir si la molestia tiene un origen compatible con irritación nerviosa y, después, qué zona conviene movilizar.

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Ese filtro cambia el sentido de la técnica, porque la aleja de la idea de rutina universal y la ubica como una herramienta puntual dentro del trabajo fisioterapéutico.

La especialista señaló que un ejercicio para el nervio ciático puede empeorar el problema si se aplica sobre el nervio equivocado o sobre una zona incorrecta (YouTube/@docjenfit)

Más dolor o síntomas que avanzan son señales para detenerse

El otro dato relevante está en las señales de alarma. Sileo indicó que, si durante la práctica aparece dolor o si los síntomas se intensifican, se vuelven más frecuentes o avanzan más abajo por el brazo o la pierna, conviene interrumpir el ejercicio.

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En el caso del nervio ciático, esa irradiación describe una molestia que se desplaza desde la zona lumbar o glútea hacia la extremidad inferior. La advertencia ordena el uso de la técnica desde un criterio concreto.

De acuerdo con la explicación, esa progresión puede interpretarse como un aumento de la tensión sobre el tejido nervioso. En ese escenario, la indicación no es insistir ni “aguantar” para completar la secuencia, sino revisar la técnica o reducir el rango del movimiento.

Si durante el nerve flossing aumenta el dolor o los síntomas avanzan por la pierna, la recomendación es detener el ejercicio y revisar la técnica (YouTube/@docjenfit)

La advertencia también marca una diferencia con otras prácticas de movilidad en las que cierta incomodidad puede considerarse esperable. En este caso, el empeoramiento funciona como señal para detenerse.

Leggett remarcó además que los nervios son estructuras delicadas cuya función principal es transmitir información dentro del cuerpo.

A diferencia del músculo, que tolera mayores niveles de carga mecánica, el tejido nervioso requiere un manejo más preciso. Esa diferencia explica por qué una práctica que parece simple necesita contexto clínico, sobre todo cuando hay hormigueo, adormecimiento o dolor que se irradia.

Con ese marco, el interés actual por el nerve flossing queda ligado a una distinción central: no toda secuencia de movilidad opera igual cuando el tejido involucrado es un nervio.