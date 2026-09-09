Frío, viento y pocas lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una seguidilla de jornadas estables y sin lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cielo entre algo y parcialmente nublado, temperaturas frescas durante las mañanas y máximas que irán en ascenso hacia el inicio de la próxima semana.
De acuerdo con el parte para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA, este miércoles se espera una temperatura de entre 10℃ y 19℃, con probabilidad de precipitaciones nula durante la mayor parte del día y apenas entre 0% y 10% por la noche. Para el jueves, el pronóstico mantiene condiciones similares, con registros de 11℃ a 20℃ y sin lluvias previstas.
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El informe del SMN muestra que el tramo más fresco llegará entre el viernes y el domingo, cuando las mínimas se moverán entre 6℃ y 11℃, mientras que las máximas oscilarán entre 12℃ y 17℃. Para el viernes se prevé una marca térmica de 11℃ a 17℃, el sábado de 8℃ a 12℃ y el domingo de 6℃ a 13℃, en todos los casos con baja nubosidad variable y sin precipitaciones significativas.
Uno de los datos destacados del parte es la presencia de viento moderado a lo largo de varias jornadas y un aumento de las ráfagas entre el viernes, el sábado y el martes. Según el pronóstico oficial, en esos días podrían registrarse ráfagas de 42 a 50 km/h, sobre todo en distintos tramos del día, con circulación predominante del sector oeste y sudoeste.
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Hacia el comienzo de la próxima semana, las temperaturas volverán a mostrar un repunte. El lunes se anuncian 7℃ de mínima y 15℃ de máxima, mientras que el martes los valores subirían hasta 9℃ y 17℃. En ambos casos, el parte mantiene probabilidad de lluvia en 0%, lo que consolida un escenario de tiempo seco sobre Buenos Aires y sus alrededores.
El panorama general para los próximos días en el AMBA apunta así a una sucesión de jornadas sin fenómenos relevantes, con mañanas frías, tardes templadas y viento con algo más de intensidad en la segunda mitad de la semana y el arranque de la siguiente, según el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.
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En la provincia de Buenos Aires, el panorama es similar, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones hasta el jueves a la tarde, donde se registrarán chaparrones en el sector sureste. Desde allí el clima será más inestable, con lluvias aisladas en el oeste y sur bonaerenses para el viernes. Y en el norte hacia el sábado, con un frente ventoso que se hará sentir en varias localidades. Sin embargo, el domingo volverá la estabilidad, con cielo entre parcial a mayormente nublado y sin lluvias.
Las alertas en el resto del país
El SMN indicó que el norte de la provincia de Misiones y el noroeste de Chubut están bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias, respectivamente. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:
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- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
En tanto, todo el territorio de Tierra del Fuego y el suroeste de Santa Cruz se encuentran afectados por una alerta amarilla por nevadas. El protocolo oficial para estos casos es el siguiente:
- Evitá salir.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
- Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
- Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
- Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
Por fuertes vientos y viento Zonda, el sector afectado corresponde al Noroeste Argentino (NOA). Específicamente, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja, con el agregado de San Juan. Por lo cual se solicita mantenerse a resguardo, retirar cualquier objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, tener precaución a la hora de conducir y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
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