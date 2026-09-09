Frío, viento y pocas lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días

El SMN indicó que el AMBA tendrá estabilidad climatológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una seguidilla de jornadas estables y sin lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cielo entre algo y parcialmente nublado, temperaturas frescas durante las mañanas y máximas que irán en ascenso hacia el inicio de la próxima semana.

De acuerdo con el parte para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA, este miércoles se espera una temperatura de entre 10℃ y 19℃, con probabilidad de precipitaciones nula durante la mayor parte del día y apenas entre 0% y 10% por la noche. Para el jueves, el pronóstico mantiene condiciones similares, con registros de 11℃ a 20℃ y sin lluvias previstas.

PUBLICIDAD

El informe del SMN muestra que el tramo más fresco llegará entre el viernes y el domingo, cuando las mínimas se moverán entre 6℃ y 11℃, mientras que las máximas oscilarán entre 12℃ y 17℃. Para el viernes se prevé una marca térmica de 11℃ a 17℃, el sábado de 8℃ a 12℃ y el domingo de 6℃ a 13℃, en todos los casos con baja nubosidad variable y sin precipitaciones significativas.

Un gráfico del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas máximas de hasta 20 grados Celsius.

Uno de los datos destacados del parte es la presencia de viento moderado a lo largo de varias jornadas y un aumento de las ráfagas entre el viernes, el sábado y el martes. Según el pronóstico oficial, en esos días podrían registrarse ráfagas de 42 a 50 km/h, sobre todo en distintos tramos del día, con circulación predominante del sector oeste y sudoeste.

PUBLICIDAD

Hacia el comienzo de la próxima semana, las temperaturas volverán a mostrar un repunte. El lunes se anuncian 7℃ de mínima y 15℃ de máxima, mientras que el martes los valores subirían hasta 9℃ y 17℃. En ambos casos, el parte mantiene probabilidad de lluvia en 0%, lo que consolida un escenario de tiempo seco sobre Buenos Aires y sus alrededores.

El panorama general para los próximos días en el AMBA apunta así a una sucesión de jornadas sin fenómenos relevantes, con mañanas frías, tardes templadas y viento con algo más de intensidad en la segunda mitad de la semana y el arranque de la siguiente, según el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

PUBLICIDAD

En la provincia de Buenos Aires, el panorama es similar, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones hasta el jueves a la tarde, donde se registrarán chaparrones en el sector sureste. Desde allí el clima será más inestable, con lluvias aisladas en el oeste y sur bonaerenses para el viernes. Y en el norte hacia el sábado, con un frente ventoso que se hará sentir en varias localidades. Sin embargo, el domingo volverá la estabilidad, con cielo entre parcial a mayormente nublado y sin lluvias.

Las alertas en el resto del país

La mayoría de las alertas en el país se concentran en el oeste

El SMN indicó que el norte de la provincia de Misiones y el noroeste de Chubut están bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias, respectivamente. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, todo el territorio de Tierra del Fuego y el suroeste de Santa Cruz se encuentran afectados por una alerta amarilla por nevadas. El protocolo oficial para estos casos es el siguiente:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Por fuertes vientos y viento Zonda, el sector afectado corresponde al Noroeste Argentino (NOA). Específicamente, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja, con el agregado de San Juan. Por lo cual se solicita mantenerse a resguardo, retirar cualquier objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, tener precaución a la hora de conducir y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

PUBLICIDAD