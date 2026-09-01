¿Qué es la cirugía Tommy John -- y quién la necesita?

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LUNES, 31 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El otro día me desperté con la noticia de que Tommy John había fallecido a los 83 años. Fue un gran jugador de béisbol, un valiente pionero y una buena persona.

En junio de 2006, mi padre y yo asistimos al Rickwood Classic en Birmingham, Alabama, donde yo solicitaba trabajo como preparador físico. Tommy John lanzó el primer lanzamiento y el locutor dijo que firmaría autógrafos. Como preparador físico y aficionado al béisbol, no podía dejar pasar la oportunidad de conseguir un autógrafo y hablar con la leyenda.

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En 1974, John, entonces un lanzador de 31 años de los LA Dodgers, se sometió a la primera construcción del UCL por el Dr. Frank Jobe. Esa reconstrucción le permitió seguir jugando durante 14 temporadas más.

Avancemos hasta 2026. La Asociación Médica Americana estima que más del 35% de los lanzadores de las Grandes Ligas se han sometido desde entonces a esa revolucionaria cirugía, ahora conocida como cirugía Tommy John.

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## ¿Qué es la cirugía Tommy John?

El ligamento colateral cubital, o LCU, es un ligamento situado en la parte interna del codo que es vital para el lanzamiento. Conecta el hueso del brazo superior (húmero) con el cúbito (uno de los dos huesos del antebrazo).

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La cirugía Tommy John es un procedimiento que extrae un tendón -- normalmente del antebrazo, pero a veces del isquiotibial en la parte posterior del muslo -- y lo utiliza para reconstruir el ligamento ular en el codo. A veces se utiliza un tendón donante. El cirujano perfora agujeros tanto en el húmero como en el cúbito, y luego inserta el tendón extraído casi en forma de ocho para recrear el ligamento.

## ¿Quién necesita la cirugía Tommy John?

El ligamento ular se lesiona comúnmente en el béisbol. Esto se debe a que, al tener la capacidad de hacer que nuestros músculos crezcan y fortalezcan, la fuerza y la mecánica de lanzar una pelota de béisbol son duras para este ligamento del codo.

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Sin embargo, esta lesión no se limita solo a los lanzadores de béisbol. Cualquier atleta -- profesional o amateur -- que necesite usar fuerza y velocidad para lanzar o golpear, o que necesite frenar rápidamente el brazo, puede sufrir esta lesión.

La mayoría de las veces, el dolor es tan intenso que limita las actividades deportivas. A veces, incluso puede afectar a actividades cotidianas en las que se necesita el codo para poder sostener el peso o cuando se requiere una fuerte fuerza en el agarre de la mano. Aunque la mayoría de las personas con un ligamento ular lesionado pueden funcionar durante la vida, suelen tener entumecimiento o hormigueo en la mano y el meñique, lo que les lleva a buscar tratamiento.

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## ¿Qué pasó John?

Así que volviendo a 2006. Aquel día en el histórico Rickwood Field, bajé a la sala donde Tommy John saludaba a los aficionados, me puse en la fila y dije: "Soy preparador físico y estoy muy interesado en tu cirugía. ¿Puedo hacerme una foto contigo y tu cicatriz?" Fue muy amable y dijo: "Siéntate aquí y vamos a charlar."

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Durante los siguientes 45 minutos, me senté mientras él firmaba autógrafos. Le hice preguntas sobre su cirugía, por qué decidió someterse, cómo fue su rehabilitación y cualquier cosa que se me ocurriera, incluyendo en qué punto estábamos con el procedimiento entonces, poco más de 30 años después de su cirugía revolucionaria.

Aprendí mucho. La decisión no fue tan difícil para él, dijo. Sabía que no podía lanzar. Confiaba en el Dr. Jobe y sabía que esta era su oportunidad, aunque pequeña, para continuar con su carrera.

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Aprendí que no había un plan formal de rehabilitación. Todos en el equipo médico de John conocían lo básico, pero su cirugía real y volver a lanzar una pelota de béisbol eran territorio nuevo, a diferencia del programa de lanzamiento prescrito que ahora existe tras la reconstrucción del ligamento ulcral. Así que John empezó con ejercicios de rango de movimiento y ganó fuerza. Una vez que él y sus médicos supieron que el hueso estaba curado, llegó el momento de lanzar.

## ¿Qué pueden esperar los pacientes tras una cirugía de lup?

El tiempo de recuperación actual para que un atleta vuelva a competir tras una reconstrucción del ligar ulcral es de 12 a 18 meses. El equipo médico, los fisioterapeutas, los preparadores deportivos e incluso la mayoría de los atletas conocen bien los procedimientos y plazos bien documentados para volver tras una lesión o reconstrucción del ligne ulcral (UCL).

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Los primeros meses los pasa en modo de protección total. Para permitir que el lugar donde se perforó el hueso cicatrize alrededor del injerto, el codo queda en cabestrillo y el hombro se mantiene estable.

Los siguientes dos meses se dedican a trabajar el rango de movimiento, asegurándose de que el paciente pueda mover el codo, la muñeca y el hombro en la distancia y en la dirección que debería. Después de eso, se dedican unos meses a reconstruir músculos que se debilitaron, ayudándolos a acercarse lo máximo posible a su fuerza anterior, o al menos similar a la del otro brazo. Una vez que el brazo es lo suficientemente fuerte, el paciente puede volver a lanzar.

El Programa de Lanzamiento a Intervalos es un protocolo diseñado por profesionales de la salud. Tiene directrices estrictas sobre la distancia y el número de lanzamientos que deben realizarse, con días de descanso obligatorios incluidos. Es una progresión bien estudiada.

Los pacientes empiezan con lanzamientos cortos, luego pasan a lanzamientos largos, y después pueden empezar a lanzar, si pueden. Dependiendo del deporte al que regresen tras esta lesión, su regreso al juego puede ser diferente.

Tommy John no tenía nada de eso. Recuerda: él era el Paciente Uno. Así que hizo lo que sabía.

Empezó lanzando una pelota de tenis contra su garaje. Usó una bola ligera, empezó cerca, se alejó más. Luego llegó el momento de la pelota de béisbol más pesada. Así que pidió ayuda a su esposa. Sabía que no lanzaría fuerte si lanzaba a ella. Después, pasó a lanzar a lanzamiento largo -- lanzamiento en terreno llano, luego desde el montículo. Simplemente siguió adelante por prueba y error, consultando a los expertos y luego haciendo lo que sentía que su cuerpo podía soportar.

John contó historias de su regreso, la frustración, el miedo, la incertidumbre sobre cuánto tiempo le quedaba, con qué lanzamiento podría ser el último. Ese lanzamiento resultó estar bastante lejos. Lanzó otras 14 temporadas después de su regreso, retirándose finalmente en 1989.

Como preparador físico, este es un recuerdo fundamental para mí, sentarme con una leyenda, un pionero, escuchar de primera mano su experiencia con algo que ya se ha vuelto tan común. La decisión de John de someterse a esta cirugía y ser el primero cambió la trayectoria tanto del béisbol como de futuras carreras que nunca habrían ocurrido. No puedo imaginar el juego hoy sin esta cirugía y recuperación.

Pero sobre todo, es el recuerdo de lo amable que fue, de lo abierto que fue sobre su experiencia, de cómo sonreía genuinamente a cada persona que se acercaba para pedirle un autógrafo, ver su cicatriz, estrecharle la mano.

Fue una leyenda por su valentía, sus contribuciones al béisbol, y fue una gran persona para este joven preparador físico que lo recordará para siempre.

Aquí tienes tres lecciones de Tommy John:

1. La innovación asume riesgos y confianza.

La verdadera innovación significa que podrías fracasar. Alguien tiene que ser el primero. Y eso no debe ser fácil. Tommy John sabía que esta cirugía era un riesgo, pero también sabía que alguien tenía que ser el primero. Confiaba en el Dr. Jobe, confiaba en su equipo y fue lo bastante valiente como para intentarlo. El Dr. Jobe le dijo a John que había menos de un 5% de posibilidades de que volviera a lanzar. Pero cinco era mejor que cero. También necesitamos tener un poco de esa mentalidad en la vida: no hay innovación sin riesgo, y hay poca innovación sin confianza. En la verdadera innovación, siempre hay una combinación de ambas.

2. Confiaba en los expertos, confiaba en su cuerpo y establecía límites.

Tommy John tenía un equipo que conocía los fundamentos de la rehabilitación. Pero esa rehabilitación exacta nunca se había hecho. Consultó con el cirujano, con fisioterapeutas, con preparadores deportivos, pero sabía que sin establecer límites no podría contenerse ante la lenta entrada en el lanzamiento y el lanzamiento. Así que los construyó él mismo. Esto es cierto en todos nuestros ámbitos de la vida. Consulta a los expertos, confía en tu instinto y tu experiencia, y luego establece puntos de referencia y límites para evitar la sobreconfianza.

3. Cuando seas un pionero, no olvides tu humanidad.

Tommy John podría haber tomado muchos caminos. Eligió la apertura, eligió elevar a medida que ascendía. Si hablabas con el Dr. Jobe, daba todo su crédito a sus pacientes. Cuando hablabas con Tommy John, él le daba todo el mérito al Dr. Jobe. Al final, cada uno tenía cuidado y preocupación por el otro -- una disposición para hacer las cosas bien en lugar de estar bien, y luego, la humanidad para transmitirlo.

Tommy John podría haber firmado algo, sacarme una foto y mandarme a mi lado. Pero contó historias, compartió las vulnerabilidades, las realidades y el humor. Tenemos que mantener esa humanidad cuando tenemos éxito en la vida y en los negocios. Recordar que siempre es más grande que una persona, y que siempre podemos compartir y repartir crédito.

Referencias:

Cirugía Tommy John (Cirugía de la UCL)

Protocolos de Retorno al Juego Deportivo

Sobre el escritor

Katie Beach es una ex preparadora deportiva certificada cuya carrera incluyó ocho años trabajando con los programas femeninos de fútbol, sófbol y lacrosse en la Virginia Polytechnic and State University. Es fundadora de Mojo Leadership Group y es conferenciante, facilitadora y entrenadora de liderazgo en Salem, Virginia, donde trabaja con directivos, líderes y equipos para aportar las lecciones de la banda deportiva a sus negocios. Beach comparte estas lecciones en su boletín semanal, The Sideline Seat, donde se publicó previamente una versión de este manual.