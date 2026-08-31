Qué le pasa a los ojos cuando se los expone al sol sin protección y por qué es un riesgo subestimado

La radiación ultravioleta puede dañar los ojos y suele quedar fuera de la prevención solar cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Proteger la piel del sol es un hábito cada vez más instalado, pero el daño por radiación ultravioleta en los ojos sigue ocupando un lugar mucho más difuso en la conversación sobre bienestar. Esa diferencia ayuda a explicar por qué la prevención ocular suele quedar relegada, incluso en situaciones de alta exposición, pese a que el riesgo no se limita a la playa ni al verano.

La cuestión gana relevancia porque la exposición solar forma parte de rutinas muy extendidas y porque algunos de sus efectos sobre la visión no siempre se perciben en el momento.

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Esa combinación entre hábito cotidiano y daño poco evidente vuelve más concreta una advertencia que suele pasar a segundo plano frente a otras formas de cuidado.

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, la oftalmóloga Nicole Bajic advirtió que los rayos ultravioleta pueden afectar la superficie ocular y los tejidos que rodean el ojo.

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La oftalmóloga Nicole Bajic advirtió en Cleveland Clinic que los rayos ultravioleta afectan la superficie ocular y los tejidos que rodean el ojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que la radiación solar no solo se asocia con quemaduras en la piel, sino con lesiones oculares que pueden aparecer de manera inmediata o acumularse con el tiempo.

El punto no reside solo en identificar un problema médico, sino en ordenar una inquietud concreta de salud cotidiana: qué puede pasar con los ojos durante actividades al aire libre y por qué la protección visual no debería quedar atada solo a escenas típicas de verano. Desde ese enfoque, la nota pone el eje en un riesgo frecuente, subestimado y vinculado con hábitos corrientes.

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Un efecto inmediato que ayuda a entender el problema

Uno de los cuadros de corto plazo más mencionados por Bajic es la fotoqueratitis, que describió como una especie de quemadura solar del ojo.

Según explicó la especialista, la afección puede comprometer la conjuntiva, el tejido fino y transparente que recubre la parte blanca del ojo, o la córnea, la capa transparente que protege la parte delantera del globo ocular.

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La exposición solar puede causar lesiones oculares inmediatas o acumuladas con el tiempo, además de quemaduras en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descripción permite volver visible un problema que muchas veces no se reconoce como consecuencia de la radiación UV. Entre los síntomas posibles, Bajic incluyó la sensación de arenilla o ardor, la visión borrosa y la sensibilidad a la luz.

Se trata de manifestaciones molestas, pero el rasgo que organiza la advertencia es otro: la exposición puede haber ocurrido en un contexto cotidiano y no necesariamente extremo.

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La especialista también precisó que los rayos UV se reflejan en superficies como el agua, la arena, el pavimento, la nieve o el hielo. Ese dato cambia el marco habitual del tema, porque desplaza la idea de que el riesgo ocular depende solo del calor o de jornadas de playa.

A partir de esa observación, Bajic explicó que la fotoqueratitis puede aparecer también durante actividades de montaña o en días luminosos de invierno.

La fotoqueratitis es una quemadura solar del ojo que puede comprometer la conjuntiva o la córnea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la protección ocular queda relegada

La principal alerta de la especialista gira alrededor de una dificultad práctica: no todo daño ocular asociado al sol produce dolor inmediato o señales claras en el momento.

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Esa falta de evidencia instantánea favorece la subestimación del problema y debilita la incorporación de cuidados básicos dentro de la rutina de exposición solar.

Bajic indicó que los lentes de sol funcionan como primera línea de defensa frente al daño ocular por radiación ultravioleta. La profesional también comparó el uso de anteojos de sol y sombreros de ala ancha con una forma de protector solar para los ojos, una imagen sencilla que ordena la recomendación sin presentarla como un gesto accesorio.

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La fotoqueratitis puede provocar ardor, sensación de arenilla, visión borrosa y sensibilidad a la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata de una advertencia excepcional ni de una situación infrecuente, sino de un aspecto del cuidado visual que puede quedar fuera de escena en actividades habituales al aire libre.

En ese punto, la especialista ubica la protección ocular dentro de una lógica preventiva más amplia y no solo como respuesta a una molestia puntual.

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Un tema de bienestar con sentido práctico

La especialista también remarcó que la exposición a rayos UV puede ocurrir en cualquier estación. Esa precisión refuerza el valor periodístico del enfoque porque transforma una recomendación estacional en un hábito de cuidado más persistente. El tema deja de depender de la agenda veraniega y pasa a inscribirse en una necesidad práctica de salud diaria.

La protección ocular también resulta necesaria en actividades de montaña y en días luminosos de invierno por la exposición a radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según sostuvo la oftalmóloga, el efecto de la radiación ultravioleta puede avanzar de manera silenciosa. A partir de esa observación, la nota organiza una idea central para el público general: la protección ocular no responde solo a una urgencia visible, sino a una prevención que busca reducir daños que muchas veces no se advierten al inicio.

Con ese marco, las explicaciones de Bajic respaldan una lectura concreta del problema. La radiación UV no solo plantea un riesgo para la piel, sino también para los ojos, y esa posibilidad se activa en escenarios habituales, con reflejos de luz que no siempre se identifican como una amenaza inmediata. Ahí se apoya la vigencia del tema dentro de la agenda de bienestar.