Retrasos en la rehabilitación en casa relacionados con una recuperación peor tras un reemplazo de cadera y rodilla

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LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Tras una prótesis de cadera o rodilla, volver a ponerse en pie puede depender en parte de la rapidez con la que comience la rehabilitación.

Cada año, cientos de miles de estadounidenses mayores se recuperan de una cirugía de reemplazo articular en casa.

Las directrices de Medicare y Medicaid establecen comenzar la fisioterapia domiciliaria u ocupacional dentro de las 48 horas siguientes a la salida del hospital.

Pero casi 1 de cada 6 pacientes experimenta retrasos, según un nuevo estudio realizado en casi 19.000 adultos de 65 años o más. Y esos retrasos están asociados a una recuperación de la movilidad más peor.

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"La atención sanitaria domiciliaria es una parte clave del proceso de recuperación tras la prótesis articular", afirmó el autor principal Amit Kumar, profesor asociado de fisioterapia y entrenamiento atlético en la Universidad de Utah, en un comunicado de prensa. "Asegurar que los pacientes reciban esos servicios rápidamente podría marcar una diferencia significativa en su recuperación."

Pero las diferencias no eran las mismas para todos.

Los pacientes rurales de Medicare tenían menos probabilidades de recibir rehabilitación oportuna que los urbanos y tenían un 20% menos de probabilidades de obtener fuertes ganancias de movilidad.

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Los adultos mayores inscritos tanto en Medicare como en Medicaid se enfrentaron a brechas aún mayores en el acceso y la recuperación.

Los investigadores advierten que estas lagunas en la atención pueden afectar a la independencia, la seguridad y la calidad de vida. Instan a pacientes y cuidadores a preguntar sobre un plan integral de rehabilitación en casa antes de salir del hospital, incluyendo cuándo comenzará la terapia.

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El estudio aparece en el número de septiembre de The Journal of the American Medical Directors Association.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la cirugía de reemplazo articular.

FUENTE: HealthDay TV, 31 de agosto de 2026