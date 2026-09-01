Salud

A los hombres no les gusta hacer dieta, y podría estar perjudicando su salud

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LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Algunos hombres ven las dietas como una actividad para las mujeres, y algo que simplemente no tienen la fuerza de voluntad para hacer, según un nuevo estudio.

Un panel de hombres británicos con sobrepeso u obesidad afirmó que las dietas son simplemente demasiado restrictivas para mantenerlas, informaron investigadores el 26 de agosto en la revista PLOS One.

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Las dietas niegan a las personas la comida que disfrutan y requieren demasiado sacrificio, dijeron los hombres.

"Creo que dieta es una palabra muy negativa porque en cuanto mencionas la palabra dieta, todo el mundo automáticamente piensa restricción, restricción, restricción", se quejó un participante.

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"La tentación suele ser lo que te rompe", dijo otro.

Los hombres también tenían más probabilidades de rechazar una dieta si se consideraba demasiado centrada en las mujeres y consideraban que las dietas eran algo que hacen las mujeres, según los investigadores.

"Siento que las mujeres prestan más atención a su cuerpo, al tamaño y a la forma de su cuerpo en comparación con los hombres", dijo una participante.

Para el nuevo estudio, los investigadores entrevistaron a 24 hombres de 30 años o más que tenían exceso de peso. Todos los participantes habían participado previamente en un programa de pérdida de peso o planeaban perder peso en un futuro próximo.

"La obesidad es un importante problema de salud pública, por lo que queríamos evaluar las percepciones y experiencias de los hombres adultos respecto a las iniciativas de pérdida de peso y también entender los mecanismos de apoyo que utilizan los hombres para enfocar la pérdida de peso", dijo el investigador Justin Roberts, profesor de fisiología nutricional en la Universidad Anglia Ruskin en el Reino Unido.

Los hombres tendían a ver la dieta como algo que requiere un esfuerzo y una fuerza de voluntad tremendos.

"Tiene que haber esa fuerza de voluntad", dijo un hombre. "En cuanto empiezo a fracasar, simplemente me rindo mentalmente y luego todo se desmorona, y un año después lo intento de nuevo, y es solo un ciclo."

Dijo otro: "Incluso el más mínimo contratiempo puede hacer que todo se venga abajo."

Enmarcar los programas de pérdida de peso como una competición pareció ayudar, añadieron los investigadores.

"Descubrimos que, para que los programas de pérdida de peso atraigan a los hombres, deberían incluir victorias rápidas, recompensas tempranas y cierto grado de competitividad social en torno a las ganancias estéticas, por encima de los requisitos específicos de salud", dijo Roberts en un comunicado de prensa. "Esto podría implicar deportes o desafíos físicos, quizás centrados en la fuerza o la resistencia."

Los resultados también mostraron que los hombres veían a sus esposas o parejas como un apoyo importante en sus esfuerzos por perder peso.

"Mi mujer organiza nuestro plan de comidas, pero hace como 10 días seguidos de compras. Y me dice, ¿qué quieres comer esos días?" dijo un hombre.

"Los aperitivos que me compra son manzanas en lugar de bombones y cosas así", dijo otro. "Eso es la mitad de la batalla."

La forma en que se hablaba de las dietas también parecía afectar a los hombres, encontraron los investigadores.

"La terminología debería evitar 'dietas' y 'dietas' y, en su lugar, enmarcar la pérdida de peso como un reto personal positivo", dijo Roberts. "Nuestros hallazgos también sugieren que las iniciativas dirigidas a parejas podrían ser especialmente efectivas. El apoyo de los cónyuges resultó especialmente útil, mientras que los participantes también consideraron beneficioso tener un 'compañero' o mentor."

Los investigadores señalaron que se necesita más investigación que involucre a grupos de hombres más grandes y diversos.

Más información

La Academia de Nutrición y Dietética tiene recomendaciones nutricionales para hombres.

FUENTES: Universidad Anglia Ruskin, comunicado de prensa, 26 de agosto de 2026; PLOS One, 26 de agosto de 2026

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