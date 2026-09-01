Las redes sociales aumentan el riesgo de depresión, según un estudio.

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LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Los adultos que pasan horas navegando por redes sociales cada día tienen más probabilidades de desarrollar depresión, según un nuevo estudio.

Unas 2,5 horas o más de desplazamiento al día están relacionadas con la depresión auto-reportada, según informaron recientemente investigadores en la revista npj Mental Health Research.

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El estudio encontró que las redes sociales están más estrechamente relacionadas con la depresión que otros factores como tu trabajo, tu formación académica o el tiempo que pasas jugando a videojuegos, navegando por internet o viendo la televisión, según los investigadores.

"Es una imagen condenatoria. Las redes sociales son perjudiciales para las personas a lo largo de la vida", dijo el investigador senior Hans Breiter, profesor de la Universidad de Cincinnati, en un comunicado de prensa.

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"No deberíamos someterse a un producto que utilice la ciencia de la adicción para optimizar nuestro tiempo de visualización", dijo Breiter.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron más de 183.000 encuestas de entre 18 y 70 años que participaron en una encuesta anual sobre comportamientos e influencia mediática, que cubrió 11 años de encuestas a partir de 2014.

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El análisis mostró una relación entre la depresión y pasar al menos 150 minutos al día en redes sociales, con esta asociación presente en cada uno de los 11 años estudiados.

Además, las redes sociales se convirtieron en un predictor cada vez más potente de la depresión durante el periodo de 11 años, según los investigadores.

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Esto podría deberse a la evolución de las redes sociales, dijo la coautora Nicole Vike, investigadora senior asociada en la Universidad de Cincinnati.

"Al principio, las redes sociales eran un medio social con personas que conocías", dijo Vike en un comunicado de prensa. Ahora, la gente suele consumir contenido hecho por desconocidos e influencers.

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"Es increíble lo adictivo que puede ser. Mira a los creadores de contenido crónicamente online", dijo Vike. "A menudo tienen que tomarse un parón de meses sin estar en línea por su salud mental."

Los resultados confirman el flujo constante de quejas que provienen de los propios usuarios de redes sociales, según el investigador Johnathan Avant, estudiante de doctorado en la Universidad de Cincinnati.

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"Se pueden ver tendencias en las redes sociales donde hablan del impacto que eso tiene en su salud mental", dijo Avant en un comunicado de prensa.

Sin embargo, probablemente sea poco realista pedir a la gente que deje las redes sociales de golpe, dijo el equipo de investigación.

"Las redes sociales son un marcador común de nuestra era cultural, al igual que lo fue el automóvil hace más de un siglo", dijo Martin Block, investigador principal y profesor emérito de la Universidad Northwestern, en un comunicado de prensa.

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"Pero las redes sociales tienen un efecto negativo importante por su asociación con la depresión, de forma similar a como el automóvil se asocia con lesiones por accidentes y contaminación", añadió Block.

Más información

La Universidad de California-Davis tiene más información sobre redes sociales y salud mental.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Cincinnati, 26 de agosto de 2026