Salud

Las advertencias sobre la relación entre cáncer y alcohol pueden volverse más relevantes, según investigadores

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LUNES, 31 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las advertencias sobre la relación entre el alcohol y el cáncer son más contundentes si los mensajes se moldean de ciertas maneras, según un nuevo estudio.

Nombrar cánceres específicos relacionados con el consumo de alcohol y mostrar imágenes generadas por IA de las consecuencias para la salud mejora la respuesta a las advertencias, según informan los investigadores en la revista Cancer.

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El alcohol está clasificado como una sustancia cancerígena y se ha relacionado con cánceres de mama, colon, hígado, boca, garganta, laringe y esófago , según los investigadores en notas de contexto.

Pero el público sigue siendo en gran medida ignorante ante la amenaza para la salud, según los investigadores.

"Mucha gente sigue sin saber que el alcohol está relacionado con varios tipos de cáncer", dijo el investigador principal , el Dr. Taghrid Asfar, profesor de ciencias de la salud pública en la Universidad de Miami.

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"Nuestros hallazgos sugieren que una comunicación clara y basada en la evidencia, especialmente cuando incluye información específica sobre el riesgo de cáncer, puede ser una forma útil de mejorar la comprensión pública de este importante tema de salud", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a 639 adultos estadounidenses de 21 años o más que beben alcohol. A los participantes se les mostraron mensajes sobre el alcohol y el cáncer, y luego respondieron preguntas sobre cómo respondieron a los materiales.

Los resultados mostraron que los participantes tenían más probabilidades de describir los mensajes que se referían a ciertos tipos de cáncer como informativos, creíbles y llamativos de la atención, especialmente si el mensaje incluía un aspecto visual.

Sin embargo, los bebedores moderados tenían más probabilidades de responder que los bebedores empedernidos, que tenían menos probabilidades de interactuar con los mensajes, según los investigadores.

El estudio tampoco investigó si los mensajes cambiaban el comportamiento de consumo de alcohol a largo plazo de una persona, según el equipo.

"La comunicación eficaz sobre la prevención del cáncer debe adaptarse a la situación psicológica de las personas -- su disposición para adoptar cambios de comportamiento y su comprensión de los riesgos relativos implicados", dijo el investigador Frank Penedo en un comunicado de prensa. Es director del Instituto de Supervivencia y Cuidados de Apoyo Sylvester en la Universidad de Miami.

"Este estudio subraya la importancia de probar mensajes para que podamos entender mejor qué capta la atención, qué genera confianza y qué puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud", dijo Penedo.

Se necesita más investigación para evaluar si estos mensajes realmente informan al público o cambian la cantidad de alcohol que beben las personas, según los investigadores.

"Nuestro objetivo no es simplemente decir a la gente que el alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer, sino entender cómo comunicar esa información de formas que la gente note, confíe y recuerde", dijo Asfar.

"Mientras continuamos con este trabajo, esperamos que estos hallazgos puedan ayudar a moldear mensajes de salud pública que sean claros, basados en la evidencia y útiles para las personas que toman decisiones sobre su salud", afirmó.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre el riesgo de alcohol y cáncer.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Miami, 27 de agosto. 2026

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