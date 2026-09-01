El alimento que mejora la presión, la resistencia y hasta el cerebro según la ciencia

La remolacha aporta nitrato, que el cuerpo convierte en óxido nítrico y puede ayudar a regular la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La remolacha y la presión arterial concentran parte del interés nutricional que recogió The New York Times, que presentó a esta hortaliza como una fuente destacada de antioxidantes y de nitrato. Especialistas citados por el medio vinculan ese compuesto con posibles beneficios para la circulación, el ejercicio y el flujo sanguíneo cerebral.

Según The New York Times, la remolacha aporta nitrato, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, una molécula que relaja y ensancha los vasos sanguíneos. El medio también señaló que esta hortaliza contiene folato y antioxidantes, y que la remolacha entera suele ser una opción más saludable que el jugo por su contenido de fibra.

PUBLICIDAD

La dietista Bethany Doerfler de Northwestern Medicine en Chicago resumió su entusiasmo por este alimento con una frase recogida por The New York Times: “Me entusiasman mucho las remolachas”.

Gary Miller, responsable de salud y ciencias del ejercicio de Wake Forest University, explicó al diario que ese nitrato pasa a la sangre y después se transforma en óxido nítrico. Esa molécula puede ayudar a regular la presión arterial.

PUBLICIDAD

Qué dicen los especialistas sobre la presión arterial

Los especialistas señalaron que los adultos mayores y las personas con diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular pueden obtener más beneficio del nitrato de la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis citado por The New York Times halló que el jugo de remolacha redujo la presión arterial en cinco puntos en personas con hipertensión frente a un placebo. El texto precisa que muchos estudios usan jugo de remolacha porque así resulta más fácil controlar los niveles de nitrato.

Miller indicó que los adultos mayores y las personas con diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular suelen obtener más beneficio del nitrato de la dieta. Según explicó, sus organismos producen menos óxido nítrico de forma natural.

PUBLICIDAD

Doerfler también matizó una duda frecuente sobre este compuesto. Dijo al medio que los nitratos de los vegetales suelen comportarse de manera distinta a los añadidos a perritos calientes y otras carnes procesadas, probablemente por las vitaminas y otros compuestos protectores de las plantas.

Cómo puede influir en el rendimiento físico

El fisiólogo del ejercicio Andrew Coggan de Indiana University dijo a The New York Times que el óxido nítrico mejora el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los músculos. Ese mecanismo explica buena parte de la atención que recibe la remolacha en el ámbito del ejercicio.

PUBLICIDAD

En un análisis de 23 estudios, los investigadores observaron que el jugo de remolacha mejoró la resistencia durante el ejercicio aeróbico y redujo la sensación de esfuerzo. En un metaanálisis aparte, Coggan calculó una mejora media del 5% en la potencia muscular.

La remolacha aporta nitrato, que el cuerpo convierte en óxido nítrico y puede ayudar a regular la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista añadió un matiz sobre quiénes podrían notar menos efecto. “Cuanto mejor sea tu forma física, menos probable es que te beneficies”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times, al señalar que una persona sana ya produce óxido nítrico de forma robusta.

PUBLICIDAD

Coggan recomendó consumir remolacha o jugo de remolacha al menos dos horas antes del ejercicio. También advirtió que el contenido de nitrato puede variar mucho entre remolachas y entre productos comerciales: un estudio de 24 jugos de remolacha encontró diferencias de hasta 50 veces entre unos y otros.

El posible aporte para el cerebro y otros beneficios

La información disponible sobre el cerebro es inicial. Miller encabezó un pequeño estudio de imágenes en el que adultos mayores que siguieron una dieta alta en nitrato durante unas 24 horas, con jugo de remolacha y ensalada de remolacha, mostraron mayor flujo sanguíneo en ciertas regiones cerebrales que cuando siguieron una dieta baja en nitrato.

PUBLICIDAD

La remolacha también aporta. Catherine Champagne, directora del laboratorio de epidemiología nutricional de Louisiana State University, dijo a The New York Times que esta hortaliza es una gran fuente natural de folato. La especialista señaló que ese nutriente resulta importante para el desarrollo cerebral y de la médula espinal del feto.

En adultos, añadió Champagne, el folato ayuda a evitar la acumulación de homocisteína. El texto del diario añade que la betaína y las betalaínas actúan como antioxidantes y podrían ayudar a reducir la inflamación y el desgaste celular.

PUBLICIDAD

La forma más saludable de comer remolacha

Los especialistas señalaron que los adultos mayores y las personas con diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular pueden obtener más beneficio del nitrato de la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doerfler señaló que la remolacha entera suele ser una alternativa más saludable que el jugo de remolacha porque conserva la fibra, que ayuda a moderar la absorción del azúcar. La especialista añadió que la remolacha enlatada y la encurtida también pueden ser opciones útiles, ya que el nitrato suele mantenerse durante el procesamiento.

Champagne aconsejó aprovechar el agua de cocción si la remolacha se hierve, ya que parte del nitrato puede pasar al líquido. Según The New York Times, también conviene evitar una cocción demasiado larga y optar por preparaciones como un asado ligero, la cocción al vapor o la remolacha cruda rallada en ensalada.

PUBLICIDAD