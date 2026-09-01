Compuestos vegetales que ayudan a regular los niveles de colesterol

Los esteroles y estanoles vegetales son compuestos de origen vegetal con estructura similar al colesterol y se usan como apoyo para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los esteroles y estanoles vegetales ganaron espacio en la conversación sobre alimentación y colesterol a medida que crecieron los productos fortificados en supermercados y farmacias. Se trata de compuestos naturales presentes en pequeñas cantidades en alimentos de origen vegetal, con una estructura similar a la del colesterol, lo que explica su interés en el campo de la salud cardiovascular.

Aunque están de manera natural en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y aceites vegetales, la cantidad habitual de la dieta no suele alcanzar el nivel que, según los expertos, se asocia con una reducción del colesterol en sangre. De acuerdo con la British Heart Foundation, muchos alimentos fueron enriquecidos con estos compuestos, en especial yogures y untables grasos.

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La atención sobre estos compuestos se concentra en su capacidad para interferir en la absorción intestinal del colesterol. Esa acción los convirtió en una herramienta complementaria dentro de estrategias de alimentación orientadas a personas con colesterol elevado. No obstante, no reemplazan una dieta saludable ni los tratamientos indicados para bajar el colesterol.

Cómo actúan sobre el colesterol y qué alcance tienen para la salud cardiovascular

Según la Fundación del Corazón Británica, su estructura similar a la del colesterol hace que compitan con él durante el proceso de absorción, de modo que una mayor proporción se elimina del organismo en lugar de pasar al torrente sanguíneo. La British Dietetic Association añadió que ese mecanismo ayuda a reducir el colesterol total y el no-HDL, una fracción asociada con mayor riesgo cardiovascular.

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Los esteroles y estanoles vegetales interfieren en la absorción intestinal del colesterol y ayudan a reducir el colesterol total y el colesterol no-HDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ingesta diaria de entre 1,5 y 3 gramos puede reducir el colesterol LDL en un rango aproximado de 7,5% a 12%. La fundación británica señaló que ese efecto suele observarse tras dos a tres semanas de consumo continuado. La Irish Heart Foundation presentó una estimación similar y remarcó que el beneficio desaparece si el consumo se interrumpe.

Otra precisión relevante aparece en el vínculo con los medicamentos. British Heart Foundation explicó que los esteroles y estanoles vegetales no actúan como las estatinas, que disminuyen la producción de colesterol en el hígado. Por eso, usados en conjunto, pueden aportar una reducción adicional.

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Las organizaciones también fijan límites claros. No recomiendan superar los 3 gramos diarios, porque no se observan beneficios adicionales. Además, estos productos no se aconsejan para embarazadas, personas en período de lactancia y tampoco para niños pequeños o menores de cinco años.

Qué alimentos aportan estanoles y esteroles vegetales

Una ingesta diaria de 1,5 a 3 gramos de esteroles y estanoles vegetales puede bajar el colesterol LDL entre 7,5% y 12% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estanoles y esteroles vegetales aparecen de manera natural en varios alimentos de origen vegetal, aunque en cantidades bajas. También están presentes en productos fortificados diseñados para alcanzar con más facilidad la dosis asociada con la reducción del colesterol.

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Frutas y verduras . British Heart Foundation , British Dietetic Association e Irish Heart Foundation las mencionan entre las fuentes naturales de estos compuestos, aunque aclaran que por sí solas no suelen aportar la cantidad necesaria para un efecto marcado sobre el colesterol.

Cereales integrales . Panes integrales, cereales y otros productos a base de granos enteros forman parte de las fuentes naturales señaladas por la Universidad de Virginia .

Legumbres . Lentejas, porotos y otras legumbres aparecen en varias de las fuentes como alimentos vegetales que contienen fitoesteroles en forma natural.

Frutos secos y semillas . Son mencionados de manera consistente por la Cleveland Clinic como parte del grupo de alimentos que aportan estos compuestos.

Aceites vegetales . Distintas fuentes destacan a los aceites de origen vegetal como otra vía natural de consumo.

Yogures y bebidas de yogur fortificados . British Heart Foundation indicó que son de los formatos más habituales. Una bebida pequeña o un yogur fortificado puede aportar alrededor de 2 gramos por porción , una cantidad suficiente para cubrir el objetivo diario utilizado en muchos estudios.

Untables grasos o margarinas fortificadas . Según la fundación británica, una porción de 10 gramos puede aportar entre 0,54 y 0,7 gramos , por lo que suelen requerirse varias porciones al día para alcanzar la cantidad buscada.

Leches u otros lácteos fortificados . Las asociaciones también incluyen leche fortificada entre las opciones disponibles.

Otros alimentos enriquecidos. Cleveland Clinic menciona además pan, jugos, queso, cereales, barras y aderezos con fitoesteroles añadidos, aunque las fuentes británicas concentran la evidencia práctica en yogures, bebidas lácteas y untables.

Más allá del formato elegido, las organizaciones coinciden en una pauta de uso: estos productos deben consumirse todos los días y con las comidas para que puedan mezclarse con el contenido intestinal y ejercer su efecto sobre la absorción del colesterol. También remarcan que forman parte de una estrategia más amplia, en la que el patrón general de alimentación, la actividad física y el tratamiento médico conservan un papel central.