Un brote de una enfermedad transmitida por mosquitos causó dos muertes y concentró el 97% de los casos en el NOA

La chikungunya concentró el principal brote de arbovirosis de la temporada 2025-2026 en Argentina, con foco en el noroeste del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fiebre chikungunya concentró el principal brote de arbovirosis de la temporada 2025-2026 en Argentina, en un escenario sanitario que mostró al mismo tiempo una circulación de dengue muy por debajo de los años previos, vigilancia sostenida sobre otros cuadros febriles y una temporada respiratoria con predominio de virus sincicial respiratorio (VSR) entre los pacientes internados. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 33, ubicó al brote con eje en el noroeste del país y lo distinguió como el evento más relevante entre las enfermedades transmitidas por mosquitos durante el último ciclo.

Según el cierre de temporada incluido en el BEN, se notificaron 3.730 casos confirmados o probables de chikungunya sobre un total de 13.308 sospechosos. La curva alcanzó su máximo en la semana epidemiológica 16 de 2026, con 614 casos notificados, y luego mostró una caída progresiva hasta el final del período analizado.

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La concentración territorial fue marcada. El 97% de los casos se localizó en la región NOA, sobre todo en Salta, Tucumán y Jujuy. El informe indicó además que el 83% de los afectados no tenía antecedente de viaje, un dato que apuntó a un predominio de la transmisión local. También se registraron brotes o casos en Catamarca, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

El evento tuvo su origen en la detección de casos importados desde Bolivia, con posterior expansión local. La vigilancia genómica identificó en las muestras estudiadas el genotipo ECSA, vinculado con virus circulantes en Brasil y Bolivia. El BEN precisó, además, que no se detectó la mutación E1-A226V, asociada con una mayor adaptación del virus al mosquito Aedes albopictus.

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El 97% de los casos de chikungunya se localizó en el NOA y el 83% de los afectados no tuvo antecedente de viaje, lo que indicó transmisión local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caracterización clínica del brote agregó una dimensión de gravedad. La mediana de edad de los casos fue de 31 años y el mayor número se concentró en el grupo de 10 a 19 años. Del total, 239 pacientes requirieron hospitalización, se notificaron 9 casos graves y se confirmaron 2 fallecimientos, ambos en la provincia de Salta. Entre los cuadros graves se incluyeron neonatos en cuidados intensivos, una mujer de 33 años con encefalitis, una lactante de cuatro meses con asistencia respiratoria mecánica y un hombre de 81 años con compromiso sistémico, según el BEN.

El dengue cerró una temporada de circulación baja, sin casos graves y con 71 confirmados

En contraste con la magnitud del brote de chikungunya, la temporada de dengue 2025-2026 mostró una circulación baja y sin transmisión sostenida. El informe oficial consignó 71 casos confirmados de un total de 28.028 sospechosos y 189 probables. Entre los confirmados, 39 fueron autóctonos y 32 importados, con antecedentes de viaje a países de América Latina y el Caribe, África y Asia.

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El BEN remarcó que no se registraron casos graves y que la mayor parte de los confirmados se concentró en la primera parte del año. El 79% de los casos confirmados se notificó entre las semanas 1 y 22 de 2026, mientras que el mayor número semanal fue de 8 casos en la semana 10.

La infografía detalla métodos esenciales para el control de mosquitos, incluyendo el manejo del agua en macetas y la elección de plantas aliadas para un hogar seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región Centro concentró el 83% de los casos, en especial en CABA y la provincia de Buenos Aires, un dato que consolidó el desplazamiento del principal escenario de circulación hacia esa zona del país. Entre las semanas 9 y 17 se detectó un pequeño conglomerado en Villa Real, en la ciudad de Buenos Aires, que luego fue controlado. En las regiones Sur y Cuyo no se registraron casos autóctonos, mientras que en Jujuy se detectó el primer y único caso de DENV-3 sin antecedente de viaje de toda la temporada.

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La aparición de DENV-3 quedó bajo seguimiento en un contexto de positividad de 0,25%

Entre las 34 muestras en las que fue posible identificar el serotipo, predominó DENV-2, con 61,8%, seguido por DENV-3, con 26,5%, y DENV-1, con 11,8%. En las muestras de DENV-3, la vigilancia genómica detectó el genotipo III, linaje B3, relacionado con virus circulantes en Brasil y el Caribe.

Ese hallazgo quedó bajo seguimiento por la expansión regional de ese serotipo. Durante la temporada, además, 29 casos presentaron antecedente de vacunación contra el dengue dentro de los 30 días previos al inicio de síntomas, un dato incorporado en el análisis epidemiológico de la vigilancia.

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La magnitud de la circulación viral fue baja en términos nacionales. La positividad se ubicó en 0,25% y la incidencia acumulada en 0,15 casos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 1.239 casos cada 100.000 registrados durante la epidemia de 2023-2024.

La vacunación contra el dengue sumó 428.607 dosis aplicadas en el país entre 2025 y 2026, con mayor concentración en la región Centro.

En paralelo, el informe incorporó el balance de la vacunación contra el dengue. Entre la semana 31 de 2025 y la semana 30 de 2026 se aplicaron 428.607 dosis en todo el país, de las cuales 274.092 correspondieron a primeras dosis y 154.515 a segundas. La mayor cantidad de aplicaciones se concentró en la región Centro, en especial en la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba y CABA, mientras que fuera de esa región se destacó Tucumán.

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El sistema de vigilancia sostuvo la notificación y permitió confirmar otros diagnósticos

El BEN vinculó ese cuadro con la escasa circulación del virus, aunque también destacó la capacidad del sistema de salud para mantener la sospecha clínica, la notificación y el estudio de personas con síndrome febril. El 91% de los casos notificados tuvo estudios de laboratorio y el 70% fue analizado mediante métodos directos. La mediana entre la consulta y la notificación fue de dos días, mientras que el tiempo promedio entre el inicio de síntomas y la consulta fue de un día.

Esa vigilancia permitió identificar diagnósticos alternativos entre personas inicialmente estudiadas por dengue. En 940 pacientes con dengue descartado se confirmaron otros eventos de notificación obligatoria. Los más frecuentes fueron fiebre chikungunya, con 327 casos, e infecciones respiratorias, con 259.

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En ese mismo grupo también se confirmaron leptospirosis, fiebre hemorrágica argentina, hantavirosis, rickettsiosis, psitacosis, meningoencefalitis, paludismo e infecciones bacterianas invasivas, entre otras enfermedades sometidas a vigilancia nacional.

El Boletín Epidemiológico Nacional señaló que el VSR predominó entre los pacientes internados por infección respiratoria aguda grave durante 2026.

Para la temporada 2026-2027, el BEN informó que se mantienen 2 casos confirmados de dengue detectados en la semana 32, ambos con antecedente de viaje a Brasil. Los casos correspondieron a la provincia de Buenos Aires y presentaron serotipo DENV-3.

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El boletín detalló que en la semana 33 se habían notificado 243 casos sospechosos de dengue, con 134 descartados, 102 en estudio y 5 probables. En el caso de chikungunya, todavía no se confirmaron casos en la nueva temporada, pero sí se notificaron 55 sospechosos y 5 probables en Salta, localizados en los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta.

Frente a ese cuadro, el Ministerio de Salud mantuvo la recomendación de sostener una vigilancia intensificada por la posibilidad de circulación en áreas con condiciones ambientales, sociales y epidemiológicas favorables para la transmisión, además del ingreso de serotipos a través de casos importados. En el caso de chikungunya, el seguimiento continúa orientado a la búsqueda activa entre los cuadros de síndrome febril agudo inespecífico.

Otras alertas sanitarias

El peso que tuvo la chikungunya en la temporada 2025-2026 no fue la única señal que dejó el Boletín Epidemiológico Nacional. Junto con el brote concentrado en el NOA y el retroceso del dengue, el informe mostró que la vigilancia epidemiológica sigue captando otros eventos con comportamiento por encima de los valores históricos. En esa lista aparecen la coqueluche, que acumuló 362 casos frente a una mediana histórica de 176 y quedó en aumento en las últimas cuatro semanas; la triquinosis, con 460 casos contra una mediana de 274; la hantavirosis, con 56 frente a 39; la leptospirosis, con 190 contra 106; y la hepatitis A, con 62 frente a 39.

Ese mapa también incluyó eventos de transmisión sexual y salud mental. La sífilis en población general llegó a 2.377 casos acumulados, por encima de la mediana histórica de 1.810, mientras que la sífilis en embarazadas sumó 2.296 casos frente a 1.779, con una clasificación de aumento en el acumulado anual. En paralelo, el BEN ubicó por encima de lo esperado los intentos de suicidio, con 8.096 episodios sin resultado mortal y 362 con resultado mortal, este último además con un comportamiento por encima de lo esperado en las últimas cuatro semanas. Así, el cierre de la temporada no solo dejó a la chikungunya como principal brote de arbovirosis, sino también un conjunto más amplio de alertas sanitarias que van desde zoonosis e infecciones inmunoprevenibles hasta eventos ligados a la salud mental.

En paralelo, el boletín actualizó la situación de los virus respiratorios y señaló que el escenario se mantuvo sin cambios significativos y dentro de lo esperado para esta época del año, aunque con un volumen elevado de cuadros gripales y una circulación sostenida de influenza y VSR. En consultas ambulatorias se notificaron 14 casos de influenza en la última semana analizada y la positividad se ubicó en 26,4%.

La vigilancia nacional mostró que en 2026 las detecciones de influenza aumentaron desde la semana 10, con predominio de influenza A(H3N2) y un máximo entre las semanas 21 y 22, tras lo cual comenzó un descenso. Entre las semanas 31 y 32 se notificaron 416 casos de influenza, mientras que entre personas hospitalizadas se registraron 8.247 casos en lo que va del año, con predominio de influenza A y 149 fallecimientos con diagnóstico de influenza.

Infografía detallada que explica la naturaleza de la influenza, sus vías de transmisión como el aire y superficies, y los síntomas principales como fiebre alta, dolores y cansancio extremo para su reconocimiento temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al VSR, el ascenso se observa desde la semana 13. En las últimas cuatro semanas analizadas se detectaron 31 casos positivos entre 338 muestras ambulatorias estudiadas. Entre pacientes internados, durante las primeras 33 semanas de 2026 se registraron 5.222 internaciones por infección respiratoria aguda grave, y en las últimas cuatro semanas predominaron las detecciones de VSR, con 302 positivos entre 819 casos estudiados, por encima de influenza (34 casos). Además, en lo que va del año se notificaron 4.338 casos hospitalizados con detección de VSR, con 652 detecciones en las semanas 32 y 33.

El informe recordó que los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de 2 años y destacó la estrategia de prevención incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento. En paralelo, SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos durante 2026, con 710 casos en personas internadas y sin fallecimientos notificados en la semana 33.

El año acumula 853.798 cuadros gripales y una tendencia descendente desde la semana 22

En lo que va de 2026, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) recibió 853.798 notificaciones de enfermedad tipo influenza (ETI). Aunque los registros hasta la semana 32 superaron los de años previos, el BEN indicó que se mantuvieron en niveles de seguridad y alerta y que desde la semana 22 se observa una tendencia descendente.

En el caso de la neumonía, las tasas de incidencia de este año fueron similares a las de los años anteriores, con valores levemente inferiores. El máximo se registró en las semanas 21 y 22, seguido por una baja en las semanas posteriores. Para la bronquiolitis, el comportamiento de 2026 también mostró un descenso respecto de los valores históricos, mientras que para ambas enfermedades el pico de la serie sigue ubicado en 2016.