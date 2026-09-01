Salud

Cómo puede impactar en el organismo dejar de tomar la pastilla anticonceptiva, según expertos

La ginecóloga Salena Zanotti de Cleveland Clinic y un estudio del BMJ con casi 18.000 mujeres documentaron cambios físicos clave durante este proceso, aunque no todas las personas los manifiestan de la misma manera. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Una mujer sostiene comprimidos anticonceptivos en la mano junto a un calendario de pared y una figura del aparato reproductor.
La fertilidad puede volver poco después de dejar la pastilla anticonceptiva y el embarazo puede ocurrir antes de la primera menstruación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dejar la pastilla anticonceptiva suele abrir dudas concretas sobre fertilidad, menstruación y síntomas físicos. Uno de los cambios más importantes es que el embarazo puede ocurrir poco tiempo después de la suspensión, ¿incluso antes de la primera menstruación?

Esa posibilidad convive con otras preguntas frecuentes: cuánto tarda en volver el ciclo, qué molestias pueden reaparecer y si hace falta dejar el método de forma gradual.

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La transición no sigue una única regla. Algunas personas casi no perciben diferencias y otras advierten cambios en el sangrado, en los síntomas premenstruales o en la vida sexual. La cuestión central es que la respuesta del cuerpo puede variar, aunque existen algunos efectos esperables en las semanas posteriores a la suspensión.

Primer plano de una mujer usando un smartphone con una aplicación de seguimiento menstrual abierta, mostrando un calendario y diversas opciones de registro.
La ovulación puede reanudarse rápido tras la suspensión de la pastilla anticonceptiva, por lo que conviene usar otro método si no se busca un embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, la ginecóloga y obstetra Salena Zanotti, especialista de esa institución, explicó que las hormonas de la pastilla dejan el organismo en pocos días y que la respuesta posterior depende de cada caso.

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A esa mirada clínica se suma un estudio publicado en BMJ que analizó a 17.954 mujeres y evaluó el tiempo hasta la concepción según el método anticonceptivo usado previamente.

Ese análisis observó que quienes habían dejado anticonceptivos orales presentaron una demora corta en el retorno de la fertilidad frente a usuarias de métodos de barrera: cerca del 56% concibió dentro de seis ciclos y el 77% dentro de doce ciclos.

Una mano sostiene una pastilla blanca ovalada entre el pulgar y el índice; un blíster plateado con píldoras se ve desenfocado sobre un fondo oscuro.
Un estudio publicado en BMJ sobre 17.954 mujeres evaluó el tiempo hasta la concepción según el método anticonceptivo usado previamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fertilidad y ovulación, el cambio que puede aparecer primero

Zanotti señaló que la fertilidad puede regresar rápido después de dejar la pastilla. La ovulación, que es la liberación de un óvulo, puede reanudarse poco tiempo después de la suspensión. Eso implica que la posibilidad de embarazo no queda en pausa durante meses por el solo hecho de abandonar el tratamiento.

La especialista indicó que algunas personas dejan el anticonceptivo oral y quedan embarazadas antes de registrar un nuevo período. Ese dato vuelve relevante la planificación: si no existe intención de buscar un embarazo, conviene contar con otro método anticonceptivo desde el momento en que se interrumpe la pastilla.

El estudio publicado en BMJ también observó que, en promedio, las usuarias de anticonceptivos orales mostraron una demora breve, de alrededor de tres ciclos, mientras que los retrasos más prolongados aparecieron entre quienes habían usado anticonceptivos inyectables.

El regreso de la fertilidad tras dejar anticonceptivos orales mostró una demora breve, de alrededor de tres ciclos, mientras los retrasos más largos se observaron con anticonceptivos inyectables
El regreso de la fertilidad tras dejar anticonceptivos orales mostró una demora breve, de alrededor de tres ciclos, mientras los retrasos más largos se observaron con anticonceptivos inyectables

Ese hallazgo aporta contexto para interpretar el regreso de la fertilidad como un proceso que puede mostrar variaciones en el corto plazo sin describir por sí solo un efecto permanente sobre la capacidad de concebir.

Qué puede pasar con el período y los síntomas menstruales

Otro de los cambios posibles aparece en el ciclo menstrual. Zanotti explicó que algunas personas vuelven a tener períodos regulares poco después de suspender la pastilla, mientras que otras pueden tardar algunos meses en recuperar una frecuencia previsible.

Ese regreso no siempre implica un cambio nuevo, sino la reaparición del patrón que existía antes del tratamiento. La regularidad, la cantidad de sangrado y la duración del período pueden diferir de lo que ocurría durante el uso del anticonceptivo, que en muchos casos vuelve las menstruaciones más cortas, más leves y más previsibles.

Mujer morena de unos 35 años sentada en un sofá gris, con las manos sobre el abdomen y expresión de dolor. A su lado, una taza de té y un libro sobre una mesa.
Después de suspender la pastilla anticonceptiva, el ciclo menstrual puede tardar algunos meses en regularizarse y el sangrado puede volverse más abundante, más largo o menos regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sangrado también puede modificarse. La médica explicó que el período puede volverse más abundante, más largo o menos regular que durante el uso del anticonceptivo. La razón, según describió, es que la pastilla puede alterar temporalmente el patrón menstrual previo y, al suspenderla, ese esquema reaparece.

Ese regreso también puede incluir síntomas que ya estaban presentes antes del tratamiento. Zanotti mencionó cólicos, distensión abdominal, náuseas, sensibilidad mamaria, irritabilidad, cambios de ánimo y migrañas menstruales. En esos casos, la suspensión no necesariamente genera un problema nuevo, sino que puede volver visibles molestias previas.

Suspensión, libido y cuándo consultar

Otra duda habitual es si conviene dejar la pastilla de forma paulatina. Zanotti sostuvo que no hace falta reducir la dosis ni hacer una limpieza del organismo para suspender el método. La interrupción puede hacerse sin un descenso progresivo.

Una doctora con bata blanca muestra gráficas de fertilidad en una tablet a una pareja sentada frente a ella en un consultorio médico.
Al dejar la pastilla anticonceptiva pueden reaparecer síntomas menstruales previos como cólicos, distensión abdominal, náuseas, sensibilidad mamaria, irritabilidad, cambios de ánimo y migrañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede haber cambios en la vida sexual. La especialista indicó que, en algunos casos, después de dejar la pastilla puede haber más lubricación vaginal y un aumento de la libido. Libido es el nombre que recibe el deseo sexual. Esa variación no aparece de la misma manera en todas las personas.

Si la menstruación no regresa después de tres meses, la especialista recomienda consultar con un profesional de salud femenina.

La consulta también resulta pertinente si existe posibilidad de embarazo o si los cambios del ciclo generan dudas sobre si la evolución entra dentro de lo esperable según los antecedentes de cada persona.

Incluso, ante cualquier duda, se recomienda la consulta con un profesional de la salud para un tratamiento y seguimiento personalizado.

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